O recunoști? Vedeta a renunțat la make-up și la hainele strălucitoare și a ieșit la plimbare, reușind să treacă neobservată

Apariție surpriză pe străzile din New York! O celebră artistă, iubită de întreaga lume, a ieșit la plimbare fără make-up sau haine strălucitoare. Vedeta în vârstă de 46 de ani a reușit să treacă neobservată într-o zi obișnuită, bucurându-se de puțin timp liber, departe de luminile reflectoarelor.
Vedetă internațională, fotografiată într-o ipostază diferită în New York
Pink, una dintre cele mai apreciate artiste internaționale, a fost surprinsă de paparazzi pe străzile din New York, într-o ipostază cu totul diferită de cea cu care și-a obișnuit fanii. Renunțând complet la machiaj, stilul extravagant și ținutele care o fac să strălucească pe scenă, vedeta a trecut neobservată printre trecători.
Vedeta în vârstă de 46 de ani a ales o zi obișnuită pentru o ieșire relaxată în oraș, întâlnindu-se cu un prieten și savurând un prânz într-un restaurant mexican.
Deși purta o căciulă voluminoasă și o ținută casual, paparazzii au reușit să captureze câteva imagini rare cu vedeta într-un moment simplu din viața ei. O astfel de discreție i-a permis să se bucure de liniște, fără să fie asaltată de fani pentru autografe sau selfie-uri.
Artista, despre cum își îmbină cariera și viața de mamă
Pink, pe numele ei real Alecia Beth Moore, este una dintre cele mai talentate și influente cântărețe ale ultimelor decenii, cu o carieră impresionantă. Albumul „Can’t Take Me Home”, lansat în anul 2000, i-a adus celebritatea, iar de-a lungul timpului a câștigat multiple premii Grammy. Concertele sale, pline de energie și coregrafii spectaculoase, sunt aproape mereu sold-out. Cu toate acestea, artista știe să aprecieze momentele de normalitate, mai ales în timpul liber.
Mama a doi copii adorabili, Pink vorbește cu entuziasm despre cum își îmbină cariera și viața de familie.
Într-un interviu acordat publicației Motherly, în 2023, ea a explicat cum turneele devin o aventură pentru micuții ei: „Normalul lor e diferit: mergem în turneu și avem un bazin cu bile în camera de dressing a mamei. Dar sunt copii obișnuiți. Jameson vrea să devină astronaut”.
Pink a adăugat că fiica ei, Willow, este pasionată de gimnastică și cărțile Harry Potter: „Willow citește Harry Potter și este convinsă că va ajunge la Hogwarts când va împlini 11 ani, și eu nu am inima să-i spun că nu e așa”.
Această apariție discretă a cântăreței amintește că, în spatele strălucirii și faimei, se află o femeie puternică, care știe să prețuiască momentele simple, departe de lumina reflectoarelor.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Pink
Sursă foto: Profimedia
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.