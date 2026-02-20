Alina și Ilan Laufer formează unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz, iar anul acesta sărbătoresc 13 ani de căsnicie. Viața lor de familie s-a îmbogățit în toamna trecută, când fosta soție a lui Jorge a adus pe lume cel de‑al patrulea copil, o fetiță perfect sănătoasă. Deși par un cuplu solid, Alina recunoaște că au existat momente dificile, iar unul dintre ele a pus serios la încercare relația.

Perioada care a pus presiune pe relație

Într-un interviu recent, Alina a vorbit deschis despre cel mai greu moment trăit alături de Ilan: perioada în care locuia în Statele Unite, în timp ce soțul ei călătorea frecvent în România.

„Cred că a fost o perioadă dificilă cea în care stăteam peste Ocean… Nu mi-a plăcut când am stat în Statele Unite și el venea în România și stătea destul de mult. Iar eu stăteam acolo singură, cu Kari. Nu cred în relațiile la distanță. Acela este un moment pe care nu aș dori să îl mai trăiesc vreodată”, a mărturisit Alina pentru revista VIVA!.

Chiar dacă nu poate anticipa cum ar reacționa în fața unor situații extreme, vedeta recunoaște că viața te surprinde: „Niciodată nu știi până nu te trezești în circumstanța respectivă. Se zice că niciodată să nu spui niciodată.”

Cum s-au schimbat după 13 ani de căsnicie

Alina spune că atât ea, cât și Ilan s-au transformat mult în ultimul deceniu, iar maturitatea i-a ajutat să vadă lucrurile mai limpede.

„Și noi ne-am schimbat, și relația s-a schimbat. Nu mai suntem aceiași ca acum 13 ani. Important este să te schimbi și în cuplu și să îți găsești un limbaj comun odată cu trecerea timpului. Acum vedem lucrurile cel mai clar. Acum știm exact ce vrem de la viață”, a explicat ea.

Pentru cuplu, evoluția personală și cea în doi merg mână în mână, iar stabilitatea vine din înțelegerea profundă a propriilor dorințe și limite.

Timpul în doi, o provocare cu patru copii mici

Cu patru copii care au nevoie constantă de atenție, găsirea momentelor doar pentru ei doi a devenit o adevărată provocare. Totuși, Alina și Ilan au învățat să valorifice fiecare clipă.

„Ne-am învățat să ne bucurăm de momente scurte ca soț și soție, să ne bucurăm de o plimbare cu mașina. Dacă suntem doar noi doi, vorbim tot ce nu putem când suntem cu copiii, care ne întrerup nonstop. Sau dacă au luat socrii copiii de la grădiniță, avem două-trei ore libere seara și ieșim din casă, facem o plimbare”, a povestit Alina.

În ciuda provocărilor, Alina și Ilan par mai uniți ca oricând. Maturitatea, comunicarea și dorința de a evolua împreună sunt ingredientele care le-au consolidat relația. Iar cu patru copii și o viață plină, cei doi demonstrează că dragostea poate crește frumos atunci când este întreținută cu grijă și echilibru.

Foto – Facebook

