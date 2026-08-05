Mihaela Rădulescu, dublă aniversare. Vedeta și fiul ei și-au sărbătorit zilele de naștere: „Cel mai puternic sprijin al meu”

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Mihaela Rădulescu (57 ani) a marcat o zi extrem de încărcată de emoție, sărbătorind atât ziua ei de naștere, cât și pe cea a fiului său, Ayan (22 ani). Una dintre cele mai îndrăgite personalități din show-biz-ul românesc a transmis pe rețelele de socializare un mesaj emoționant despre reconstrucție, iubire și lecțiile dure primite de la viață.

Mihaela Rădulescu, dublă aniversare

Prin intermediul unei postări pe contul său oficial de Instagram, Mihaela Rădulescu a vorbit deschis despre contrastul dureros dintre anul trecut și prezent, dar și despre recunoștința imensă pe care o simte pentru fiul ei și pentru oamenii autentici din jur.

„Ce diferență poate face un an… Anul trecut, chiar de ziua fiului meu, aveau loc funerariile lui Felix. De ziua mea, anul trecut, am primit cenușa lui într-o cutie……. Dar anul acesta am purtat un zâmbet, o rochie lungă neagră și atât de multă iubire și recunoștință pentru oamenii minunați din jurul meu. La mulți ani, băiatul meu, bătaia inimii mele pentru totdeauna. Înseamnă că te-am crescut bine, din moment ce ai fost cel mai puternic sprijin al meu atunci când am avut cu adevărat nevoie”, a scris vedeta în mediul online.

Cu un îndemn ferm de a elimina toxicitatea și de a prețui fiecare clipă, vedeta le-a reamintit tuturor cât de important este să ai alături prieteni adevărați și să fii un sprijin pentru ceilalți în momentele de cumpănă.

„Vă mulțumesc din tot sufletul fiecăruia dintre voi care mi-ați trimis o îmbrățișare de la orice distanță, un cuvânt, flori, cele mai calde urări. Îți mulțumesc, Jessica, pentru cea mai frumoasă petrecere de aniversare din Noua mea Viață și pentru locul extraordinar pe care l-ai căpătat în inima mea, în mijlocul familiei mele”, a continuat Mihaela Rădulescu.

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Îndemn pentru femeile de pretutindeni

În același timp, Mihaela Rădulescu a ovaționat femeile puternice din întreaga lume care sunt oricând acolo unele pentru celelalte, mai ales în situațiile dificile și a amintit de prietenii ei care au susținut-o în cele mai grele momente.

„Noroc pentru toate femeile puternice de pretutindeni, pentru toate femeile gata să le susțină și să le ridice pe celelalte, pentru toți prietenii adevărați pe care îi câștigăm și îi păstrăm, pentru voi toți care ați fost atât de buni cu mine când eram mult prea la pământ și mult prea pierdută. Sper să vă pot fi mereu alături”, a precizat ea.

„Celebrați viața, fiecare secundă din ea, și trimiteți-i la plimbare fără ezitare pe toți oamenii falși și perfizi din viața voastră. Așa evoluăm cu adevărat, nu doar supraviețuim”, și-a încheiat Mihaela Rădulescu mesajul.

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Decesul lui Felix Baumgartner, tragedia care i-a marcat viața Mihaelei Rădulescu

Aniversările din viața Mihaelei Rădulescu sunt acum strâns legate de amintirea unei pierderi devastatoare. Vedeta a trăit o poveste de dragoste intensă alături de celebrul parașutist și sportiv de performanță austriac Felix Baumgartner. Relația lor, începută în 2014, a fost caracterizată de o susținere reciprocă necondiționată și un spirit de aventură unic.

Felix, faimos la nivel mondial pentru saltul istoric din stratosferă efectuat în 2012, s-a stins din viață în urma unui tragic accident de parapantă motorizată, pe 17 iulie 2025. Trecerea sa în neființă a lăsat o amprentă profundă asupra fostei prezentatoare TV, momentele triste suprapunându-se chiar peste zilele de naștere ale ei și ale fiului său, Ayan.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mihaela Rădulescu și fiul ei, Ayan

Sursă foto: Instagram

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