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Shakira și actorul Manuel Garcia-Rulfo au fost surprinși împreună la Los Angeles, părăsind hotelul Sunset Tower. Imaginile au stârnit speculații despre o posibilă relație, mai ales că cei doi nu s-au despărțit la ieșirea din hotel, ci au plecat împreună cu aceeași mașină.

Shakira, surprinsă în compania lui Manuel Garcia-Rulfo

Shakira, celebra cântăreață columbiană, a aprins recent speculații despre o posibilă nouă relație, după ce a fost surprinsă petrecând timp cu actorul Manuel Garcia-Rulfo în Los Angeles.

Cei doi au fost fotografiați părăsind împreună Sunset Tower Hotel, zâmbind și discutând relaxați, în timp ce așteptau mașina. Întâmplarea a avut loc în timpul unei pauze din turneul mondial „Las Mujeres Ya No Lloran”.

În imagini, Shakira, îmbrăcată cu o ținută casual elegantă – blugi, tocuri și un top negru – pare să se bucure de prezența starului din „The Lincoln Lawyer”. Manuel Garcia-Rulfo a fost văzut deschizând ușile pentru cântăreață, gest care a alimentat și mai mult speculațiile despre posibilitatea unei relații între cei doi.

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Artista spune că se concentrează pe cei doi fii ai ei

Cu toate acestea, Shakira afirma, în urmă cu câteva zile, că nu are timp pentru iubiți. Într-un interviu pentru People, vedeta a declarat că nu este implicată într-o relație sentimentală și că prioritatea sa rămâne creșterea fiilor săi, Milan și Sasha.

„Mă gândesc doar să-mi cresc copiii. Nu văd asta pentru acum. Poate când vor fi mai mari. Prin acele momente dificile, am descoperit cât de rezistenți suntem cu toții”, a explicat ea.

Shakira a continuat, subliniind cât de puternică a devenit datorită experienței maternității: „Când lumea ta se prăbușește, trebuie să te ridici, să plătești facturile, să pregătești micul dejun și să-ți duci copiii la școală. Viața trebuie să meargă mai departe. Maternitatea te face puternică. Din momentul în care am devenit mamă, am văzut viața dintr-o perspectivă diferită, iar copiii mei nu sunt doar cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat, dar învăț de la ei în fiecare zi”.

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Manuel Garcia-Rulfo, cunoscut pentru farmecul său subtil, a fost anterior asociat cu Audrey McGraw, fiica artiștilor de muzică country Tim McGraw și Faith Hill. În același timp, Shakira și fostul fotbalist Gerard Piqué s-au separat în 2022, după o relație de lungă durată.

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Sursă foto: Profimedia, Getty

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