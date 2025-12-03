Artan și Cristina, poveste de iubire de patru decenii. Au avut împreună doi copii și o căsnicie discretă

Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, și-a construit o familie discretă alături de soția sa, Cristina. Cei doi s-au cunoscut în 1980, au devenit un cuplu în 1985 și s-au căsătorit în 1989. Artistul s-a stins în seara zilei de 2 decembrie 2025, lăsându-și în urmă soția îndurerată, dar și pe cei doi copii ai lor.

Artan și Cristina, poveste de iubire discretă

Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de scenă Artan, a fost o figură emblematică a rock-ului românesc. În spatele imaginii sale de rebel al scenei muzicale, se ascundea un bărbat dedicat familiei sale. Povestea de dragoste dintre Adrian și soția sa, Cristina, a început în 1980, deși au devenit un cuplu abia în 1985.

Într-un interviu acordat Fanatik.ro în 2020, Artan a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Cristina: „Printr-un amic. Ei erau colegi de școală și întâlnirea s-a petrecut în1980. N-am fost împreună de la început. Abia în 1985 ne-am împrietenit, iar în 1989 ne-am căsătorit.”

Pentru Artan, familia reprezenta un spațiu de confort și stabilitate. El credea că „o familie normală este spațiul cel mai confortabil, care oferă tuturor șansa la care visează”. Această viziune a fost esențială în viața sa tumultuoasă de artist.

Citește și: Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, a murit. Artistul avea 64 de ani

Citește și: Artan, fondatorul trupei Timpuri Noi, acuzat de hărțuire. A sărutat fără acord o adolescentă de 18 ani: „O vedeam așa, mai îngândurată”

Artistul și soția sa au avut doi copii

Împreună cu Cristina, Adrian Pleșca a avut doi copii: Tudor și Livia. Deși a fost discret în privința vieții personale, artistul a compus piesa „Fata mea” pentru Livia, un hit al trupei Partizan.

Livia, fiica lui Artan, are 31 de ani și și-a construit o carieră impresionantă. Potrivit Libertatea pentru femei, tânăra a absolvit Facultatea de Științe Politice din București, alegând o cale diferită de cea a tatălui său în industria muzicală.

Citește și: Doinița Oancea, pregătită să devină mamă în orice moment. De ce nu a avut până acum copii: „Viața trebuie să fie așa”

Citește și: Silvia Chifiriuc, elegantă și fermecătoare pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman la 53 de ani

Adrian Pleșca a lăsat în urmă nu doar o carieră muzicală remarcabilă, ci și o familie unită. Deși a decedat la vârsta de 64 de ani, amintirea sa va dăinui prin muzica sa și prin realizările copiilor săi.

Povestea lui Adrian Pleșca demonstrează că în spatele unui artist rebel se poate ascunde un om dedicat familiei. Relația sa cu Cristina, care a durat peste patru decenii, și succesul copiilor săi sunt dovezi ale valorilor pe care le-a cultivat în viața personală.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Artan

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News