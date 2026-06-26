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Alexandru Ciucu a fost întrebat cum ar reacționa dacă ar vedea-o pe Alina Sorescu la brațul unui alt bărbat. Creatorul de modă și cântăreața s-au separat la începutul anului 2023 și împreună au două fete.

Ce a spus Alexandru Ciucu atunci când a fost întrebat cum ar reacționa dacă ar vedea-o pe Alina Sorescu alături de alt bărbat

Alexandru Ciucu a spus cum ar reacționa dacă ar vedea-o pe fosta sa soție, Alina Sorescu, alături de un alt bărbat. Întrebat cum ar reacționa dacă Alina ar avea o nouă relație, Alex Ciucu a spus: „Nu e ceva ce mă mai privește. Deci, dacă ea ar fi fericită, eu aș fi ok”.

După un mariaj de 12 ani, încheiat printr-un divorț, Alexandru Ciucu și Alina Sorescu își concentrează acum eforturile asupra celor două fiice ale lor, Carolina și Raisa. Deși despărțirea nu a fost lipsită de dificultăți, ambii părinți depun toate eforturile pentru a asigura o atmosferă armonioasă pentru micuțe.

În ceea ce privește relația lor de acum, designerul a mărturisit că își dorește să păstreze o legătură civilizată cu Alina, de dragul fetelor. Deși ambii sunt dedicați creșterii copiilor lor, o eventuală împăcare nu este o opțiune pentru el. „Mi-aș dori să fim într-o relație frumoasă pentru copii. Adică să trăim în armonie. (…) Nu, nu cred că se mai poate pune problema de lucrul ăsta (n.r. de locuit împreună cu Alina Sorescu)”, a explicat.

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Ce spune Alina Sorescu despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț

La începutul acestei luni, Alina Sorescu spunea despre fostul soț că folosește strategii pentru atenție. Cântăreața susține că designerul vestimentar se folosește de anumite ocazii pentru a realiza postări pe social media cu flori, fotografii și chiar piesele sale muzicale în fundal.

„E greu, după cum vedeți și voi, nici în ziua de astăzi situația nu se termină. De-asta am și făcut această postare în această zi și particip la tot felul de evenimente. (…) E greu pentru că sunt întrebată în continuare de această situație, pentru că strategiile continuă și după. Eu încerc să explic lucrurile astea cât de la rece pot și să spun că da, sunt strategii pe care le face și ele se întâmplă cumva ciclic. Adică zilele de naștere: luăm o floare, punem o poză, punem melodiile Alinei Sorescu”, a declarat artista, conform Știrile Antena Stars.

Ce spun Alina și Alexandru despre viața lor amoroasă după divorț

Într-un interviu pentru Spynews.ro, Alexandru Ciucu a vorbit despre abordarea sa privind o nouă relație. Designerul a subliniat că, deși nu exclude posibilitatea de a avea pe cineva alături, nu simte nevoia urgentă să-și refacă viața sentimentală.

„Nu aș zice că nu sunt pregătit, doar că nu-mi doresc lucrul acesta, pentru că știi cum e: când te așteaptă cineva acasă, nu știi cum te așteaptă. Noi zicem că ne așteaptă cu o vorbă bună, dar se poate întâmpla să te aștepte și altfel. Se poate întâmpla, mă uit și la alți oameni, mă gândesc și la mine în trecut. De cele mai multe ori, în zilele noastre, e posibil să nu ne aștepte cineva acasă, să ajungem amândoi deodată sau să aștepți tu pe cineva, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Nu țin neapărat să mă aștepte cineva acasă”, a declarat Alex Ciucu pentru Spynews.ro.

Alina Sorescu a declarat că nu este pregătită pentru o nouă relație după divorțul de tatăl fiicelor sale.

„Nu mă gândesc la asta. Perioada asta a anilor de procese a fost extrem de complicată, cu multă suferință și pentru mine, și pentru fetițe. Este în continuare o perioadă complicată, nu e că lucrurile s-au liniștit, așa că nu îmi pun această problemă”, a spus Alina Sorescu, pentru VIVA!.

Foto: Dumitru Anghelescu, Facebook

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