Mara Bănică, dezvăluiri despre Alexandru Ciucu. Ce s-a întâmplat când l-a cunoscut, în 2019: „I-aș fi povestit”

Mara Bănică a vorbit despre dezvăluirile făcute de Alina Sorescu despre fostul ei soț, Alexandru Ciucu, dar și despre multiplele forme pe care le poate lua abuzul. Jurnalista și-a serbat ziua de naștere și a avut-o invitată și pe Alina Sorescu, alături de care a făcut o fotografie. Acum, Mara Bănică a transmis un mesaj lung despre situația artistei.

Mara Bănică, despre situația prin care a trecut Alina Sorescu

Mara Bănică și-a serbat ziua de naștere zilele trecute, iar printre invitați s-a aflat și Alina Sorescu. Jurnalista a postat o fotografie în care apare alături de cântăreață și a profitat de ocazie pentru a transmite un mesaj despre dezvăluirile făcute de aceasta.

Mara Bănică a vorbit despre acuzațiile pe care artista i le-a adus fostului ei soț și a spus că abuzul poate lua orice formă, inclusiv cea „a dominației verbale”.

Jurnalista a lăudat-o pe Alina Sorescu pentru curaj și a vorbit despre momentul în care l-a cunoscut pe Alexandru Ciucu.

„Alina Sorescu e o femeie care s-a eliberat dintr-o căsnicie toxică după mulți ani. I-a trebuit timp să înțeleagă ce e cu ea, unde s-a pierdut fetiță veselă și când a apărut femeia suferindă. Alina Sorescu n-a fost în viață ei implicată în scandaluri.

Singura «greșeală» a ei a fost să povestească cât și cum a pătimit într-o căsnicie. Abuzul poate lua orice formă. Inclusiv pe cea a dominației verbale. A terorii. «Așa vreau eu!» impus într-o căsnicie înseamnă abuz. Alina a rupt lanțurile și a avut curaj să vorbească. Sigur, spune doar un sfert din ce a fost acolo. Își protejează copiii și e firesc.

A fost invitată în Parlamentul României la o acțiune impresionantă despre femeile abuzate. Soțul s-a revoltat. Că cică ea n-a fost bătută, deci nu e abuzată. Abuzul are multe forme. I-aș fi povestit eu despre asta lui dacă aș fi știut când l-am cunoscut la mare în 2019.

Deși cred că n-ar fi ținut minte, cum nu ține minte nici că ne-am cunoscut. Îi reamintesc: eram cu soțul meu și un cuplu de prieteni, el era însoțit nu de soție, ci de un domn. Restul e CanCan!”, a scris Mara Bănică.

Ce acuzații îi aduce Alina Sorescu fostului soț

Alina Sorescu și-a acuzat fostul soț că a abuzat-o verbal și a povestit că a descoperit că acesta avea toate semnele unei persoane narcisiste.

Am vorbit despre experiența mea cu încredere că poate se va schimba ceva pentru femeile aflate în situații de abuz emoțional fără ieșire. Pentru că din păcate, chiar și dacă femeia reușește să nu mai fie prizonieră, abuzul continuă prin copii asupra lor și a mamei. Iar viața nu trebuie trăită cu frici”, a spus Alina Sorescu pentru Click.

