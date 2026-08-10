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William Orbit, renumitul producător britanic care a revitalizat cariera Madonnei cu albumul „Ray of Light”, a murit pe 23 iulie, la 69 de ani, însă de abia acum a fost anunțată trecerea sa în neființă.

William Orbit a murit la 69 de ani

Producătorul muzical britanic William Orbit, cunoscut pentru colaborările sale cu artiști celebri precum Madonna, Blur, All Saints și Pink, a murit la vârsta de 69 de ani. Familia și prietenii săi au confirmat vestea tragică, precizând că Orbit s-a stins din viață pe 23 iulie, în locuința sa, fără a oferi detalii despre cauza decesului, notează BBC News.

„Ne va lipsi enorm, atât nouă, cât și multor altora ale căror vieți le-a atins prin muzica, prietenia și bunătatea sa”, se arată în declarația oficială.

Născut la Londra sub numele de William Wainwright, Orbit a devenit o figură importantă în industria muzicală, contribuind la revitalizarea carierei Madonnei cu albumul „Ray of Ligh” din 1998. Această capodoperă a îmbinat elemente de muzică electronică, techno ambiental, pop și trip-hop, câștigând trei Premii Grammy și fiind considerată de mulți drept cel mai bun album al reginei popului.

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Un geniu și un pionier al muzicii electronice

Omagiile au început să curgă imediat după aflarea veștii. Mel C, membră a trupei Spice Girls, a spus că a fost „o onoare să lucrez cu acest om minunat” pentru albumul său de debut solo, „Northern Star”.

Nicole Appleton de la All Saints și-a amintit cu emoție momentele petrecute în studio alături de Orbit: „Ne-a făcut să ne simțim încrezătoare, confortabile și mereu ne-a scos ce e mai bun din noi. A fost o comoară în industria muzicală și vom sărbători mereu moștenirea sa”.

Până și artiștii din noile generații, precum Georgia, i-au adus un omagiu: „A fost o onoare să lucrez cu William. Voi prețui mereu această experiență. Sunetele sale electronice vor răsuna pentru totdeauna”.

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William Orbit a lăsat o moștenire muzicală de neegalat

De-a lungul carierei sale, William Orbit a lucrat cu unii dintre cei mai mari artiști ai lumii, iar amprenta sa unică poate fi recunoscută în multe dintre hiturile acestora. După succesul albumului „Ray of Light”, Madonna și Orbit au colaborat din nou în 1999 pentru hitul „Beautiful Stranger”, care a ajuns pe locul doi în topurile britanice și a câștigat un alt Grammy. Piesa a apărut și pe coloana sonoră a filmului „Austin Powers: The Spy Who Shagged Me”.

Orbit a continuat parteneriatul creativ cu Madonna, contribuind la albumul „Music” din 2000 și, mai târziu, la șase piese de pe albumul „MDNA” din 2012.

Colaborarea sa cu Blur pentru albumul „13” din 1999 a reprezentat o schimbare stilistică semnificativă pentru trupa britanică, marcând piese de succes precum „Tender” și „Coffee & TV”. Orbit a contribuit și la piesa „Sweet Song” de pe albumul „Think Tank” din 2003 al trupei.

Talentul său de a crea peisaje sonore de vis a fost evident în hituri precum „Feel Good Time” alături de Pink, care a ajuns pe locul trei în topurile britanice și a primit o nominalizare la Grammy, dar și în „Pure Shores” și „Black Coffee” ale trupei All Saints.

Pe lângă colaborările sale, William Orbit a lansat 12 albume de studio ca artist solo. Cel mai apreciat dintre acestea, „Pieces in a Modern Style, a inclus reinterpretări ale unor piese clasice și a ajuns pe locul doi în 2000. Remixul piesei „Adagio for Strings” de Samuel Barber a devenit un hit de club și a ocupat locul patru în topuri.

Sursă foto: Getty Images

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