  MENIU  
Home > Vedete > Katie Holmes iubește din nou! Actrița, surprinsă în compania artistului Jason Bard Yarmosky, cu 9 ani mai tânăr

Katie Holmes iubește din nou! Actrița, surprinsă în compania artistului Jason Bard Yarmosky, cu 9 ani mai tânăr

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 23.07.2026, 11:30
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Katie Holmes și-a găsit jumătatea! Actrița în vârstă de 47 de ani a fost văzută alături de artistul newyorkez Jason Bard Yarmosky (38 ani), începând din iulie 2026. Cei doi par îndrăgostiți și fericiți, fiind surprinși ținându-se de mână în East Hampton.

Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky, cel mai nou cuplu din showbiz

Katie Holmes radiază de fericire alături de noul ei partener, artistul newyorkez Jason Bard Yarmosky. De la începutul lunii iulie 2026, cei doi au fost văzuți împreună în diverse locuri din New York.

Cei doi s-au cunoscut la o cină, iar scânteia dintre ei a fost imediată. Potrivit unei surse citate de People, actrița și Yarmosky au început să iasă la scurt timp după aceea. Prima lor apariție publică a avut loc pe 10 iulie 2026, la o proiecție a filmului „The Invite” în East Hampton, N.Y., unde au fost văzuți ținându-se de mână.

EXCLUSIVE Katie Holmes And Jason Bard Yarmosky Confirm Dating Rumours As They Cozy Up In New York CityIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

„Îi șoptea ceva la ureche și ea râdea. Păreau foarte relaxați împreună, iar Katie a zâmbit toată seara”, a povestit o sursă.

Cum a reacționat Pique când a văzut-o pe Shakira cântând în pauza Campionatului Mondial 2026. Imaginile au devenit virale / FOTO
Cum a reacționat Pique când a văzut-o pe Shakira cântând în pauza Campionatului Mondial 2026. Imaginile au devenit virale / FOTO
Recomandarea zilei

De atunci, cuplul a fost surprins la diferite întâlniri romantice: de la cine intime în Manhattan, unde au fost văzuți râzând și îmbrățișându-se, până la evenimente exclusiviste precum seria de concerte Soho Sessions din 21 iulie, unde au fost surprinși ținându-se de mână și sărutându-se în public.

„Jason chiar i-a deschis ușa mașinii pentru a urca. Arătau atât de fericiți și îndrăgostiți”, a declarat un martor.

Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Recomandarea zilei

Citește și: Ioana Ginghină, trucul care o ajută să iasă impecabil în poze de fiecare dată: „Nu mi-e rușine să recunosc”

Citește și: Valentin Sanfira, la un pas de înec în emisiunea „Poftiți pe la noi”: „Eu am scăpat de moarte milimetric”. Codruța Filip l-a salvat

Cine este Jason Bard Yarmosky

Jason Bard Yarmosky este un artist consacrat, cunoscut pentru lucrările sale de pictură și desen care explorează teme profunde precum îmbătrânirea, timpul și memoria.

Născut în 1987, în New York, Yarmosky și-a petrecut copilăria pe East End-ul Long Island, luându-și inspirația din relația specială cu bunicii săi. Aceștia au fost chiar subiectul principal al operelor sale timp de peste un deceniu.

„Primele picturi pe care le-am creat au fost cu bunica mea îmbrăcată ca un iepure și bunicul meu ca un cowboy”, a povestit artistul într-un interviu acordat Numéro New York în aprilie 2026.

Absolvent al School of Visual Arts din N.Y.C., Jason Bard Yarmosky a expus lucrări în galerii și muzee de renume mondial, precum Brooklyn Museum of Art, Crystal Bridges Museum of American Art și San Antonio Museum of Art. În 2025, seria sa de portrete „Timeless Women in New York” a fost expusă în vitrina principală a magazinului Bergdorf Goodman de pe Fifth Avenue.

„Sunt inspirat de suprapunerea dintre costum și modă; cum o ținută poate să exprime stilul personal și totodată să creeze o anumită identitate”, a declarat artistul pentru WWD.

Citește și: Sasha, pe platourile „Vocea României” cu Theo Rose. Micuțul și Anghel Damian au însoțit-o la filmări

Citește și: Gabriela Ruse și Nuno Borges, cel mai nou cuplu din lumea sportivă: „Nu mi-am dorit niciodată să am o relație cu un tenismen”

Admirația lui Katie Holmes pentru creativitate

Actrița, cunoscută pentru rolurile sale emblematice, inclusiv în „Batman Begins”, a fost mereu atrasă de oameni creativi.

