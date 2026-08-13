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Alina Pușcaș a dezvăluit clipele de coșmar prin care a trecut din cauza alergiilor. Prezentatoarea TV a ajuns de urgență la alergolog după o criză gravă la volan.

Alina Pușcaș, dezvăluiri despre lupta cu alergiile

Alina Pușcaș, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România, a trecut prin momente dificile din cauza alergiilor. Invitată în emisiunea Summer Star, vedeta a povestit cum aceste probleme i-au afectat viața, inclusiv în timpul filmărilor.

„N-am știut la ce sunt alergică. Știu că făceam ca toate cele, în sensul în care, în perioada filmărilor cu «Te cunosc de undeva», mă machiam, plângeam, mă machiam, plângeam. (…) Până când am avut o criză la volan și m-am speriat, pentru că am avut senzația că nu pot să respir, umflându-mi-se gâtul. (…) Am ajuns de urgență la alergolog, am făcut testele și mi-au apărut vreo patru tipuri de alergii și le-am luat pe rând”, a mărturisit Alina, potrivit Spynews.

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„Am luat tratamentul punctual câteva săptămâni la rând pe sezon”

După ce a urmat tratamentul recomandat timp de câțiva ani, Alina a simțit o ameliorare semnificativă, motiv pentru care a renunțat la medicamente. Însă, recent, simptomele au revenit, provocând din nou disconfort.

„Am luat tratamentul punctual câteva săptămâni la rând pe sezon, vreo doi sau trei ani. Și, de vreo un an și jumătate până spre doi ani, nu am mai luat, că mă lăsase. Și, de câteva săptămâni, iar a început să mă ia”, a explicat ea.

Foto: Instagram

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