Cristi din Banat, apariție surprinzătoare pe stradă. Artistul a ieșit la cumpărături în bikini

Cristi din Banat a atras privirile trecătorilor de pe străzile din Spania, unde a ieșit îmbrăcat într-un maiou și o pereche de chiloți colorați. Artistul a spus că vremea caniculară l-a convins să adopte această ținută inedită.

Cristi din Banat continuă să surprindă! Artistul care a devenit faimos pentru aparițiile sale nonconformiste a stârnit din nou controverse, după ce a fost fotografiat pe străzile Spaniei într-o ținută cel puțin neobișnuită: slip de baie și maieu galben. Postarea sa recentă pe Facebook a atras sute de reacții și comentarii, generând o adevărată dezbatere online.

„Azi, așa am umblat pe stradă. Era prea cald”, a scris cântărețul pe contul său de Facebook, confirmând că temperaturile ridicate l-au motivat să renunțe la hainele convenționale.

Îmbrăcat doar în slip și maieu, Cristi din Banat a fost fotografiat în timp ce discuta relaxat cu o trecătoare aflată la volanul mașinii ei. Această apariție a generat o mulțime de reacții pe rețelele de socializare, postarea acumulând rapid sute de reacții și comentarii.

Stilul inconfundabil al cântărețului

Nu este pentru prima dată când artistul șochează publicul cu alegerile sale vestimentare. De-a lungul timpului, Cristi din Banat a devenit cunoscut pentru stilul său extravagant și aparițiile care sfidează normele. Cu toate acestea, fanii par să fie obișnuiți cu astfel de gesturi, considerând că fac parte din personalitatea lui unică.

Cântărețul a vorbit deschis despre modul în care își folosește imaginea pentru a câștiga bani din platformele sociale.

Cristi din Banat locuiește în Spania de peste două decenii, unde și-a construit o viață liniștită, dar plină de realizări. Artistul a dezvăluit că a reușit recent să achiziționeze un nou apartament în această țară, o realizare importantă pentru el. Cu toate acestea, a mărturisit că își ajută constant mama, care se luptă cu o pensie de doar 500 de euro – insuficientă pentru a acoperi cheltuielile de trai și medicamentele necesare.

„Mama are o pensie de doar 500 de euro, nu îi ajunge la nimic, la cum sunt prețurile în Spania. Nici pentru medicamente nu i-ar ajunge, mai mănâncă și mâncare la regim, e foarte greu. Eu câștig bani din rețelele de socializare, de acolo îmi fac vizualizările mele și îmi câștig un ban: pe Facebook, pe YouTube. Pe Facebook se fac bani serioși, eu am făcut bani extraordinari din Facebook. Este foarte, foarte bine”, a declarat artistul.

Succesul pe rețelele de socializare

Cristi din Banat este un exemplu de adaptabilitate, reușind să transforme platformele sociale într-o sursă principală de venit. Cu mii de euro câștigați lunar, artistul recunoaște că Facebook este platforma care îi aduce cele mai mari beneficii financiare.

Deși nu este la fel de activ pe TikTok, acesta spune că preferă să se concentreze pe Facebook și YouTube, unde vizualizările îi garantează câștiguri substanțiale.

„Nu am un alt job. De când cu rețelele de socializare am câștigat bani foarte frumoși, mii de euro. Nu aș fi câștigat atât de mulți bani la un job normal, dar de aici câștig foarte bine, cel mai mult din Facebook”, a mai spus artistul.