„Katie iubește să fie în preajma celor care sunt pasionați de ceea ce fac. Îi place să învețe și să experimenteze lucruri noi”, a spus un apropiat al actriței.

Deși între Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky este o diferență de 9 ani, acest lucru nu îi afectează deloc, cei doi părând să se bucure din plin de momentele petrecute împreună.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
ANM a emis trei noi avertizări meteo de furtuni cu grindină. Harta zonelor vizate de codurile galben și portocaliu de vreme extremă
ANM a emis trei noi avertizări meteo de furtuni cu grindină. Harta zonelor vizate de codurile galben și portocaliu de vreme extremă
Fanatik
Lamine Yamal și-a ridicat tricoul, iar vânzările au explodat! Cum a dat lovitura o firmă care comercializează boxeri
Lamine Yamal și-a ridicat tricoul, iar vânzările au explodat! Cum a dat lovitura o firmă care comercializează boxeri
GSP.ro
Wanda Nara a trecut prin şocul vieţii: „Au intrat direct în dormitorul meu”
Wanda Nara a trecut prin şocul vieţii: „Au intrat direct în dormitorul meu”
Click.ro
Ce spune Daniela Nane la șase luni de la despărțirea de Octavian Ene: „E pierdere de timp”
Ce spune Daniela Nane la șase luni de la despărțirea de Octavian Ene: „E pierdere de timp”
TV Mania
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Redactia.ro
Ce inseamna, de fapt, „Satalana”? Nu, nu e doar un cuvant aruncat intr-o melodie
Ce inseamna, de fapt, „Satalana”? Nu, nu e doar un cuvant aruncat intr-o melodie
Citește și...
Oferte din Anglia și Italia pentru Edi Iordănescu: ”Aș fi spus ‘DA’”
Facultatea unde concurența a ajuns la 21 de candidați pe un loc. Specializările care atrag cei mai mulți absolvenți de liceu
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum se menține Andreea Esca în formă la 53 de ani. Alimentele la care a renunțat
Gabriela Ruse și Nuno Borges, cel mai nou cuplu din lumea sportivă: „Nu mi-am dorit niciodată să am o relație cu un tenismen”
Gabriela Cristea, despre momentele dificile din viața ei: "Am crezut că nu o să mi se întâmple anumite lucruri!" Cum trece peste situațiile delicate din căsnicie
Cât plătesc românii fără venituri pentru CASS în 2026
Imagini SPECTACULOASE cu apartamentul din București al Andreei Bostănică. E extrem de luxos. Vrea să-l închirieze, după ce l-a amenajat ca în Dubai / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Valentin Sanfira, la un pas de înec în emisiunea „Poftiți pe la noi”: „Eu am scăpat de moarte milimetric”. Codruța Filip l-a salvat
Valentin Sanfira, la un pas de înec în emisiunea „Poftiți pe la noi”: „Eu am scăpat de moarte milimetric”. Codruța Filip l-a salvat
Sasha, pe platourile „Vocea României” cu Theo Rose. Micuțul și Anghel Damian au însoțit-o la filmări
Sasha, pe platourile „Vocea României” cu Theo Rose. Micuțul și Anghel Damian au însoțit-o la filmări
Proiecte speciale
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 21 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 21 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Avantaje
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Cabral rupe tăcerea după divorțul de Andreea Ibacka. „Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. M-a afectat”
Cabral rupe tăcerea după divorțul de Andreea Ibacka. „Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. M-a afectat”
Elle
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cât a ajuns să coste un șezlong în Vama Veche în 2026. Cât de scumpă a devenit relaxarea pe plajă
Cât a ajuns să coste un șezlong în Vama Veche în 2026. Cât de scumpă a devenit relaxarea pe plajă
Gabriela Ruse și Nuno Borges, cel mai nou cuplu din lumea sportivă: „Nu mi-am dorit niciodată să am o relație cu un tenismen”
Gabriela Ruse și Nuno Borges, cel mai nou cuplu din lumea sportivă: „Nu mi-am dorit niciodată să am o relație cu un tenismen”
Ioana Ginghină, trucul care o ajută să iasă impecabil în poze de fiecare dată: „Nu mi-e rușine să recunosc”
Ioana Ginghină, trucul care o ajută să iasă impecabil în poze de fiecare dată: „Nu mi-e rușine să recunosc”
