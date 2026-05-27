Alexandru Ciucu, dezvăluiri despre viața de după divorț: „Când te așteaptă cineva acasă, nu știi cum te așteaptă!” Ce spune despre o nouă relație

La câțiva ani de la despărțirea de interpreta Alina Sorescu, Alexandru Ciucu oferit detalii sincere și dezvăluie motivele profunde pentru care nu a apărut încă la brațul unei noi partenere. Într-un dialog deschis, creatorul de modă vorbește despre temerile sale subtile, lecțiile trecutului, reconstrucția personală prin prisma legăturii cu copiii și transformarea radicală pe care o pregătește în spațiul public.

Căutarea obsedantă a unui echilibru intangibil

Alexandru Ciucu a ales discreția și nu s-a grăbit să își refacă viața sentimentală, deși au trecut ani buni de când mariajul de 12 ani cu Alina Sorescu s-a destrămat. Întâlnit recent la un eveniment din lumea bună, creatorul de modă a oferit o perspectivă matură și neașteptat de sinceră asupra modului in care redefineste noțiunea de fericire și stabilitate, demontând totodată clișeele legate de singurătate. Niciunul dintre foștii soți nu a apărut la brațul unei alte persoane, lăsând să se înțeleagă că prioritățile lor actuale s-au modificat în totalitate.

Întrebat despre secretele din spatele unei imagini întotdeauna impecabile și despre ingredientele unei vieți lipsite de cușur, Alexandru Ciucu a demontat rapid mitul perfectiunii absolute. Designerul pune înainte de orice armonia interioară și ponderarea, privind existența nu ca pe o sumă de momente ideale, ci ca pe un exercițiu continuu de cumpătare în toate aspectele de zi cu zi.

„Cred că, în general, pentru o viață perfectă e nevoie de echilibru, înainte de toate. Echilibru în orice: alimentar, în relație, în relație cu copiii, cu persoana iubită, cu cei cu care lucrezi. Da, cred că echilibrul e cel mai important lucru pe care trebuie să-l ai ca să te gândești că poți ajunge la o perfecțiune. Bineînțeles, perfecțiunea nu se atinge niciodată, dar rămâne un deziderat, că mereu ne dorim să fie tot mai bine, deși știm că mai binele e, de fapt, dușmanul binelui”, a explicat designerul pentru spynews.ro, punctând subtil capcanele ambițiilor exagerate.

Reconstrucția personală din spatele ușilor închise

Ideea de a-ți reface viața după un divorț răsunător este interpretată de cele mai multe ori de către public ca o găsire imediată a unui nou partener. Alexandru Ciucu contrazice însă acest șablon social și afirmă răspicat că reconstrucția sa nu se măsoară în relații de dragoste, ci in calitatea timpului oferit lucrurilor și ființelor care îi aduc împlinire reală în prezent. Energia pe care mulți s-ar fi așteptat să o investească în întâlniri amoroase este direcționată astăzi către educația fiicelor sale și către dezvoltarea atelierului de creație.

„Eu îmi refac viața în momentul ăsta, doar că mi-o umplu cu lucrurile care mă încântă cel mai mult în acest moment, iar asta înseamnă timpul cu copiii și timpul pe care îl investesc în activitatea profesională. Iar partea de social media, care face parte din partea profesională, e ca o încununare a muncii pe care înainte o făceam doar în atelier, e o prelungire a mea”, a mărturisit creatorul de modă.

Teama nevăzută de parteneriatele moderne și mitul așteptării acasă

Unul dintre cele mai delicate aspecte abordate de Alexandru Ciucu ține de dinamica relațiilor din societatea contemporană și de reticența de a se implica într-o nouă legătură. Întrebat direct dacă se simte pregătit să primească o nouă femeie în spațiul său intim, răspunsul său a tradat o prudență evidentă, alimentată parțial de experiențele anterioare și de observarea eșecurilor din jurul său. Designerul nu mai rezonează cu clișeul clasic al partenerului care așteaptă răbdător acasă, subliniind că realitatea cotidiană spulberă deseori proiecțiile ideale.

„Nu aș zice că nu sunt pregătit, doar că nu-mi doresc lucrul acesta, pentru că știi cum e: când te așteaptă cineva acasă, nu știi cum te așteaptă. Noi zicem că ne așteaptă cu o vorbă bună, dar se poate întâmpla să te aștepte și altfel.

Se poate întâmpla, mă uit și la alți oameni, mă gândesc și la mine în trecut. De cele mai multe ori, în zilele noastre, e posibil să nu ne aștepte cineva acasă, să ajungem amândoi deodată sau să aștepți tu pe cineva, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Nu țin neapărat să mă aștepte cineva acasă”, a declarat acesta, oferind o radiografie sinceră a vulnerabilităților de cuplu.

Regretele trecutului și asumarea noii ere digitale

Pe lângă transformările profunde din planul emoțional, Alexandru Ciucu a recunoscut că are și aspecte profesionale la care vrea să lucreze, în special legate de modul în care își gestionează imaginea publică în mediul online. Traversarea unor perioade tensionate din punct de vedere personal l-a făcut să se retragă o bună perioadă din lumina reflectoarelor virtuale, o decizie pe care astăzi încearcă să o corecteze pentru a evolua.

„Multe lucruri ar trebui să schimb. Lucrez la asta, în abordarea de social media, poate dacă făceam lucrul acesta mai din timp aveam mai mulți urmăritori, mai multe vizualizări. Am suficiente și acum, dar știi cum e, întotdeauna e loc de mai bine.

Am social media de când s-a inventat, nu mă expuneam eu, că traversam niște perioade mai dificile și mi s-a părut mai greu să apar pe social media. Acum lucrurile s-au liniștit și sunt mai ok cu treaba asta”, a încheiat creatorul de modă.

