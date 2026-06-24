Cadouri de zeci de mii de euro pentru invitați, la nunta unui fotbalist celebru. Jake Ferguson și Haley Cavinder au avut o nuntă de lux

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Jake Ferguson și Haley Cavinder au strălucit la nunta lor organizată în urmă cu câteva zile la Miami. Invitații au fost răsfățați cu daruri extravagante, inclusiv ceasuri Rolex și crose de golf personalizate.

Jake Ferguson și Haley Cavinder, nuntă de lux

O nuntă ca-n povești, organizată la Biltmore Hotel din Miami, a redefinit standardele luxului. Starul NFL Jake Ferguson, jucătorul echipei Dallas Cowboys, și Haley Cavinder, fostă vedetă a baschetului universitar, au creat un eveniment memorabil, unde fiecare detaliu a strălucit.

Jake Ferguson nu s-a limitat la gesturi simbolice. Pentru cavalerii săi de onoare, sportivul a ales ceasuri Rolex, modele precum Explorer și Datejust, unele valorând zeci de mii de dolari.

„Am luat câteva Explorer, câteva Datejust”, a declarat el într-un interviu pentru GQ.

Fratele său, cavaler de onoare principal, a primit un Datejust ombré din aur roz, un model exclusivist care a atras toate privirile.

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Haley Cavinder, elegantă într-o rochie Galia Lahav

Mireasa a purtat o rochie personalizată din dantelă, cu croială de prințesă, semnată de celebrul designer Galia Lahav. Voalul spectaculos și bijuteriile de familie au completat ținuta de vis.

Haley a povestit pentru PEOPLE cât de mult aștepta momentul în care toți cei dragi să fie împreună: „Va fi grozav. Să avem toți oamenii noștri într-un singur loc, pur și simplu o să absorb tot momentul. Va fi o petrecere”.

Pentru Jake Ferguson, ranch-ul a fost obligatoriu pe masa de nuntă.

„La degustarea meniului, Jake s-a făcut praf, a mâncat de toate și a spus: «Vreau toată mâncarea asta»”, a povestit Haley pentru GQ.

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La doar 27 de ani, Ferguson a devenit cel mai bine plătit tight end din istoria echipei Dallas Cowboys, semnând pe 27 iulie 2025 un contract de 52 de milioane de dolari, dintre care 30 de milioane garantate.

Luxul și succesul au fost reflectate și în accesoriile purtate la ceremonie, sportivul alegând un ceas Patek Philippe.

Pe lângă ceasurile cadou, Jake Ferguson a pregătit crose de golf personalizate pentru invitați. De asemenea, mirele a purtat un sacou elegant, creat de Mitch Purgason de la Stitched by Mitch, designerul care i-a realizat toate costumele din cariera NFL.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta lui Jake Ferguson cu Haley Cavinder

Sursă foto: Instagram

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