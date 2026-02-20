O influenceriță din România a început să plângă după ce a ratat Balul Bridgerton. Era îmbrăcată și gata să plece de acasă: „Nu s-a mai putut face nimic”

Balul Bridgerton a fost evenimentul momentului în România. Majoritatea vedetelor și influencerilor de la noi au fost invitați să participe la balul mascat organizat de Netflix. Printre aceștia, s-a numărat și o influenceriță care, din neatenție, a ratat întregul eveniment. Într-un videoclip, ea și-a prezentat ținuta și a povestit tot ce s-a întâmplat, iar la final a început să plângă.

Balul Bridgerton a fost evenimentul momentului în București. Sute de vedete și influenceri au participat la evenimentul la care au venit actorii din serialul fenomen. Toată lumea s-a gătit și a încercat să vină cu ținute demne de epocă.

Printre influencerii invitați la bal s-a numărat și Alina Tanase, cunoscută în online drept Fabmusealina. Invitațiile la bal necesitau confirmarea prezenței, după care se primea un cod QR cu invitația, pe baza căreia se intra.

Alina nu a confirmat prezența, iar în ziua evenimentului, s-a pregătit atent și apoi a realizat că nu are unde să meargă, pentru că nu are invitație.

Vedeta își alesese o rochie semnată de un designer român, pantofi asortați și dresuri, iar imaginea era cu adevărat de epocă. Din păcate, ea nu a putut să participe la bal.

„Aceasta este ținuta mea pentru evenimentul din seara aceasta. Super așteptatul bal mascat, la care o să fie efectiv toată lumea, dar ghiciți ce: eu nu o să fiu acolo. Pentru că eu nu am confirmat prezența. Eu nu mi-am dat seama când am primit invitația că trebuie să confirm.

Și acum, când căutam pe unde se intră, adică ce intrare de la Palatul Parlamentului este… intrarea pentru petrecere, pam-pam, mi-am dat seama că eu nu am confirmat, am sunat-o pe Diana, mi-am dat seama că trebuia un QR cod și de aici toată nebunia.

Am dat niște telefoane, se pare că nu se mai poate face nimic, așa că eu sunt în această ținută, am aceste dresuri și acești pantofi și voi sta acasă să fac Lego, eventual, nu Leon? Așa că da, am vrut să vă arăt totuși cum aș fi îmbrăcat”, a transmis influencerița.

Și alte vedete au întâmpinat dificultăți

Mai multe influencerițe s-au confruntat cu probleme privind participarea la Balul Bridgerton. Magda, fosta iubită a lui Selly, a fost și ea invitată la eveniment, însă din cauza ninsorilor, drumurile spre București au fost închise și ea nu a putut ajunge.

„Eu, acasă, uscându-mi părul ‘deloc’ supărată că au fost drumurile închise și azi am făcut 8 ore până la București și am ratat evenimentul pe care îl așteptam de 2 luni pentru care aveam rochie și programări”, a spus Magda într-un videoclip pe TikTok.

Și Yasmin Awad, fosta iubită a lui Florin Ristei, a fost invitată la Bal, însă nu a știut că trebuie confirmată prezența până la o anumită dată, așa că a ratat confirmarea și evenimentul.

„Am depășit deadline-ul cu 5 zile. Practic, am primit invitația, dar nu am confirmat participarea mea, așa că nui mai pot merge la Bridgerton. Știți ce am făcut ieri când mi-am dat seama de asta? Am plâns. Nu am plâns niciodată pentru niciun eveniment, pentru Balul Bridgerton am plâns. Deci, da, am fost invitată. Am fost? Nu. De ce? Nu vom ști niciodată”, a spus ea.

