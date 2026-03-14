Îl recunoști pe băiețelul din imagine? Acum este una dintre cele mai îndrăgite personalități TV

Maurice Munteanu a sărbătorit Ziua Femeii printr-un gest emoționant. Fostul jurat de la „The Ticket” și „Bravo, ai stil!” a publicat imagini cu mama lui în tinerețe, însoțite de un mesaj plin de recunoștință, care a strâns peste 16.000 de aprecieri.

Maurice Munteanu, mesaj emoționant de Ziua Femeii, pentru mama lui

Maurice Munteanu a sărbătorit femeia care i-a influențat profund viața cu un gest emoționant de 8 Martie. Maurice a publicat pe Instagram o fotografie alb-negru cu mama sa din tinerețe, însoțită de un mesaj plin de recunoștință. Miile de aprecieri și sutele de comentarii au reflectat admirația publicului pentru gestul său sincer.

„La mulți ani, mama! Îți datorez literatura, cinematografia, muzica. Îți datorez primele veri la mare și nostalgia luminoasă a litoralului, mirosul sărat al vântului. De fapt, îți datorez aproape tot. Te iubesc”, a scris Maurice, evidențiind influența mamei asupra pasiunilor și valorilor lui.

Maurice Munteanu și Domnica Mărgescu găzduiesc împreună emisiunea „Style Files”

Maurice, acum în vârstă de 48 de ani, este cunoscut ca unul dintre cei mai respectați experți de modă din România. Dragostea sa pentru estetică și artă își are rădăcinile în copilărie, fiind inspirat de mama, mătușa și bunica sa, care i-au deschis drumul spre universul marilor designeri. În trecut, Maurice a mărturisit că aceste femei i-au insuflat nu doar un simț artistic profund, ci și o apreciere pentru frumusețea în toate formele ei.

Maurice este gazda emisiunii online „Style Files”, alături de Domnica Mărgescu, o prietenă apropiată și fashion director revista Elle. Împreună, cei doi gestionează concept store-ul Aparterre, un spațiu dedicat brandurilor de lux, continuând să inspire prin proiectele lor creative.

