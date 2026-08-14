  MENIU  
Home > Vedete > Daniela și Valentin de la „Casa iubirii”, sezonul 5, la un pas de despărțire

Daniela și Valentin de la „Casa iubirii”, sezonul 5, la un pas de despărțire

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Daniela și Valentin de la „Casa iubirii”, sezonul 5, se află în mijlocul unui impas în cuplu. Oboseala și neînțelegerile îi duc tot mai departe unul de celălalt, în ciuda dorinței de a rămâne împreună.

Daniela și Valentin de la „Casa iubirii”, sezonul 5, la un pas de despărțire

Daniela și Valentin de la „Casa iubirii”, sezonul 5, se confruntă cu tensiuni tot mai mari, iar diferențele dintre ei par să devină insurmontabile, relatează Kanal D Romania.

Valentin, cunoscut pentru natura sa rezervată, a declarat răspicat: „Îmi rezolv problemele singur, de multe ori, dacă nu o implică pe ea. Ăsta e felul meu de a fi, nu înțeleg de ce sunt blamat pentru faptul că așa e felul meu de a fi”. Acest mod de a aborda dificultățile personale a provocat discuții aprinse în cuplu, Daniela simțindu-se neglijată emoțional. „Nu-i niciun ultimatum, să nu te sperii, nu-i absolut nimic. Doar ți-am spus că eu am obosit și vreau să fii tu mai mult lângă mine în perioada asta”, i-a explicat ea cu sinceritate.

Citește și: Moldo de la „Casa iubirii”, prins cu minciuna la testul poligraf despre relația cu Kira. „Stai puțin! Nu…” Ce a mărturisit

Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Recomandarea zilei

Emanuel a intervenit să aplaneze conflictul, dar a făcut mai rău

Cu toate acestea, Valentin nu se simte pe deplin înțeles. „Tu te-ai supărat pentru că eu am decis să-mi rezolv problemele singur”, i-a spus el Danielei. Deși tânăra încearcă să-l liniștească și să-i ofere spațiul necesar, ea nu își poate ascunde dezamăgirea. „Nu te blamează nimeni, mai ales eu! Nu mai folosi cuvântul acesta!”, a adăugat Daniela, cu ochii în lacrimi.

Discuția lor a atras atenția colegilor de emisiune, iar Emanuel a intervenit pentru a aplana conflictul: „Pentru el e destul de greu să știe că se deschide, îți spune ceva și tu ajungi să suferi”. Deși intenția a fost bună, cuvintele lui nu au reușit să elimine tensiunea, iar Daniela a ales să se retragă, profund afectată.

Cine sunt părinții fenomenului David Popovici. Mihai și Georgeta au făcut sacrificii colosale și au mutat mutat munții din loc pentru ca fiul lor să ajungă pe cele mai înalte trepte ale lumii!
Cine sunt părinții fenomenului David Popovici. Mihai și Georgeta au făcut sacrificii colosale și au mutat mutat munții din loc pentru ca fiul lor să ajungă pe cele mai înalte trepte ale lumii!
Recomandarea zilei

Foto: Captură YouTube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Fanatik
Gigi Becali a început să râdă în hohote după ce Bobonete a devenit acționar la Craiova: „Las Fierbinți?! Acum decapitez 16!”. Exclusiv
Gigi Becali a început să râdă în hohote după ce Bobonete a devenit acționar la Craiova: „Las Fierbinți?! Acum decapitez 16!”. Exclusiv
GSP.ro
Cristiano și Georgina au semnat contractul prenupțial » Detalii noi de la cea mai discretă nuntă a anului
Cristiano și Georgina au semnat contractul prenupțial » Detalii noi de la cea mai discretă nuntă a anului
Click.ro
Fiul Anei Baniciu, imagini adorabile în rolul de „Mini Chef”. Ce amintire emoționantă din copilărie a retrăit artista când l-a văzut
Fiul Anei Baniciu, imagini adorabile în rolul de „Mini Chef”. Ce amintire emoționantă din copilărie a retrăit artista când l-a văzut
TV Mania
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Redactia.ro
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Citește și...
Drăguș la CFR Cluj, marea lovitură pregătită de noul antrenor, Marius Șumudică: „Discut cu finu`”. Update Exclusiv
Ziua Marinei Române 2026. Spectacol pe mare și în aer pe 15 august. Programul complet în Constanța și în țară
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ce se dă de pomană în ziua Adormirii Maicii Domnului. Alimentele care nu trebuie să lipsească
Rusia, reacție dură la adresa României, după cumpărarea Portului Giurgiulești din Republica Moldova: „La ce ar putea conduce asta?”
Cum arată casa lui Alexandru Arșinel, de pe litoral. La intrarea în curte se vând roșii pe tarabă / Exclusiv
Ruby și-a terminat de renovat casa, după mai bine de un an de lucrări. Cum arată acum locuința artistei
Copiii cu exces de greutate i-au depășit pe cei subnutriți. Medicii dau consultații gratuite pe plajele din România, unde 1 din 4 copii este supraponderal
Telenovela ANNA se complică! AVEM detalii BOMBĂ despre pensionarul SRI și amanta ucraineancă. Pe fir a intrat SOȚIA

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Larisa Costea a devenit mamă pentru prima dată. Influencerița a adus pe lume o fetiță
Larisa Costea a devenit mamă pentru prima dată. Influencerița a adus pe lume o fetiță
Valentin Sanfira, dezvăluiri sincere despre greutățile prin care a trecut: „M-a îngenuncheat viața”
Valentin Sanfira, dezvăluiri sincere despre greutățile prin care a trecut: „M-a îngenuncheat viața”
Proiecte speciale
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Avantaje
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Elle
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de iubita lui, Elena Gogean. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Cătălin Scărlătescu, o nouă apariție alături de iubita lui, Elena Gogean. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arată azi Cerasela de la Insula Iubirii! Imagini cu ea în ipostaza de mamă
Cum arată azi Cerasela de la Insula Iubirii! Imagini cu ea în ipostaza de mamă
Horoscop 15 august 2026. E blestemată de astre. Nimic nu îi merge bine. O zodie are probleme de sănătate și pierde o sursă de venit
Horoscop 15 august 2026. E blestemată de astre. Nimic nu îi merge bine. O zodie are probleme de sănătate și pierde o sursă de venit
Mama lui Dinu Maxer, adevărul despre relația dintre nora ei, Magdalena Chihaia, și cei doi copii ai artistului din fosta căsnicie: „Eu, ca soacră, am văzut...”
Mama lui Dinu Maxer, adevărul despre relația dintre nora ei, Magdalena Chihaia, și cei doi copii ai artistului din fosta căsnicie: „Eu, ca soacră, am văzut...”
Oana Monea, Marius Moise și Bianca Giurcă, reîntâlnire tensionată la „Insula iubirii: Reuniuni”
Oana Monea, Marius Moise și Bianca Giurcă, reîntâlnire tensionată la „Insula iubirii: Reuniuni”
Vica Blochina, sărut pasional cu iubitul în văzul tuturor, la aniversarea ei de 51 de ani
Vica Blochina, sărut pasional cu iubitul în văzul tuturor, la aniversarea ei de 51 de ani
Observator News
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026. "La 1.600 de lei mai bine nu te prezentai"
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026. "La 1.600 de lei mai bine nu te prezentai"
Libertatea pentru Femei
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
El, un actor și artist boem și rebel, EA un manechin superb, râvnit de toți bărbații...Când s-au văzut prima oară au simțit o chimie nemaiîntâlnită, s-au îndrăgostit nebunește și au format un cuplu timp de cinci ani. Dar relația lor nu a fost una lină ci plină de certuri și neîncredere. Până la urmă, deși se iubeau, Tudor Chirilă și Andreea Raicu s-au despărțit și fiecare a pornit pe drumul lui. Ce s-a aflat însă despre ei, recent, i-a lăsat înmărmuriți pe mulți. Tudor și Andreea au...
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Gata! NU mai e niciun dubiu! Tocmai au publicat IMAGINEA care nu mai are nevoie de nicio, dar nicio explicație! Toată lumea i-a felicitat pe loc! Ce fruuumos
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
Redactia.ro
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Ce să ții în buzunar astăzi, până la miezul nopții, după eclipsa de Soare? Atrage norocul și protecția
Ce să ții în buzunar astăzi, până la miezul nopții, după eclipsa de Soare? Atrage norocul și protecția
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Te poți împărtăși de Sfânta Maria dacă nu ai ținut post? Ce spun preoții despre Sfânta Împărtășanie
Te poți împărtăși de Sfânta Maria dacă nu ai ținut post? Ce spun preoții despre Sfânta Împărtășanie
Horoscop weekend 15-16 august 2026. Zodia care primește o veste importantă. Cine are noroc la bani
Horoscop weekend 15-16 august 2026. Zodia care primește o veste importantă. Cine are noroc la bani
10 întrebări despre sănătate pe care oamenii le caută pe Google. Ce pot însemna simptomele
10 întrebări despre sănătate pe care oamenii le caută pe Google. Ce pot însemna simptomele
Alertă pentru românii care merg în Grecia. Cazurile de West Nile au crescut rapid
Alertă pentru românii care merg în Grecia. Cazurile de West Nile au crescut rapid
TV Mania
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
CSID.ro
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul perfect, la 55 de ani
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul perfect, la 55 de ani
Libertatea
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 15 – 21 august 2026. Prima confruntare a planetei Venus cu Saturn după 30 de ani
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 15 – 21 august 2026. Prima confruntare a planetei Venus cu Saturn după 30 de ani
Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă la Costinești. Zona a fost blocată de autorități, turiștii nu au mai avut acces la dig
Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă la Costinești. Zona a fost blocată de autorități, turiștii nu au mai avut acces la dig
El Niño se îndreaptă spre o intensitate record și schimbă prognozele pentru Europa. Cum va fi vremea la toamnă și în iarna 2026-2027
El Niño se îndreaptă spre o intensitate record și schimbă prognozele pentru Europa. Cum va fi vremea la toamnă și în iarna 2026-2027
S-a câștigat cel mai mare premiu din istorie la Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul norocos cu o combinație de numere rar întâlnită
S-a câștigat cel mai mare premiu din istorie la Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul norocos cu o combinație de numere rar întâlnită
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton