Cum arată Tiziano Ferro la 46 de ani. Artistul care a cucerit inimile femeilor din întreaga lume este divorțat și are doi copii

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În anii 2000, Tiziano Ferro era un nume pe buzele tuturor. Cu hituri precum „Perdono” și „Sere nere”, cântărețul italian a redefinit emoția într-o generație care încă fredonează versurile sale. Astăzi, la 46 de ani, artistul continuă să-și captiveze publicul, îmbinând muzica cu un mesaj profund despre autenticitate și reziliență.

Ce face și cum arată Tiziano Ferro la 46 de ani

După o perioadă de discreție, Tiziano Ferro a revenit spectaculos în 2026 cu turneul Stadi26, care a debutat în luna mai. Concertele sale, desfășurate exclusiv pe cele mai mari stadioane din Italia, au fost un adevărat magnet pentru fani.

Milioane de spectatori au umplut locații iconice precum San Siro din Milano, Stadio Olimpico din Roma și Stadio Diego Armando Maradona din Napoli. Întreaga energie a acestor spectacole a fost imortalizată în numeroase videoclipuri care au devenit virale pe rețelele sociale.

Timpul pare să fi fost blând cu Tiziano Ferro. La 46 de ani, artistul își păstrează carisma care l-a consacrat. Cu un look matur, completat de o barbă bine îngrijită și un stil vestimentar sofisticat, cântărețul dovedește că autenticitatea nu ține cont de vârstă.

Deși a câștigat câteva kilograme în plus, zâmbetul său inconfundabil și energia de pe scenă rămân nealterate, iar fanii nu au întârziat să remarce acest lucru.

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Un artist care inspiră prin vulnerabilitate

Într-un moment istoric pentru cariera sa, Tiziano Ferro a dezvăluit în 2010, într-un interviu pentru Vanity Fair Italia, că este homosexual. Această mărturisire a fost un act de curaj într-o industrie adesea marcată de prejudecăți.

Cu aceeași transparență, artistul a vorbit deschis despre problemele de sănătate mintală, tulburările alimentare și lupta cu dependența de alcool, încurajând oamenii să caute ajutor specializat.

„Este important să ne acceptăm vulnerabilitățile pentru a putea merge mai departe”, spunea el într-o postare pe rețelele sociale.

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Tiziano Ferro are doi copii

Dincolo de lumina reflectoarelor, viața personală a lui Tiziano Ferro a fost intens mediatizată. După divorțul din 2024 de Victor Allen, cu care s-a căsătorit în 2019, artistul s-a concentrat asupra celor doi copii ai săi, Margherita și Andres.

Cei mici, care au venit în viața lui în 2022, reprezintă prioritatea sa absolută.

Artistul a subliniat în repetate rânduri că va face tot posibilul pentru a le proteja intimitatea: „Copiii, și numai copiii, vor decide dacă și când vor dori să își împărtășească povestea în public”.

Relația sa cu Victor Allen, începută în 2016 la studiourile Warner Bros., a fost una intensă și plină de provocări. Deși căsătoria lor nu a fost recunoscută legal în Italia, cei doi au organizat ceremonii la Los Angeles și în Sabaudia, orașul natal al artistului. Legătura lor a fost marcată de dorința comună de a deveni părinți, un vis împlinit în 2022.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată acum Tiziano Ferro, la 46 de ani

Sursă foto: Profimedia, Instagram

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