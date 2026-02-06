Alexandru Ciucu, dezvăluiri despre motivul pentru care s-a certat cu Alexandru Papadapol. Ioana Ginghină: „A venit omul acasă, supărat că s-a certat cu Ciucu”

Alexandru Ciucu și Alexandru Papadapol s-au certat, în trecut, pe când designerul învăța actorie de la el. Conflictul a pornit de la nervii acestuia de pe platoul de filmare, când actorul l-a surprins pe Alexandru Ciucu mâncând și și-a pierdut cumpătul. Toată situația a fost povestită acum și comentată de fosta soție a actorului, Ioan Ginghină.

Alexandru Ciucu și Alexandru Papadapol, ceartă în timpul unui curs de actorie

Situația dintre cei doi s-a întâmplat atunci când designerul făcea un curs de actorie și filma alături de Papadopol „Alt Love Building”.

Papadopol s-a supărat pentru că filmările nu ieșeau așa cum își dorea, iar când l-a văzut pe Ciucu mâncând, și-a ieșit din pepeni.

Fostul soț al Alinei Sorescu a povestit că totul a fost o situație amuzantă, dar tensionată. În plus, Ioana Ginghină a explicat cum a fost prinsă între ei.

Alexandru Ciucu a vorbit cu Ioana Ginghină în podcastul „Tabu”, despre motivul pentru care s-a certat cu Alexandru Papadopol în timpul cursurilor de actorie pe care le urma cu el.

Totul s-a întâmplat pe fondul stresului, pe platoul de filmare. Ioana Ginghină a povestit că l-a crezut pe fostul ei soț când acesta i-a povestit ce s-a întâmplat. Acum, ea și-a dorit să afle și varianta designerului.

Ioana Ginghină: Ai făcut cursurile de actorie.

Alexandru Ciucu: Da, cu Papi (n.r.: Alexandru Papadopol).

Ioana Ginghină: Chiar… povestește… Eu vreau acum, în premieră, doamnelor și domnilor, să îmi spui ce a fost între voi atunci. Deci a venit omul acasă, supărat că s-a certat cu Ciucu. Eu am ținut cu el atunci, că nu te cunoșteam și era soțul meu, nu puteam să vorbesc de bine de tine și de rău de el.

Alexandru Ciucu: Am filmat la… dar cred că am mai povestit la Măruță, nu mai țin minte.

Ioana Ginghină: Da, dar acum să zici adevărul, numai adevărul. Și avem timp.

Alexandru Ciucu: Filmam „Alt Love Building’, tot filmul s-a filmat la Bran, chiar la o vilă acolo și era o filmare de exterior, pe un deal, noi eram niște cupluri, cine a văzut filmul… niște cupluri, vezi Doamne cu niște probleme, iar ei trebuiau să ne repare, Papi cu Goguță și cu Bucur, ei erau psihologii etc. Se lungește filmarea aceasta, că eram multe cupluri de reparat și care trebuiau să urce, să alerge un deal, o chestie de genul ăsta. Era frumos afară, nu zic nu, dar prin februarie, o zi însorită și mi s-a făcut foame. Ei aveau un sponsor care le dădea batoane de astea energizante. Și stau, și stau, și stau, știi cum e, până îți vine rândul, apoi mai aștepți și pe alții. La un moment dat, am luat un baton, dar erau multe, cred că 100-200 de batoane, erau niște cutii pline de batoane. Am luat și eu un baton, că îmi era…

Papi, adică Alex Papadopol, nervos fiind că nu știu, nu ieșeau filmările, nu ziceau ăia ce trebuia, nu știu, ceva de genul ăsta, în nervii ăia, când m-a văzut pe mine că mâncam props-ul, eu mâncam props-urile practic, l-au luat niște nervi, că ce am făcut, nu o să mai ajungă. Ei trebuiau să filmeze și cu unul care mânca un de ăsta și vezi Doamne nu-i mai ajungeau, dar aveau 200, erau vreo 4-5 cutii. Câte duble să tragă și ăla? Că moare dacă mănâncă atâtea props, înțelegi? Am luat și eu un… dar ce mi-a făcut, îți dai seama. Probabil că nu e ce mi-a făcut mie de față cu ceilalți, dar ceilalți cred că țineau cu mine, pentru că și lor le era foame.

Eu acum îmi dau seama! Cred că el a vrut să nu se creeze un precedent și să vrea și ceilalți, că eram mulți, cred că erau 50 de oameni.

Ioana Ginghină: Dar v-ați împăcat, că eu am sfârșit la tine la botez, nu te cunoșteam, nu cunoșteam pe nimeni, m-am trezit la botez acolo.

Alexandru Ciucu: Da. După aia ne-am împăcat. La sfârșitul filmărilor s-a făcut o masă cu toată lumea acolo, la restaurant, iar eu, că eu nu prea las lucrurile neplătite și când e de bine, și când e de mai puțin bine, m-am dus în Brașov cu vreo două, trei zile înainte, la un supermarket și acolo erau vreo 5 cutii de astea de batoane, iar la ultima masă le-am împărțit ca la pomană, m-am dus la fiecare. Pentru Papi… cred că i-am dat ori o cutie, ori 5-10 așa, să aibă suficient.

S-au împăcat a doua zi

Designerul a povestit că s-au împăcat a doua zi și că totul a fost doar un moment tensionat. Mai mult, Alexandru Ciucu a spus că a trecut peste rapid.

„Da! Bine, ne-am împăcat de a doua zi, dar știi cum e la filmări, că toată lumea e tensionată, toată lumea vrea câte ceva, iar ei nu erau doar actori, erau și producătorii filmului și era o presiune destul de mare. Urma să vină și un mare actor de la Hollywood, Steven Stinson, nu mai știu. Toate zilele de filmare erau așa, toate, iar lor nu le ieșea filmarea asta. Am trecut peste, chiar din seara aia ne-am împăcat”, a povestit Alexandru Ciucu în cadrul podcastului.

