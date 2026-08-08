Andreea Berecleanu, mărturisiri dureroase despre pierderea tatălui și lecția primită de la mamă. „E greu să-i egalez bunătatea și înțelepciunea”

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Andreea Berecleanu a vorbit deschis despre un capitol extrem de important din viața sa, cel al relației cu părinții. Prezentatoarea TV a dezvăluit detalii despre figura maternă, pe care o consideră un adevărat model de viață, dar și despre amintirea caldă a tatălui său, a cărui pierdere a marcat-o profund.

Mama ca model suprem de bunătate și înțelepciune

Pentru Andreea Berecleanu, mama sa a reprezentat întotdeauna un pilon de echilibru și o sursă continuă de inspirație. Încă din primii ani ai copilăriei, vedeta a privit-o cu o admirație deosebită, încercând să preia de la ea cele mai frumoase calități și modul generos de a se raporta la oamenii din jur.

„Mama este un om fundamental bun! Fără excepție! E greu să-i egalez bunătatea și înțelepciunea. Dar încerc. Când eram copil, îmi plăcea să o observ. De la cum arată, ce poartă, ce alegeri face, până la raporturile interumane, relațiile de prietenie, acțiunile ei”, a mărturisit Andreea Berecleanu, într-un inteviu pentru viva.ro.

Tragedia pierderii tatălui

Tragerea la o parte a vălului discreției a adus în prim-plan și amintirea tatălui său, un om care s-a dăruit complet familiei și care a trăit cu o bucurie uriașă rolul de bunic. Pierderea lui a lăsat o urmă adâncă în sufletul prezentatoarei, însă momentele petrecute împreună alături de cei mici rămân de neprețuit.

„Așa cum a fost alături de mine și de copiii mei în ultimii ani. Bunicul perfect, minunat, alături de noi. Era extrem de fericit că îi vede crescând, că poate vorbi cu ei, că pot avea activități comune. Și eu mă bucuram de prezența lui și mă răsfățam cu asta”, a rememorat vedeta.

Întrebată dacă despărțirea de tatăl său a reprezentat cel mai greu moment traversat până acum, Andreea Berecleanu a recunoscut că viața a pus-o în fața mai multor încercări dureroase, mărturisind simplu că „au fost și alte perioade de doliu sau de pierderi greu de suportat”.

Ce înseamnă adevărata reușită după o carieră de succes

După ani întregi în care a construit o carieră solidă în televiziune și a păstrat un echilibru impecabil în viața personală, viziunea prezentatoarei asupra succesului s-a simplificat. Astăzi, împlinirea nu se mai măsoară în realizări profesionale, ci în liniștea de acasă.

„Fiecare zi în care îi am pe toți ai mei alături, în armonie”, a concluzionat Andreea Berecleanu.

Foto – Facebook

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