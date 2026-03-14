Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, dezvăluiri rare despre începutul relației lor: „N-a fost dragoste la prima vedere”

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu au oferit detalii rare despre începutul poveștii lor de iubire, într-o discuție relaxată cu VIVA!, la balul Bridgerton din București. Actorul și antreprenoarea formează un cuplu de aproximativ cinci ani.

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu formează un cuplu de aproximativ cinci ani și se îndrăgostesc pe zi ce trece mai mult unul de celălalt. Conversând cu VIVA!, la balul Bridgerton, perechea a mărturisit că niciunul dintre ei nu este genul căruia să „le fure Dumnezeu mințile” de la prima întâlnire. Totuși, actorul a mărturisit că a fost din prima clipă impresionat de frumusețea lui Evelyne, care l-a cucerit imediat apoi cu inteligența și capacitatea ei de a vedea dincolo de aparențe.

„Nu, n-a fost dragoste la prima vedere, dar asta nu pentru că nu am fost impresionat de frumusețea ei, ci pentru că, după părerea mea, o relație sănătoasă se construiește mult dincolo de fluturii inițiali, mult dincolo de honeymoon phase (faza de lună de miere – n.red.) și ne place să credem că fix asta am construit în cei cinci ani de când suntem împreună”, a spus Alexandru Ion, pentru VIVA!.

„N-ajută nici că suntem overthinker și atunci cred că pentru noi e foarte dificil să ne fure Dumnezeu mințile la prima vedere fără să trecem totul prin foarte multe filtre. Deci dragostea la noi a crescut treptat odată ce am gândit foarte mult totul și ne-am cunoscut și cred că ne tot îndrăgostim de cinci ani”, a completat Evelyne Vîlcu, susținută la final de un „Da!” hotărât de soțul ei.

Ce iubesc cel mai mult unul la celălalt

Cei doi au răspuns la unison că da, cred în suflete pereche și că deseori își spun unul celuilalt cât de norocoși sunt că s-au găsit. Nu le-a luat mult nici să spună ce iubesc cel mai mult unul la celălalt. Evelyne a dat startul, vorbind despre generozitatea actorului, în timp ce el i-a complimentat inteligența și abilitatea de a vedea ce se află dincolo de aparențe.

„Este o persoană foarte generoasă, atât cu mine, cât și cu cei din jur. Și am admirat asta de când l-am cunoscut, înainte să-l iubesc și să mă îndrăgostesc”, a spus Evelyne.

„Iar eu aș spune că inteligența și capacitatea ei de a gândi dincolo de ce se vede. Mă surprinde constant cu lucruri pe care le gândește și la care nu m-aș fi gândit niciodată”, a adăugat imediat Alexandru.

Ce ar schimba unul la celălat

Întrebați ce ar schimba unul la celălalt, niciunul nu s-a putut decide asupra unui lucru. Dimpotrivă, Evelyne a spus că fix ceea ce inițial ar fi schimbat la actor a realizat într-un final că erau lucruri la care ea de fapt tânjea.

„Amândoi avem calități către care tânjim. Eu, când l-am întâlnit, tânjeam către ordinea pe care el o are în minte și o aduce și în viața mea. Cred că și el poate tânjea la spontaneitatea sau…”, a mărturisit antreprenoarea, completată de actor: „Sau la spiritul antreprenorial și la faptul că are o viziune asupra vieții care îmi aduce foarte multă bucurie și liniște”.

Ce planuri au pentru restul anului 2026

Nu în ultimul rând, Alexandru și Evelyne au spus ce planuri au pentru anul 2026.

„Să ne creștem cățelul, care are șapte luni, și suntem în perioada de training și tot încercăm să depășim anii de adolescență, deci asta o să fie o prioritate”, a spus Evelyne.

„Și plănuim să facem un follow-up spectacolului «Marele Gatsby», pe care l-am produs împreună. Ne pregătim să producem și altceva în același spirit de spectacol imersiv și urmează și o plecare pe care ne-am dorit amândoi foarte mult, în Japonia, în luna mai, și avem foarte multe planuri de dezvoltare a proiectului multisenzorial cu concertele pe care le organizăm împreună și care se întâmplă în toată țara. Planuri există multe, timp și spațiu mental să avem să le punem în practică pe toate”, a încheiat Alexandru Ion.

