  MENIU  
Home > Vedete > Artan și Cristina, poveste de iubire de patru decenii. Au avut împreună doi copii și o căsnicie discretă

Artan și Cristina, poveste de iubire de patru decenii. Au avut împreună doi copii și o căsnicie discretă

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 03.12.2025, 09:11

Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, și-a construit o familie discretă alături de soția sa, Cristina. Cei doi s-au cunoscut în 1980, au devenit un cuplu în 1985 și s-au căsătorit în 1989. Artistul s-a stins în seara zilei de 2 decembrie 2025, lăsându-și în urmă soția îndurerată, dar și pe cei doi copii ai lor.

Artan și Cristina, poveste de iubire discretă

Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de scenă Artan, a fost o figură emblematică a rock-ului românesc. În spatele imaginii sale de rebel al scenei muzicale, se ascundea un bărbat dedicat familiei sale. Povestea de dragoste dintre Adrian și soția sa, Cristina, a început în 1980, deși au devenit un cuplu abia în 1985.

artan alb-negruIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Într-un interviu acordat Fanatik.ro în 2020, Artan a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Cristina: „Printr-un amic. Ei erau colegi de școală și întâlnirea s-a petrecut în1980. N-am fost împreună de la început. Abia în 1985 ne-am împrietenit, iar în 1989 ne-am căsătorit.”

Pentru Artan, familia reprezenta un spațiu de confort și stabilitate. El credea că „o familie normală este spațiul cel mai confortabil, care oferă tuturor șansa la care visează”. Această viziune a fost esențială în viața sa tumultuoasă de artist.

Mihaela Rădulescu și Gina Pistol au izbucnit în plâns! Smiley nu știa cum să-și mai șteargă lacrimile, iar Horia Brenciu a amuțit. Ce i-a emoționat pe toți
Mihaela Rădulescu și Gina Pistol au izbucnit în plâns! Smiley nu știa cum să-și mai șteargă lacrimile, iar Horia Brenciu a amuțit. Ce i-a emoționat pe toți
Recomandarea zilei

Citește și: Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, a murit. Artistul avea 64 de ani

Citește și: Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, acuzat de hărțuire. A sărutat fără acord o adolescentă de 18 ani: „O vedeam așa, mai îngândurată”

Avertismentul lui Cristian Tudor Popescu: „Nu este exclusă o victorie”. Rezultatul care ar putea răsturna orice scenariu de până acum, la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune celebrul gazetar
Avertismentul lui Cristian Tudor Popescu: „Nu este exclusă o victorie”. Rezultatul care ar putea răsturna orice scenariu de până acum, la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune celebrul gazetar
Recomandarea zilei

Artistul și soția sa au avut doi copii

Împreună cu Cristina, Adrian Pleșca a avut doi copii: Tudor și Livia. Deși a fost discret în privința vieții personale, artistul a compus piesa „Fata mea” pentru Livia, un hit al trupei Partizan.

Livia, fiica lui Artan, are 31 de ani și și-a construit o carieră impresionantă. Potrivit Libertatea pentru femei, tânăra a absolvit Facultatea de Științe Politice din București, alegând o cale diferită de cea a tatălui său în industria muzicală.

Citește și: Doinița Oancea, pregătită să devină mamă în orice moment. De ce nu a avut până acum copii: „Viața trebuie să fie așa”

Citește și: Silvia Chifiriuc, elegantă și fermecătoare pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman la 53 de ani

Adrian Pleșca a lăsat în urmă nu doar o carieră muzicală remarcabilă, ci și o familie unită. Deși a decedat la vârsta de 64 de ani, amintirea sa va dăinui prin muzica sa și prin realizările copiilor săi.

Povestea lui Adrian Pleșca demonstrează că în spatele unui artist rebel se poate ascunde un om dedicat familiei. Relația sa cu Cristina, care a durat peste patru decenii, și succesul copiilor săi sunt dovezi ale valorilor pe care le-a cultivat în viața personală.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Artan

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini cu bradul de Crăciun împodobit de Andreea Bălan și fetițele ei. Victor Cornea le-a ajutat: „Uitați cât de drăguț a ieșit”
Imagini cu bradul de Crăciun împodobit de Andreea Bălan și fetițele ei. Victor Cornea le-a ajutat: „Uitați cât de drăguț a ieșit”
Fanatik
Lista de antrenori din care se va alege urmașul lui Mircea Lucescu la naționala României. Dezvăluiri exclusive
Lista de antrenori din care se va alege urmașul lui Mircea Lucescu la naționala României. Dezvăluiri exclusive
GSP.ro
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați » Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați » Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
Click.ro
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
TV Mania
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Redactia.ro
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Citește și...
Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”
Când se poate suspenda plata pensiei. Situațiile rare care pot lăsa un pensionar fără venituri temporar
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Exclusiv. „Caracatița” evaziunii fiscale cu motorină, anchetată de DIICOT. Cum se poate infiltra petrolul rusesc în România
Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, a murit. Artistul avea 64 de ani
Povestea de iubire dintre Roxana Moise și soțul ei, Laurențiu Moise: „Avem o relație aproape de perfecțiune”
Oksana Ionașcu, mesaj către fosta amantă a soțului ei, Cezar Ionașcu: „Îi mulţumesc Florianei pentru că a venit cu acest cadou”
Pârtii de schi de vis
Detalii şocante la autopsie. Doctoriţa Ștefania Szabo, moartă în gardă, „n-a făcut nici infarct, nici AVC”

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, a murit. Artistul avea 64 de ani
Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, a murit. Artistul avea 64 de ani
Doinița Oancea, pregătită să devină mamă în orice moment. De ce nu a avut până acum copii: „Viața trebuie să fie așa”
Doinița Oancea, pregătită să devină mamă în orice moment. De ce nu a avut până acum copii: „Viața trebuie să fie așa”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Cine este soțul ei, cu 12 ani mai tânăr, și cu ce se ocupă. Și el cunoscut!
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Cine este soțul ei, cu 12 ani mai tânăr, și cu ce se ocupă. Și el cunoscut!
Elle
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, gazde la Cotroceni de 1 Decembrie. Ce vedete și influenceri au participat la eveniment și ce ținută specială a purtat partenera Președintelui României. Foto
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, gazde la Cotroceni de 1 Decembrie. Ce vedete și influenceri au participat la eveniment și ce ținută specială a purtat partenera Președintelui României. Foto
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: „Soțul meu este un om bun și blând...„
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: „Soțul meu este un om bun și blând...„
Este în culmea fericirii! La un an de când a născut primul copil, celebra actriță a anunțat că a devenit pentru a doua oară mamă: „Ce experiență nebună...
Este în culmea fericirii! La un an de când a născut primul copil, celebra actriță a anunțat că a devenit pentru a doua oară mamă: „Ce experiență nebună...
DailyBusiness.ro
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
Zeci de mii de locuitori din Prahova, fără apă potabilă de Ziua Națională. Situație critică la Barajul Paltinu
Zeci de mii de locuitori din Prahova, fără apă potabilă de Ziua Națională. Situație critică la Barajul Paltinu
A1.ro
A murit Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi! Cauza decesului și ultimele imagini cu el! Cum s-a filmat
A murit Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi! Cauza decesului și ultimele imagini cu el! Cum s-a filmat
Zodii care primesc vești înfiorătoare chiar înainte de sărbători. E cea mai neagră lună din an pentru ele!
Zodii care primesc vești înfiorătoare chiar înainte de sărbători. E cea mai neagră lună din an pentru ele!
Silvia Chifiriuc, elegantă și fermecătoare pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman la 53 de ani
Silvia Chifiriuc, elegantă și fermecătoare pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman la 53 de ani
Povestea de iubire dintre Roxana Moise și soțul ei, Laurențiu Moise: „Avem o relație aproape de perfecțiune”
Povestea de iubire dintre Roxana Moise și soțul ei, Laurențiu Moise: „Avem o relație aproape de perfecțiune”
S-a aflat! Unde merge toată mâncarea de la Master Chef, după ce chefii gustă din ea. Producătorul show-ului de la PRO TV a deslușit misterul
S-a aflat! Unde merge toată mâncarea de la Master Chef, după ce chefii gustă din ea. Producătorul show-ului de la PRO TV a deslușit misterul
Observator News
Clienţii, uimiţi de preţurile la peşte. "Cum să coste 40 de lei?"
Clienţii, uimiţi de preţurile la peşte. "Cum să coste 40 de lei?"
Libertatea pentru Femei
Artan, ultimele imagini, ultima postare! Trist, foarte trist! Cum s-a filmat și ce anunța Adrian Pleșca cu doar 4 zile în urmă! Azi s-a stins
Artan, ultimele imagini, ultima postare! Trist, foarte trist! Cum s-a filmat și ce anunța Adrian Pleșca cu doar 4 zile în urmă! Azi s-a stins
Ce familie frumoasă erau! Cine este văduva lui Artan și cum a început povestea lor. 4 decenii de iubire și doi copii lasă în urmă regretatul artist
Ce familie frumoasă erau! Cine este văduva lui Artan și cum a început povestea lor. 4 decenii de iubire și doi copii lasă în urmă regretatul artist
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Viva.ro
„Am demarat deja acțiuni". Mișcarea secretă a Elenei Udrea aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea decizie: "Singura în cazul căreia...". A reușit să stârnească furtuna
„Am demarat deja acțiuni". Mișcarea secretă a Elenei Udrea aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea decizie: "Singura în cazul căreia...". A reușit să stârnească furtuna
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un plasture biodegradabil ar putea ajuta inima să se vindece după un infarct. Primele rezultate sunt foarte promițătoare
Un plasture biodegradabil ar putea ajuta inima să se vindece după un infarct. Primele rezultate sunt foarte promițătoare
Cele două vitamine care mențin calciul în oase și previn depunerea lui în artere. Esențiale pentru oase și inimă
Cele două vitamine care mențin calciul în oase și previn depunerea lui în artere. Esențiale pentru oase și inimă
Un chirurg oncolog cu peste 20 de ani de experiență explică ce alimente pot reduce riscul de cancer
Un chirurg oncolog cu peste 20 de ani de experiență explică ce alimente pot reduce riscul de cancer
58 de ani de la primul transplant cardiac. Evoluția medicinei și perspectivele actuale
58 de ani de la primul transplant cardiac. Evoluția medicinei și perspectivele actuale
TV Mania
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton