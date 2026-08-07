De ce s-a despărțit, de fapt, Cătălin Crișan de partenera sa. „Sunt mult sub ceea ce își dorește dânsa!” Declarațiile neaștepate ale artistului

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Cătălin Crișan a făcut primele declarații după ce a anunțat oficial separarea de partenera sa, Camelia Tabără, punând capăt speculațiilor apărute în mediul online. Vestea a luat prin surprindere comunitatea sa de susținători, după ce artistul a publicat un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare.

Pentru că mulți dintre urmăritori au crezut că profilul cântărețului a fost spart de cibernetici, acesta a intervenit public pentru a confirma că decizia îi aparține în totalitate și că drumurile lor s-au separat definitiv.

Motivul neașteptat din spatele rupturii

Solicitat să clarifice motivele care au dus la încheierea legăturii amoroase, Cătălin Crișan a oferit o reacție plină de ironie și autoironie, într-o declarație acordată în exclusivitate pentru publicația Viva.ro.

„Nu este contul spart. Și dacă mă întrebați de ce ne-am despărțit, scrieți așa: nu pot să ajung la standardele înalte pe care le are partenera de viață. Sunt mult sub ceea ce își dorește dânsa.”

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Apelul către fani și gestul controversat din mediul online

Anunțul inițial a fost făcut chiar de solist pe pagina sa de Facebook, unde a ținut să adreseze un mesaj direct celor care îi urmăresc activitatea de aproape patru decenii, cerându-le totodată clemență.

„Doar pentru cei interesați, vă anunț că relația mea, cu prietena mea, Doamna Camelia, s-a încheiat. Sper să nu mă întrebați de ce… Ce vă rog este să mă criticați «ușor». Cum vă spun de fiecare dată: îmi iubesc românii mei și fac acest lucru de 39 de ani. Restul… este treaba mea…”

La scurt timp după această postare, interpretul a surprins din nou publicul prin publicarea numărului personal de telefon al fostei sale partenere, redirecționând eventualele întrebări ale curioșilor direct către aceasta.

„Cine dorește amanunte, aveți aici numărul doamnei: Camelia Tabără: 07……. Dacă nu este grav, nu reacționez…”

O relație marcată de episoade tensionate

Povestea celor doi a fost presărată de-a lungul timpului cu numeroase împăcări și despărțiri. Unul dintre cele mai delicate momente s-a consumat în anul 2025, când autoritățile au fost solicitate să intervină în urma unor acuzații de agresiune. La acea vreme, veridicitatea faptelor nu a fost confirmată de verificările poliției, iar Camelia nu a depus o plângere oficială.

Întrebat la momentul respectiv despre cele întâmplate, Cătălin Crișan a respins ferm toate acuzațiile în presă:

„Sunt niște minciuni, nici nu se pune problema! Doamne ferește, nici nu știu despre ce este vorba. Nu știu nimic, e o aberație, o prostie! Eu nu lovesc nici o muscă, ferească Dumnezeu! Eu am făcut 11 ani arte marțiale, în primul an am învățat când te lupți cu cineva trebuie să te lupți sportiv, în sensul acesta, în primul rând să fie bărbat, o femeie nu ai voie să o lovești nici cu o floare, ferească Dumnezeu.”

Foto – Facebook

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