Cătălin Crișan s-a despărțit de iubita lui, Camelia: „Sper să nu mă întrebați…”

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Cătălin Crișan (58 ani) a dezvăluit în mediul online că relația cu Camelia, femeia care i-a fost alături în ultimii ani, s-a încheiat. Artistul a ales să dea el vestea, înainte ca în spațiul public să apară diferite zvonuri sau speculații.

Cătălin Crișan și Camelia s-au despărțit

Cătălin Crișan și iubita sa, Camelia, au decis să pună punct relației lor, după o poveste de dragoste ce a trecut prin numeroase încercări. Deși a anunțat separarea, artistul a ales să nu dezvăluie și motivul care a stat în spatele acestei decizii.

„Doar pentru cei interesați, vă anunț că relația mea, cu prietena mea, Doamna Camelia, s-a încheiat. Sper să nu mă întrebați de ce… Ce vă rog, este să mă criticați «ușor». Cum vă spun de fiecare dată: îmi iubesc românii mei și fac acest lucru de 39 de ani. Restul… este treaba mea”, a scris cântărețul pe pagina sa de Facebook.

Legătura dintre cei doi a fost una intensă, cu suișuri și coborâșuri. În noiembrie 2025, după o separare temporară, cei doi și-au mai acordat o șansă, demonstrând că sentimentele lor erau mai presus de provocările trecutului.

„Este povestea noastră și o ținem pentru noi. Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice și el la fel pentru mine, lăsând la o parte faptul că au ieșit niște zvonuri. Nu vreau să vorbesc despre asta (…) Tot timpul îl însoțesc (…) Este un bărbat romantic și foarte serios”, declara atunci Camelia într-un interviu pentru Antena Stars.

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Prima separare și acuzațiile de agresiune

Cei doi s-au cunoscut la ziua de naștere a unui prieten comun, iar de atunci, Camelia i-a fost un sprijin constant artistului, în toate etapele vieții. În 2025, însă, relația lor a fost zguduită de un incident controversat, când Camelia a solicitat intervenția Poliției, acuzându-l pe Crișan de agresiune.

Verificările autorităților nu au confirmat acuzațiile, iar Camelia nu a depus plângere oficială.

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Contactat de jurnaliști, artistul a negat vehement acuzațiile: „Sunt nişte minciuni, nici nu se pune problema! Doamne fereşte, nici nu ştiu despre ce este vorba. Nu ştiu nimic, e o aberaţie, o prostie! Eu nu lovesc nici o muscă, ferească Dumnezeu! (…) Eu am făcut 11 ani arte marţiale, în primul an am învăţat când te lupţi cu cineva trebuie să te lupţi sportiv, în sensul acesta, în primul rând să fie bărbat, o femeie nu ai voie să o loveşti nici cu o floare, ferească Dumnezeu”.

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Sursă foto: Facebook

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