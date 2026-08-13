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Cheryl Hall a murit la 76 ani. Actrița era cunoscută pentru rolurile sale din „EastEnders” și „Citizen Smith”

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Actrița Cheryl Hall, cunoscută din serialele britanice „EastEnders” și „The Bill”, a murit la vârsta de 76 de ani. Cariera sa impresionantă a inclus roluri importante în „Citizen Smith”, „Doctor Who” și filme clasice ale anilor ’70.

Cheryl Hall a murit la 76 de ani

Actrița Cheryl Hall, cunoscută pentru rolurile sale memorabile din seriale britanice și filme clasice, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani, a informat The Sun. Cu o carieră strălucitoare ce a traversat decenii, Cheryl a lăsat o amprentă puternică asupra industriei cinematografice și televiziunii.

Cheryl Hall a fost celebră pentru interpretarea lui Shirley Johnson în sitcomul britanic „Citizen Smith” (1977–1980), unde a jucat alături de actorul Robert Lindsay, care i-a fost și soț în perioada lor de glorie. Împreună, au format unul dintre cele mai iubite cupluri ale ecranului.

Înainte de mariajul cu Lindsay, Cheryl a avut o relație cu actorul Robin Askwith, care i-a adus un omagiu emoționant pe platforma X.

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„Ce forță a naturii a fost… O actriță carismatică din clasa muncitoare, venind din anii 60. Curajoasă în toate sensurile. Sunt devastat… Ea a fost începutul meu… RIP Cheryl Hall,” a scris acesta.

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Rolurile de neuitat ale îndrăgitei actrițe

Cheryl Hall a avut apariții notabile în multe producții de televiziune și filme de succes. În 1988, a jucat în „EastEnders” ca Christine, iar între 1984 și 2007 a avut rolul recurent Sadie în „The Bill”, apărând în 18 episoade.

Iubitorii serialului „Doctor Who” își amintesc de prezența sa în episodul din 1973, „Carnival of Monsters”, o apariție care continuă să fie apreciată de fani. Documentaristul Chris Chapman a descris-o ca fiind „imediat plăcută și captivantă” după ce a intervievat-o în 2009.

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De asemenea, Cheryl Hall a fost sursa de inspirație pentru creatorul sitcomului „Just Good Friends” (1983–1986). După ce actrița l-a acuzat pe John Sullivan că nu scrie roluri feminine puternice, acesta a creat seria care a avut un succes enorm.

În lumea filmului, Cheryl și-a demonstrat versatilitatea în titluri precum „Deep End”, „Villain”, „To Catch a Spy” și „The Magnificent Seven Deadly Sins” în anii 70. Alte producții remarcabile includ „The Love Ban”, „The 14” și comedia „No Sex Please, Were British”.

Sursă foto: Getty Images, Profimedia

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