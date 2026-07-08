Kylian Mbappé, în centrul unui scandal de rasism, după meciul Franța – Paraguay. Senatoarea Celeste Amarilla l-a atacat pe fotbalist: „În loc de lapte matern a supt nuci de cocos”

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Kylian Mbappé, căpitanul echipei Franței, a devenit ținta unor atacuri rasiste lansate de senatoarea paraguayană Celeste Amarilla după victoria francezilor împotriva Paraguayului. Incidentul a declanșat reacții vehemente din partea oficialilor francezi, internaționali și a comunității sportive globale.

Kylian Mbappé, atacat de o senatoare paraguayană

Franța s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale după o victorie la limită, 1-0, împotriva Paraguayului, grație unui penalty transformat de Mbappé. Însă, bucuria succesului a fost umbrită de declarațiile scandaloase ale senatoarei Celeste Amarilla. Pe rețelele sociale, aceasta l-a atacat pe Mbappé, numindu-l „un camerunez colonizat care încearcă disperat să se dea drept francez” și „plin de resentimente, arogant și urât”.

Mai mult, ea a adăugat că fotbalistul ar fi fost „nervos și îngrozit de frică” pe tot parcursul meciului, iar naționala Franței „nu a fost în stare să marcheze niciun gol”.

Un alt comentariu reprobabil a sugerat că jucătorii Paraguayului ar fi trebuit să-i „dea o palmă zdravănă” lui Mbappé la finalul meciului.

Senatoarea a dus atacurile la extrem redistribuind o fotografie cu Kylian Mbappé și scriind remarci profund jignitoare despre originea sa africană.

„Bruta aceea nici măcar n-a învățat să scrie. În loc de lapte matern a supt nuci de cocos, iar cele mai educate ființe pe care le-a ascultat vreodată au fost cimpanzeii”, a mai scris Celeste Amarilla în mediul online.

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Reacția lui Kylian Mbappé

Răspunsul lui Kylian Mbappé nu a întârziat să apară. Într-un mesaj răspicat postat pe platforma X, atacantul a condamnat vehement declarațiile senatoarei paraguayene.

„Doamnă Celeste Amarilla, sunteți o femeie josnică, nedemnă de funcția pe care o ocupați. Nu reprezentați Paraguayul, o țară care a demonstrat atât de multă pasiune și onoare pe parcursul acestui turneu. Prin iresponsabilitatea și rasismul dumneavoastră fățiș, întreaga lume a uitat deja parcursul istoric și efortul pe care jucătorii Paraguayului l-au făcut la această Cupă Mondială. Totul este acum umbrit de o femeie incompetentă care oferă cea mai proastă imagine posibilă a propriei țări. Nu voi permite niciodată ca oameni ca dumneavoastră să răspândească ura și rasismul în lume”, a transmis Mbappé.

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Reacții pe plan internațional

Incidentul a avut ecou la nivel global, atrăgând atenția unor figuri politice și sportive importante. Federația Franceză de Fotbal a emis un comunicat în care a calificat afirmațiile senatoarei drept „revoltătoare și inacceptabile”, adăugând că acestea „aduc rușine celor care le fac și celor care le răspândesc”. Federația a sesizat oficial Parchetul în vederea începerii unei anchete legale.

Ministerul Sportului din Franța, prin Marina Ferrari, a condamnat atacurile, descriindu-le drept „abjecte” și „rușinoase”. În același timp, Palatul Élysée a transmis că președintele Emmanuel Macron este „alături de Kylian Mbappé și de echipa Franței în fața atacurilor rasiste”.

La rândul său, Guvernul Paraguayului a încercat să limiteze daunele. Ministerul de Externe a emis un comunicat în care subliniază că afirmațiile senatoarei Celeste Amarilla sunt „contrare valorilor și principiilor care inspiră conviețuirea pașnică și respectul pentru demnitatea umană”. Oficialii au subliniat că opinia senatoarei nu reflectă poziția statului sau a poporului paraguayan.

Celeste Amarilla își cere scuze, dar îl amenință pe Kylian Mbappé

După ce valul de indignare a luat amploare, Celeste Amarilla a șters mesajele controversate și a publicat o scrisoare deschisă în care și-a exprimat regretul pentru insultele aduse. Totuși, aceasta a adăugat că a fost influențată de propriile experiențe de discriminare din cauza originii sale metise.

Într-un gest controversat, ea i-a cerut lui Kylian Mbappé să își ceară scuze, pretinzând că răspunsul său a fost „o formă de violență bazată pe gen”. Mai mult, senatoarea a amenințat că ar putea iniția acțiuni în justiție dacă fotbalistul nu își retrage declarațiile.

Sursă foto: Profimedia

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