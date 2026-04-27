Alina Sorescu, despre viața după divorț. Ce a învățat din fosta căsnicie și ce spune despre o nouă relație

Alina Sorescu a vorbit despre cum arată viața ei de femeie divorțată. Ea și Alexandru Ciucu au divorțat în iarna anului 2025, după un proces de lungă durată. Ea a vorbit despre căsnicia toxică prin care a trecut, dar și felul în care a reușit să treacă peste și să își refacă viața.

Alina Sorescu, despre căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Am regrete”

Alina Sorescu a spus că are regrete din căsnicia cu Alexandru Ciucu. Artista spune că regretă faptul că nu a luat anumite decizii la timp.

„Au fost perioade în care au contat alte aspecte ale vieții. Am regrete, regret faptul că nu am luat anumite decizii mai devreme, dar așa a fost să fie.”

Vedeta este ocupată acum cu cariera ei și se dedică celor două fetițe, Carolina și Raisa.

„Sunt prezentă la evenimentele frumoase la care îmi face plăcere să particip. Sunt foarte bine, am multe proiecte, lansări, cum ai spus și tu, una care s-a încheiat cu succes alături de Pici, pentru că am lansat «Poți să faci orice», o piesă care a ajuns la inimile oamenilor. Sunt în pregătirea unui nou videoclip, așa că sunt într-o perioadă foarte creativă”, a explicat vedeta într-un interviu cancan.ro.

Ce spune despre o nouă relație

Alina Sorescu a vorbit despre viața ei amoroasă și a fost fermă atunci când a explicat că nu intenționează să înceapă prea curând o nouă relație.

Mai mult, artista spune că, pe viitor, va fi mult mai atentă la steagurile roșii dintr-o relație.

„Nu îmi pun problema unei viitoare relații momentan, dar clar aș fi în orice aș întreprinde, că este relație profesională sau de altă natură, voi fi mult mai atentă de la primele semnale pe care le văd. Pentru că a fost o perioadă destul de complicată, cu multă suferință pentru mine și pentru fetițe, nu e ușor”, a mai spus cântăreața.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat după un proces îndelungat și dureros, în special pentru cele două fetițe pe care le au împreună.

Artista a povestit că a trăit alături de o persoană narcisistă și a realizat prea târziu despre ce este vorba.

Ea a povestit cum a fost manipulată și cât de dificil i-a fost să fie într-o relație toxică, în care soțul ei cerea să fie în centrul atenției permanent și o făcea să creadă că dorințele ei sunt ridicole.