Gabriela Cristea, anunț după 13 ani de relație cu Tavi Clonda. Ce a transmis prezentatoarea Tv: „Dacă aș putea să mă întorc în timp…” 
Gabriela Cristea, anunț după 13 ani de relație cu Tavi Clonda. Ce a transmis prezentatoarea Tv: „Dacă aș putea să mă întorc în timp…” 
Mirela Vaida, reacție după ce a fost numită „isterică”. Prezentatoarea a izbucnit: „Nu mă cunoașteți?”
Mirela Vaida, reacție după ce a fost numită „isterică”. Prezentatoarea a izbucnit: „Nu mă cunoașteți?”
Observator News
Satul cu 300 de locuitori prin care trece toată Europa. Localnicii, exasperaţi: "Ajung maşinile în sufragerie"
Satul cu 300 de locuitori prin care trece toată Europa. Localnicii, exasperaţi: "Ajung maşinile în sufragerie"
Libertatea pentru Femei
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Adrian Rus „Sinner” a murit. Ultimul mesaj al fostei iubite după tragedia de la Brno frânge inimi
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
Redactia.ro
Ce inseamna, de fapt, „Satalana”? Nu, nu e doar un cuvant aruncat intr-o melodie
Ce inseamna, de fapt, „Satalana”? Nu, nu e doar un cuvant aruncat intr-o melodie
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Surpriză în showbiz-ul românesc! Valentin Sanfira și Codruța Filip, împreună ....
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Durerea de cap pe care nu trebuie să o ignori. Neurolog: „Poate ascunde o afecțiune gravă”
Durerea de cap pe care nu trebuie să o ignori. Neurolog: „Poate ascunde o afecțiune gravă”
Pericolul ascuns al băilor termale. Ce se poate întâmpla cu tensiunea arterială și cine trebuie să evite neapărat acest tip de tratament
Pericolul ascuns al băilor termale. Ce se poate întâmpla cu tensiunea arterială și cine trebuie să evite neapărat acest tip de tratament
Greșeli care pot favoriza răspândirea cancerului. Suplimentele pe care pacienții nu ar trebui să le ia fără acordul oncologului
Greșeli care pot favoriza răspândirea cancerului. Suplimentele pe care pacienții nu ar trebui să le ia fără acordul oncologului
Veste bună pentru cei ieșiți anticipat la pensie. Momentul în care penalizarea este eliminată
Veste bună pentru cei ieșiți anticipat la pensie. Momentul în care penalizarea este eliminată
TV Mania
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Toți au vrut să afle cine este ea. Inés García, tânăra care a atras atenția lângă Lamine Yamal după victoria Spaniei
Toți au vrut să afle cine este ea. Inés García, tânăra care a atras atenția lângă Lamine Yamal după victoria Spaniei
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
CSID.ro
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare seriale! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi?
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare seriale! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi?
Cine este Ester Expósito? Actrița despre care se spune că ar avea o relație cu Kylian Mbappé
Cine este Ester Expósito? Actrița despre care se spune că ar avea o relație cu Kylian Mbappé
Libertatea
Imagini cu Carmen Brumă în costum de baie, la 49 de ani. Cum arată locul în care ea și Mircea Badea s-au cazat, în Salonic. Priveliștea este spectaculoasă
Imagini cu Carmen Brumă în costum de baie, la 49 de ani. Cum arată locul în care ea și Mircea Badea s-au cazat, în Salonic. Priveliștea este spectaculoasă
Cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină în Tulcea. Sunt 13 grade la Deva, Cluj-Napoca și Miercurea Ciuc
Cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină în Tulcea. Sunt 13 grade la Deva, Cluj-Napoca și Miercurea Ciuc
Plopul care arată ca o pădure cu 47.000 de copaci are peste 16.000 de ani și se întinde pe 42 de hectare
Plopul care arată ca o pădure cu 47.000 de copaci are peste 16.000 de ani și se întinde pe 42 de hectare
O influenceriță româncă a furat o brățară de 36.500 de euro de la Louis Vuitton și a purtat-o până a fost prinsă
O influenceriță româncă a furat o brățară de 36.500 de euro de la Louis Vuitton și a purtat-o până a fost prinsă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton