Alexandru Ciucu, apariție alături de fiicele sale cu Alinei Sorescu: „Vă iubesc cât universul și voi fi mereu lângă voi”

Fetița cea mică a Alinei Sorescu și a lui Alexandru Ciucu, Raisa, a împlinit 10 ani, iar designerul i-a făcut o urare emoționantă. Ciucu a postat câteva fotografii cu el și fetele lui, alături de un mesaj în care le mărturisește că va fi mereu alături de ele.

Alexandru Ciucu, mesaj pentru fetița cea mică

„La mulți ani, Raisa! Sunt fericit că ești fetiță noastră, că ai o inima atât de mare și atât de multă dragoste de dăruit. Sufletul tău blând și curat este un dar de la Dumnezeu și fiecare zi petrecută împreună îmi reamintește ce norocos sunt că exiști în viața mea.

Citește și: Alexandru Ciucu spune că nu mai crede în căsătorie, după divorțul de Alina Sorescu: „Nu mai simt. Dacă mai am parte de un divorț tot ca ăsta…”

Astăzi împlinești 10 primăveri și, împreună cu surioara ta, Carolina, sunteți primăvară sufletului meu. Vă iubesc cât universul și voi fi mereu lângă voi, indiferent de drum. Tata”, a scris Alexandru Ciucu pe Facebook.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat în urmă cu un an de zile. Cântăreața a spus că încă nu se gândește la o nouă relație.

„Noi n-am fost într-un proces de custodie, am fost într-un proces de divorț, unde principalul aspect pe care l-am discutat a fost programul fetițelor. Dar da, s-a încheiat”, a spus artista, pentru viva.ro.

A avut o căsnicie toxică

Alina Sorescu a vorbit despre faptul că a avut o căsnicie toxică cu Alexandru Ciucu. Ea a povestit că a trecut printr-o mulțime de traume. Odată cu divorțul, vedeta și-a găsit echilibrul și a reușit să obțină liniște pentru fetițele ei.

Citește și: Ce spune Alina Sorescu despre partajul cu Alexandru Ciucu: „Timpul o să arate dacă…”

„E o poveste foarte lungă, n-aș vrea să intru acum în detalii pentru că e un subiect care s-a discutat foarte mult. Importantă este liniștea fetițelor. Important este echilibrul lor. Pentru asta am luptat, pentru o rutină în programul lor școlar, în primul și în primul rând. Vom vedea, odată cu trecerea timpului, dacă programul de acum este cel mai bun pe termen lung pentru ele”, a spus vedeta pentru sursa citată

Cântăreața a recunoscut că perioada anilor de procese a fost extrem de complicată și a venit la pachet cu multă suferință, atât pentru ea, cât și pentru fetițe.

„Nu mă gândesc la asta. Perioada asta a anilor de procese a fost extrem de complicată, cu multă suferință și pentru mine, și pentru fetițe. Este în continuare o perioadă complicată, nu e că lucrurile s-au liniștit, așa că nu îmi pun această problemă”, a mai spus Alina Sorescu.

