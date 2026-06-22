Reacția lui Valentin Sanfira după ce Codruța Filip și-a ars rochia de mireasă: „Nu am apucături de piroman”

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Codruța Filip a șocat internetul cu un videoclip în care își arde rochia de mireasă, gestul său stârnind controverse. Valentin Sanfira, fostul ei soț, a reacționat, criticând fapta artistei și profitând de moment pentru a promova o piesă inspirată din povești personale.
Un videoclip postat recent de Codruța Filip a aprins spiritele pe rețelele de socializare, după ce aceasta a dat foc unei rochii de mireasă. Gestul neobișnuit a stârnit reacții intense, iar fostul ei soț, Valentin Sanfira, nu a putut să rămână tăcut.
În imaginile publicate de Codruța Filip, rochia de mireasă este mistuită de flăcări, acompaniată de versurile unei melodii cu mesaj puternic: „Am să mă-mbăt și-am să vin la nunta ta / În rochie albă, să fiu mai frumoasă decât ea”.
Postarea a generat dezbateri aprinse, unii considerând gestul simbolic, alții criticându-l dur.
Valentin Sanfira, cel care a fost provocat online să comenteze despre videoclip, a răspuns cu o subtilitate acidă.
„Eu nu am ars nimic. Este o colaborare cu Natalia Gordienko și videoclipul a fost creat de regizor. Nu am apucături de piroman”, s-a apărat artistul, referindu-se la propria lansare muzicală, „Dragostea-i ca focul”, care pune accent pe pasiunea iubirii, nu pe gesturi extreme.