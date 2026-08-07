Mihaela Rădulescu, eliminată de pe pagina de Wikipedia a lui Felix Baumgartner: „Am fost ștearsă complet din existența lui”

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Mihaela Rădulescu afirmă că pe 17 iulie 2026, exact la un an de la moartea lui Felix Baumgartner, secțiunea despre relația lor a fost ștearsă de pe Wikipedia. Vedeta susține că cei care au vrut să o elimine din viața regretatului sportiv sunt chiar părinții acestuia.

Mihaela Rădulescu, „eliminată” din viața lui Felix Baumgartner

La un an de la pierderea partenerului său de viață, celebrul parașutist Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a făcut o dezvăluire surprinzătoare pe rețelele de socializare. Vedeta susține că, exact în ziua comemorării acestuia, pe 17 iulie 2026, pagina de Wikipedia a sportivului a suferit o modificare șocantă: secțiunea despre viața personală a fost complet eliminată. Potrivit afirmațiilor sale, a fost ștearsă orice referire la relația de peste un deceniu pe care au avut-o cei doi.

„Fix la împlinirea a 1 an de la moartea lui Felix, 17 iulie 2026, un fost angajat al companiei cu care a colaborat ani de zile, M.H., a preluat rețelele de socializare, Instagram și Facebook, ale lui Felix, la cererea familiei, ceea ce este frumos. A lucrat ani de zile în echipa media și presupun că a păstrat respectul pentru Felix”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Conform relatării vedetei, schimbarea a șters cei doisprezece ani petrecuți împreună cu sportivul austriac. Ea a interpretat acest gest ca pe o încercare deliberată de a rescrie istoria vieții personale a lui Felix Baumgartner.

„Lucru amuzant, exact în aceeași zi, când toți cei care îl cunoșteau pe Felix trebuia să-l onoreze, pagina de Wikipedia a lui Felix a fost modificată și singura parte ștearsă a fost… secțiunea lui «Viața personală», ultimii 12 ani din viața lui Felix, mai exact… eu”, a mai spus Mihaela Rădulescu.

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Modificările aduse paginii de Wikipedia a sportivului

Mihaela Rădulescu a însoțit postarea sa de pe Instagram cu două capturi de ecran care ar demonstra modificările aduse paginii de Wikipedia. În prima captură este indicată data exactă a modificării, iar în cea de-a doua se observă secțiunea lipsă din biografia lui Felix.

„Am fost ștearsă complet din existența lui, ca și cum ori aș fi făcut ceva greșit, ori… cineva chiar nu vrea ca lumea să știe că Felix, un bărbat adult, era îndrăgostit nebunește și a avut cea mai lungă și frumoasă relație din viața lui… eu, românca. Păi, Wikipedia, ce să zic… se întâmplă lucruri ciudate cu paginile voastre…”, a punctat ea.

Această situație i-a ridicat numeroase întrebări Mihaelei, care consideră că nu este vorba doar despre o simplă editare a unei pagini online, ci despre o încercare coordonată de a șterge o parte importantă din viața sportivului.

„«Aia nu a fost o viață comună» arată ca un întreg proiect în desfășurare acum, cu multiple forțe comune. Felix nu are voie să aibă o viață personală pe care a ales-o, o femeie pe care a iubit-o din tot sufletul, ci o variantă diferită, modificată pentru a se potrivi intereselor altora”, a mai scris Mihaela Rădulescu.

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Mihaela Rădulescu, ironii la adresa părinților lui Felix Baumgartner

În încheiere, Mihaela Rădulescu a lansat o întrebare retorică către urmăritorii săi, adresând, în același timp, ironii la adresa părinților lui Felix Baumgartner, care s-ar afla în spatele modificărilor de pe Wikipedia.

„Băiete, cred că le e frică de mine… Credeți că vor încerca să-mi șteargă și paginile de socializare? Sau sutele de articole media despre relația noastră? Sau cele o mie de fotografii și videoclipuri cu noi, din toată lumea sau… doar de la casele noastre, luând micul dejun? Cine credeți că mă șterge și de ce? Îmi pare rău, Felix…”, a concluzionat ea.

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Sursă foto: Instagram

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