Mihai Gâdea, imagine emoționantă cu sora lui, Emi, de ziua ei: „Am avut privilegiul enorm să învăț iubirea în familie”

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Mihai Gâdea a împărtășit o imagine rară cu sora lui mai mică, Emi, și un mesaj emoționant de ziua acesteia. Prezentatorul a rememorat momentul primei lor întâlniri și legătura specială care îi unește.

Mihai Gâdea, imagine emoționantă cu sora lui, Emi, de ziua ei

Mihai Gâdea a publicat în mediul online o imagine rară împreună cu sora lui, Emi, însoțită de un mesaj plin de iubire și recunoștință cu ocazia zilei acesteia de naștere.

„Mami m-a lăsat să te țin în brațe” – cu aceste cuvinte, Mihai Gâdea a rememorat un moment unic din copilărie, când sora lui a fost adusă acasă de la maternitate. „Îmi amintesc ziua în care ai venit de la maternitate. Mami m-a lăsat să te țin în brațe și te-am ținut atât de mult, încât astăzi nici nu mai știu dacă au fost minute sau ore. Știu doar că nu voiam să-ți dau drumul. Te lăsam din brațe doar când aveai nevoie de Mami. În rest, locul tău era la mine. Au trecut anii, dar ceva a rămas exact la fel: ești sora mea cea mică și o parte din mine va vrea mereu să te țină aproape”, i-a transmis Mihai.

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„Am avut privilegiul enorm să învăț iubirea în familie”

Mesajul său reflectă o conexiune care a rămas neschimbată de-a lungul timpului. Legătura strânsă dintre cei doi reflectă importanța relațiilor autentice în familie, iar Mihai Gâdea nu ezită să sublinieze acest lucru. „Am avut privilegiul enorm să învăț iubirea în familie. De la tine, de la Dana, de la Alina, de la Mami, de la Buni, de la Tata. Și, cu cât trece timpul, cu atât înțeleg mai bine cât de rar și de prețios este ceea ce am primit. Nu știu cum aș putea să-I mulțumesc vreodată suficient lui Dumnezeu pentru tine și pentru toți ai noștri. Știu doar că, atunci când mă uit la voi, îmi dau seama cât de bogat sunt în lucrurile care contează cu adevărat”, a adăugat el, conform Libertatea.

Într-o notă emoționantă, Mihai a dezvăluit și un detaliu adorabil legat de fiica sa, Karina, care se simte măgulită de asemănarea vizibilă cu mătușa ei, Emi. „Karina e foarte măgulită să știe că seamănă cu tine. Te iubesc enorm. Te prețuiesc. Te admir infinit pentru omul care ești și pentru omul care continui să devii. La mulți ani, sora mea cea mică. Te iubesc infinit!”, a încheiat prezentatorul.

Foto: Facebook; Instagram

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