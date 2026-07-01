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Lumea sportului din România este în stare de șoc după vestea dispariției fulgerătoare a lui Radu Mărginean. Fostul internațional de tineret și un nume de referință pentru fotbalul arădean de după Revoluție a încetat din viață la vârsta de doar 43 de ani.

Tragedia s-a petrecut chiar la baza de agrement pe care acesta o deținea la ieșirea din Arad, lăsând în urmă o familie îndurerată și o întreagă comunitate sportivă care își găsește cu greu cuvintele în fața unui destin frânt mult prea devreme.

Un accident domestic fatal la propria bază de agrement

Din primele informații, fostul fotbalist și-a pierdut viața în urma unui accident stupid petrecut la baza MPA Pool, proprietatea sa situată pe drumul spre Zădăreni, potrivit GSP.ro. Radu Mărginean ar fi încercat să coboare scara unei camere tehnice care deservea bazinele cu apă, moment în care s-a dezechilibrat, a căzut și s-a lovit fatal în zona capului.

La fața locului au sosit de urgență echipele de intervenție, urmate de medicii legiști și criminaliști, care au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele exacte în care s-a produs nefericitul eveniment.

Mesajul de adio al clubului UTA Arad

Vestea a căzut ca un trăsnet peste clubul de pe Mureș, acolo unde Mărginean s-a format și a cunoscut unele dintre cele mai mari satisfacții ale carierei de jucător. Conducerea clubului a reacționat imediat printr-un comunicat oficial plin de durere, în care a subliniat importanța pe care fostul mijlocaș a avut-o pentru culorile alb-roșii.

„În această seară, familia utistă a primit o veste dureroasă. Radu Mărginean, fost jucător al UTA-ei și unul dintre cei mai apreciați fotbaliști arădeni ai generației sale, a încetat din viață la vârsta de doar 43 de ani. Radu Mărginean a făcut parte din una dintre cele mai talentate generații de fotbaliști arădeni de după 1989 și a avut un rol important în echipa UTA-ei care a obținut promovarea pe prima scenă, în 2002”, au transmis reprezentanții clubului arădean.

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O carieră impresionantă în prima ligă și devotament pentru copii

Radu Mărginean a strâns o carte de vizită respectabilă în fotbalul autohton. Cu 135 de meciuri bifate la nivelul primei divizii, el a îmbrăcat tricourile unor echipe importante precum FC Bihor, CFR Cluj, Gloria Bistrița și, bineînțeles, UTA Arad. Valoarea sa a fost recunoscută și la nivelul echipelor naționale, el adunând un total de 19 selecții pentru reprezentativele de tineret ale României, de la categoria U16 și până la U21.

După ce a agățat ghetele în cui, Mărginean nu a putut sta departe de gazon și a ales să își dedice timpul și energia creșterii noilor talente, fiind o prezență constantă și respectată în cadrul centrului de copii și juniori din Arad.

„Internațional de tineret al României, Radu a avut o carieră importantă în fotbalul românesc, bifând peste 200 de apariții în Liga 1 pentru UTA, FC Bihor, CFR Cluj și Gloria Bistrița. După încheierea carierei de jucător, a rămas aproape de clubul nostru, activând ca antrenor în cadrul Academiei UTA și contribuind la formarea noilor generații de fotbaliști. Gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii lui Radu Mărginean. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, se mai arată în finalul comunicatului emis de UTA.

Foto – Facebook / Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

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