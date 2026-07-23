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Katie Holmes și-a găsit jumătatea! Actrița în vârstă de 47 de ani a fost văzută alături de artistul newyorkez Jason Bard Yarmosky (38 ani), începând din iulie 2026. Cei doi par îndrăgostiți și fericiți, fiind surprinși ținându-se de mână în East Hampton.

Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky, cel mai nou cuplu din showbiz

Katie Holmes radiază de fericire alături de noul ei partener, artistul newyorkez Jason Bard Yarmosky. De la începutul lunii iulie 2026, cei doi au fost văzuți împreună în diverse locuri din New York.

Cei doi s-au cunoscut la o cină, iar scânteia dintre ei a fost imediată. Potrivit unei surse citate de People, actrița și Yarmosky au început să iasă la scurt timp după aceea. Prima lor apariție publică a avut loc pe 10 iulie 2026, la o proiecție a filmului „The Invite” în East Hampton, N.Y., unde au fost văzuți ținându-se de mână.

„Îi șoptea ceva la ureche și ea râdea. Păreau foarte relaxați împreună, iar Katie a zâmbit toată seara”, a povestit o sursă.

De atunci, cuplul a fost surprins la diferite întâlniri romantice: de la cine intime în Manhattan, unde au fost văzuți râzând și îmbrățișându-se, până la evenimente exclusiviste precum seria de concerte Soho Sessions din 21 iulie, unde au fost surprinși ținându-se de mână și sărutându-se în public.

„Jason chiar i-a deschis ușa mașinii pentru a urca. Arătau atât de fericiți și îndrăgostiți”, a declarat un martor.

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Cine este Jason Bard Yarmosky

Jason Bard Yarmosky este un artist consacrat, cunoscut pentru lucrările sale de pictură și desen care explorează teme profunde precum îmbătrânirea, timpul și memoria.

Născut în 1987, în New York, Yarmosky și-a petrecut copilăria pe East End-ul Long Island, luându-și inspirația din relația specială cu bunicii săi. Aceștia au fost chiar subiectul principal al operelor sale timp de peste un deceniu.

„Primele picturi pe care le-am creat au fost cu bunica mea îmbrăcată ca un iepure și bunicul meu ca un cowboy”, a povestit artistul într-un interviu acordat Numéro New York în aprilie 2026.

Absolvent al School of Visual Arts din N.Y.C., Jason Bard Yarmosky a expus lucrări în galerii și muzee de renume mondial, precum Brooklyn Museum of Art, Crystal Bridges Museum of American Art și San Antonio Museum of Art. În 2025, seria sa de portrete „Timeless Women in New York” a fost expusă în vitrina principală a magazinului Bergdorf Goodman de pe Fifth Avenue.

„Sunt inspirat de suprapunerea dintre costum și modă; cum o ținută poate să exprime stilul personal și totodată să creeze o anumită identitate”, a declarat artistul pentru WWD.

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Admirația lui Katie Holmes pentru creativitate

Actrița, cunoscută pentru rolurile sale emblematice, inclusiv în „Batman Begins”, a fost mereu atrasă de oameni creativi.

„Katie iubește să fie în preajma celor care sunt pasionați de ceea ce fac. Îi place să învețe și să experimenteze lucruri noi”, a spus un apropiat al actriței.

Deși între Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky este o diferență de 9 ani, acest lucru nu îi afectează deloc, cei doi părând să se bucure din plin de momentele petrecute împreună.

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Sursă foto: Profimedia

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