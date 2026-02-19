A murit Wayne Proctor, chitarist și compozitor influent al trupei „We the People”

Moartea lui Wayne Proctor a lăsat un gol uriaș în comunitatea muzicală, unde era considerat unul dintre artiștii importanți ai scenei garage rock. Chitaristul și compozitorul trupei We the People, respectat pentru stilul său distinct și pentru influența pe care a avut‑o asupra genului, s-a stins din viață pe neașteptate, spre șocul celor care l-au cunoscut și i-au admirat munca.

Soția artistului, mesaj sfâșietor după tragedie

Deși formația nu a atins niciodată un nivel uriaș de celebritate, impactul ei asupra lumii muzicale a fost semnificativ.

„Compozițiile lui au ajutat la definirea garage punk‑ului”, a scris postul WORJ pe Facebook.

Soția lui Proctor, Valerie, a scris pe Facebook că cei doi au fost la cumpărături și au luat prânzul vineri, înainte ca el „să sufere un eveniment coronarian care s-a produs rapid și fără niciun avertisment”.

„Căutându-l în timp ce făceam treabă în curte, l-am găsit prăbușit, fără respirație, fără puls”, a scris ea, potrivit WORJ. „În acel moment, lumea mea s-a sfârșit. Distrusă, făcută bucăți în milioane de cioburi ascuțite ca briciul. Nu trebuia să se termine așa, nu azi, nu atât de curând.”

Postul a mai transmis că soția lui a scris că „cei care l-au cunoscut pe Wayne, l-au iubit pe Wayne”.

Un pionier al scenei din Orlando, plecat mult prea devreme

Proctor era originar din Leesburg, Florida. Necrologul său menționează că și-a început drumul muzical de la o vârstă fragedă și a devenit o figură esențială în scena muzicală din Orlando. Este creditat cu scrierea multor piese emblematice ale trupei We the People, inclusiv „My Brother, The Man” și „Mirror Of Your Mind”.

Proctor a părăsit We the People în 1967 pentru a merge la facultate și a evita războiul din Vietnam, însă a rămas activ în muzică tot restul vieții.

„Moștenirea lui Wayne Proctor este cea a unui adevărat arhitect al garage rock‑ului, a cărui energie brută și compoziții distinctive au lăsat o amprentă de neșters asupra genului”, se arată în necrolog. „Muzica lui continuă să inspire și să rezoneze cu noi generații de ascultători, consolidându-i locul în istoria rock‑ului american.”

Foto – Facebook

