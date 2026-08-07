Alina Pușcău, mesaj tulburător de pe patul de spital, după ce a fost diagnosticata cu cancer. „Am intrat în metastază. Este foarte greu pentru mine!” Vedeta va trece printr-o operație

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Alina Pușcău urmează să treacă printr-o operație complexă, după ce a fost diagnosticată cu o formă avansată de cancer. Aflată în Statele Unite ale Americii, celebra vedetă le-a împărtășit urmăritorilor ei vestile tulburătoare chiar înainte de a intra în sala de intervenție, făcând mărturisiri emoționante despre lupta pe care o duce și despre faptul că boala a intrat deja în faza de metastază.

Experiența dramatică prin care trece a determinat-o pe Alina Pușcău să își reevalueze din temelii viața și să înțeleagă ce are cu adevărat valoare atunci când totul se clatină. Copleșită de valul de mesaje, sprijin și încurajări sosite din România, vedeta a transmis un mesaj plin de emoție și recunoștință.

Reevaluarea valorilor și succesului: faima și validarea exterioară își pierd însemnătatea

Aflându-se în fața uneia dintre cele mai mari provocări pe care le poate primi un om, Alina Pușcău a vorbit despre schimbarea profundă a modului în care privește succesul, frumusețea și aprecierile venite din exterior. În viziunea sa actuală, strălucirea lumii mondene și validarea celorlalți pălesc în fața frumuseții interioare și a credinței.

„Mulțumesc din suflet și din inimă pentru mesajele voastre. Le-am primit cu mare drag în suflet și în inima mea. Sunteți minunați. Ce să vă spun? N-am cuvinte. Nu mă așteptam să fiu așa de mult iubită și apreciată în țara mea” – a spus într-o sesiune de Insta Stories, citată de Spynews.

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Ea a continuat cu un îndemn la reflecție pentru toți cei care o ascultă, sintetizând esența lecțiilor dureroase învățate pe patul de spital:

„Eu vreau să vă spun o poveste, să vă spun cum este viața, că nici eu n-am știut. Ajungând în momentul ăsta în viața mea, mi-am dat seama de foarte multe lucruri, ce este important în viață și ce nu este important în viață. Am crezut că faima, frumusețea este ce avem nevoie. Nu. Este frumusețea din interior, nu cea din exterior. Nu validarea din exterior pe care oamenii ți-o dau, ci ceea ce ești tu înăuntru, sufletul tău, inima ta și Dumnezeu.”

Mărturisirea dureroasă despre boală și puterea rugăciunii

Punctul culminant și cel mai greu al mesajului transmis de Alina Pușcău a fost cel în care a rostit explicit diagnosticul pe care i l-au pus medicii din Statele Unite. Cu toate că stadiul bolii este unul avansat, modelul refuză să își piardă speranța și își pune întreaga încredere în puterea rugăciunii colective și în sprijinul divin.

„Am cancer la sân. Am intrat în metastază. Este foarte greu pentru mine. Nu este ușor. Dar cu rugăciunile voastre și cu credința voastră, voi trece peste acest moment” – a spus cu lacrimi în ochi.

În cadrul aceluiași apel emoționant, vedeta a adus în discuție o coincidență tulburătoare care capătă acum o semnificație aparte. Cu doar un an în urmă, Alina Pușcău participa activ la acțiuni caritabile dedicate femeilor diagnosticate cu cancer la sân, neavând nicio bănuială că, într-un timp atât de scurt, se va afla ea însăși în aceeași situație dramatică.

„Anul trecut am alergat pentru Breast Cancer. Am vrut să ajung acolo, am cumpărat tricou, am dat bani ca să fiu acolo pentru femeile astea. Dar n-am știut că eu am altceva.”

Speranța într-un tratament salvator la UCLA și un apel la solidaritate

În ciuda diagnosticului crunt, un miracol pare să se contureze pentru Alina Pușcău. Vedeta a reușit să fie acceptată ca pacientă într-un program medical specializat în cadrul prestigiosului centru universitar UCLA din Los Angeles. Aceasta consideră că acceptarea sa în acest tratament de ultimă generație este un adevărat răspuns la rugăciunile celor dragi și ale publicului din România.

„Ce să vă spun. Viața bate filmul. Da. Viața bate filmul. Vineri, pe 7, la ora 11 în Los Angeles, vă rog frumos să vă rugați pentru mine pentru că este singurul tratament care o să mă ajute să îmi salvez viața. Sunt candidată la acest tratament care este numai la UCLA. Am avut mare noroc și de aceea spun că miracolul s-a întâmplat din cauza rugăciunilor voastre am putut să fiu candidată la acest tratament și încep pe 7.”

Aflată în momente decisive pentru sănătatea și viața sa, Alina Pușcău le cere tuturor celor care o apreciază să îi fie alături în gânduri și rugăciuni, în timp ce se pregătește de intervenția chirurgicală și de începerea protocolului medical de la UCLA.

Foto – Facebook / Instagram

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