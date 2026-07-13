Alina Sorescu, radiantă la 40 de ani. Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere într-un cadru special: „Speranță și de visuri fără limite”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alina Sorescu împlinește 40 de ani pe 14 iulie, însă a ales să își serbeze aniversarea mai devreme. Cântăreața a organizat o petrecere la care și-a chemat cei mai apropiați oameni din viață și a postat imagini emoționante de la petrecere.

Alina Sorescu, aniversare specială la 40 de ani

Cântăreața și-a petrecut ziua de naștere într-un cadru festiv, cu artificii și un tort spectaculos. Ea și-a organizat ziua de naștere într-un restaurant de la etajul 12 al unui hotel din București, unde priveliștea a fost senzațională, iar ea a purtat o ținută cu totul specială.

Vedeta a purtat o rochie neagră, cu mâneci lungi și spatele gol, la care a asortat un zâmbet larg.

„Am ales să-mi sărbătoresc ziua în avans. Nu pentru că nu aveam răbdare, ci pentru că am vrut să prelungesc bucuria. Sunt momente care merită trăite mai mult decât într-o singură zi… oameni dragi aproape, zâmbete sincere, îmbrățișări care au spus mai mult decât o mie de cuvinte și urări care mi-au umplut sufletul de speranță și de visuri fără limite. Până voi împlini 40 de ani, aleg să mai rămân puțin în emoția serii trecute, să o retrăiesc, să o păstrez vie și să mă bucur de fiecare amintire pe care mi-ați dăruit-o”, a scris Alina Sorescu, pe Instagram.

Citește și: Alina Sorescu, despre viața după divorț. Ce a învățat din fosta căsnicie și ce spune despre o nouă relație

Invitații i-au cântat la mulți ani la miezul nopții, moment în care a avut loc și un joc de artificii.

„Nu a fost doar o petrecere. A fost un moment în care timpul parcă s-a oprit pentru o clipă și mi-a amintit cât de bogată este viața atunci când este împărțită cu oamenii potriviți. 40 de ani înseamnă povești, încercări, reușite, pierderi, regăsiri și, mai presus de toate, recunoștință”, a mai scris ea în mediul online.

Ce spune despre o nouă relație

Artista a vorbit despre viața de după divorț și a spus că nu intenționează să înceapă prea curând o nouă relație.

Citește și: Alina Sorescu reacționează după ce Alexandru Ciucu a spus că nu și-a văzut fetele timp de două luni: „Aș avea multe de spus!”

„Nu îmi pun problema unei viitoare relații momentan, dar clar aș fi în orice aș întreprinde, că este relație profesională sau de altă natură, voi fi mult mai atentă de la primele semnale pe care le văd. Pentru că a fost o perioadă destul de complicată, cu multă suferință pentru mine și pentru fetițe, nu e ușor”, a mai spus cântăreața.

Urmărește-ne pe Google News