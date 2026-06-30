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Lucas Trejo, fotbalistul argentinian legitimat la clubul venezuelean Club Sport Marítimo de La Guaira, trece prin cea mai neagră perioadă a vieții sale, după ce și-a pierdut soția și cei doi copii mici în cutremurele devastatoare care au lovit Venezuela.

Seismele gemene au transformat o zi obișnuită de campionat într-un coșmar greu de imaginat pentru sportivul care a asistat neputincios la prăbușirea propriei locuințe din La Guaira, una dintre cele mai afectate regiuni. Ceea ce a urmat a fost o cursă contracronometru marcată de o suferință cumplită, încheiată tragic odată cu confirmarea deceselor din partea clubului său de fotbal.

O căutare disperată cu mâinile goale printre ruine

Înainte ca autoritățile și clubul să confirme oficial pierderea familiei sale, Lucas Trejo a trăit momente de o agonie pură. Aflat la un meci în deplasare în momentul în care pământul s-a cutremurat, fotbalistul a realizat imediat proporțiile dezastrului și a alergat într-un suflet spre casă, sperând că cei dragi au reușit să se salveze. Din păcate, la destinație nu a mai găsit decât un munte de moloz și beton prăbușit.

„Jucam într-un meci departe de casă. M-am întors să văd dacă familia mea este bine. Clădirea era distrusă”, a povestit sportivul pentru Noticias Telemundo, vizibil copleșit de emoții.

În lipsa echipamentelor grele de intervenție, disperarea l-a împins pe fotbalist să înceapă să sape singur prin dărâmături. A căutat ore în șir printre resturile clădirii, sperând să își găsească soția, Yanina, și pe cei doi copii, Aarón și Ainhoa. Chiar și după sosirea unui excavator, utilajul s-a dovedit mult prea mic pentru a ridica plăcile masive de beton care striviseră imobilul.

Agonia a continuat și în spitale, unde Trejo a început o căutare febrilă în urma unor zvonuri care sugerau că un copil mic ar fi fost găsit în viață. „Nu știu unde este familia mea. Îi caut, dar nu știu nimic”, mărturisea el printre lacrimi, cu puțin timp înainte ca speranțele să i se frângă definitiv.

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Solidaritate în vestiar și un sacrificiu suprem

Tragedia care a îngenuncheat familia lui Lucas Trejo a declanșat un val uriaș de compasiune în întreaga comunitate fotbalistică din Venezuela. Clubul său a transmis un mesaj profund de condoleanțe, rugându-se pentru odihna veșnică a celor trei victime și exprimându-și sprijinul necondiționat pentru jucătorul lor în aceste momente de cumpănă.

„Pentru odihna veșnică a Yaninei de Trejo (soție), a lui Aarón Trejo (fiu) și a Ainhoei Trejo (fiică) ai jucătorului nostru Lucas Trejo. Marea familie a Club Sport Marítimo de La Guaira transmite condoleanțe pentru decesul membrilor familiei sale”, a fost mesajul publicat de oficialii clubului.

Din păcate, clubul venezuelean se confruntă cu o dublă dramă. Un alt fotbalist al echipei, Héctor Bello, și-a pierdut soția, Andrea Bello, în aceleași circumstanțe tragice. Rudeniile au povestit însă că femeia a murit ca o eroină, reușind să își salveze bebelușul prin sacrificiul suprem.

„Când totul s-a prăbușit, tot ce a făcut a fost să se așeze deasupra bebelușului”, a declarat David Barreto, un membru al familiei, explicând că instinctul matern a fost cel care a ghidat-o în ultimele secunde de viață.

Héctor Bello a postat ulterior un omagiu răvășitor pe rețelele sociale, dedicat fetiței sale care a supraviețuit: „Dar în mijlocul acestei dureri, știu că dacă ar fi avut măcar un minut să-mi spună ceva, mi-ar fi spus să te protejez cu viața mea – exact așa cum a făcut ea – și să nu uit niciodată să-ți cumpăr acele banane care îți plac atât de mult.”

Bilanțul cutremurelor din Venezuela rămâne unul sumbru, cu peste 1.400 de morți și mii de răniți, iar poveștile celor doi fotbaliști oferă o imagine dureroasă a suferinței umane colective provocată de această calamitate.

Foto – Instagram

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