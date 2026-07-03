Erling Haaland, aspru criticat de PETA: „Susține suferințe atroce”

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Erling Haaland, atacantul norvegian, este criticat de PETA pentru utilizarea genţilor Hermès, confecţionate prin practici violente faţă de animale. Fotbalistul a fost surprins cu un model de lux în drum spre Cupa Mondială 2026.

Erling Haaland, criticat de PETA

Erling Haaland, unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale, este acum în centrul unei controverse declanșate de organizația internațională PETA. Criticile au fost îndreptate împotriva atacantului norvegian pentru preferința sa pentru gențile de lux Hermès, fabricate din piele exotică, subliniind suferințele animalelor implicate.

„Un campion ar trebui să dea exemplu de compasiune, nu să etaleze accesorii provenite din practici crude și violente față de animale”, a declarat PETA într-un comunicat oficial.

Organizația a detaliat condițiile șocante în care sunt realizate produsele din piele exotică.

„Crocodili loviți cu violență la ceafă și cărora li se înfig tije metalice în coloana vertebrală, șopârle decapitate în timp ce sunt încă conștiente și vaci ținute în țarcuri insalubre înainte de o călătorie terifiantă spre abator”, se mai arată în comunicatul PETA.

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Fotbalistul norvegian, accesoriu de 40.000 euro

Fotbalistul, care reprezintă Norvegia la Cupa Mondială din 2026 și evoluează pentru Manchester City, a fost recent surprins la plecarea spre Statele Unite purtând o geantă Hermès HAC Birkin 50 „Endless Road” în ediție limitată, evaluată la 40.000 de euro, conform Le journal des femmes.

Imaginea a stârnit admirație în rândul pasionaților de modă, dar și reacții dure din partea susținătorilor drepturilor animalelor.

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„În timp ce atât de mulți tineri fani își admiră eroii din fotbal și încearcă să le calce pe urme, Erling Haaland ar putea să-și pună faima în slujba luptei împotriva cruzimii, în loc să tolereze suferințe atroce”, a adăugat PETA.

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Sursă foto: Instagram, Profimedia

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