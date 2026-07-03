Theo Rose, surprinsă de fiul ei, Sasha. Ce i-a spus micuțul: „Mi s-a părut nedrept de frumos”

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Theo Rose a dezvăluit ce i-a spus fiul ei, Sasha, recent. Artista spune că și s-a părut „nedrept de frumos” ce a rugat-o băiețelul ei.

Ce a rugat-o fiul pe Theo Rose

Theo Rose trăiește viața la intensitate maximă de când a devenit mama lui Sasha, acum trei ani. Maternitatea a coincis pentru ea cu cea mai fructuoasă perioadă din carieră și, deși nu-i este deloc ușor, reușește să îmbine cu succes profesionalul cu personalul. Într-o postare recentă pe rețelele sociale, artista a povestit ce se mai întâmplă în prezent în viața ei.

„Săptămâna asta am trăit cea mai aprigă căldură, m-am jucat cu zeci de copii, am filmat două videoclipuri pe sistemul «Doamne-ajută», am avut soțul plecat la filmări prin Făgăraș și, pe final, am aflat ce e aia herpangina.

Credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus: — Mami, să nu te faci bătrână. Mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum îl știi. În fine (râde)

Diseară suntem la Ghimbav. Și vin așa cum sunt… puțin obosită, foarte recunoscătoare și, la cererea expresă a lui Sasha, cât se poate de nebătrână”, a scris Theo Rose în mediul online.

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Theo Rose, adevărul despre provocările maternității

În iunie 2026, Theo Rose și-a deschis sufletul într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, vorbind cu sinceritate despre provocările prin care a trecut după ce a devenit mamă. Artista, cunoscută pentru atitudinea ei pozitivă și talentul incontestabil, a recunoscut că începutul acestui nou capitol din viața ei nu a fost deloc ușor.

„Primii doi ani au fost de sacrificiu. A trebuit să tai ori dintr-o parte, ori din alta. Dar oricum a fost jihad. O dată hormonal că aveam mintea praștie, dar și ca program. N-am știut deloc să mă organizez, am clacat de foarte multe ori, lucru pe care nu l-am arătat nici aici și nici în jurul meu așa prea mult. Nu s-au dus pe o rază mai mult decât primul strat de prieteni, cum ar veni”, a declarat Theo Rose, citată de Libertatea.

„Acum sunt mult mai atentă, prețuiesc mai mult timpul meu”

Ea a povestit că, după nașterea fiului său, s-a confruntat cu o perioadă dificilă, marcată de dezechilibre emoționale și profesionale. Împărțirea între carieră și viața de familie a fost o adevărată provocare, dar, cu timpul, artista a găsit un mod de a prioritiza lucrurile care contează cu adevărat. „Acum sunt mult mai atentă, selectez altfel lucrurile, prețuiesc mai mult timpul meu, îmi mai las liber în anumite perioade ca să petrec timp special cu copilul, să facem niște activități, ne legăm de anumite perioade sau evenimente importante”, a adăugat ea.

Aceste experiențe au ajutat-o să-și redefinească prioritățile și să regăsească echilibrul. „Cred că a dispărut și perioada aia cu vălul de pe ochi și acum sunt mai relaxată și mai atentă și prioritizez mult mai bine lucrurile“, a concluzionat Theo Rose.

Foto: Instagram

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