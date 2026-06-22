Reacția lui Valentin Sanfira după ce Codruța Filip și-a ars rochia de mireasă: „Nu am apucături de piroman”

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Codruța Filip a șocat internetul cu un videoclip în care își arde rochia de mireasă, gestul său stârnind controverse. Valentin Sanfira, fostul ei soț, a reacționat, criticând fapta artistei și profitând de moment pentru a promova o piesă inspirată din povești personale.

Codruța Filip și-a ars rochia de mireasă

Un videoclip postat recent de Codruța Filip a aprins spiritele pe rețelele de socializare, după ce aceasta a dat foc unei rochii de mireasă. Gestul neobișnuit a stârnit reacții intense, iar fostul ei soț, Valentin Sanfira, nu a putut să rămână tăcut.

În imaginile publicate de Codruța Filip, rochia de mireasă este mistuită de flăcări, acompaniată de versurile unei melodii cu mesaj puternic: „Am să mă-mbăt și-am să vin la nunta ta / În rochie albă, să fiu mai frumoasă decât ea”.

Postarea a generat dezbateri aprinse, unii considerând gestul simbolic, alții criticându-l dur.

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Reacția lui Valentin Sanfira

Valentin Sanfira, cel care a fost provocat online să comenteze despre videoclip, a răspuns cu o subtilitate acidă.

„Eu nu am ars nimic. Este o colaborare cu Natalia Gordienko și videoclipul a fost creat de regizor. Nu am apucături de piroman”, s-a apărat artistul, referindu-se la propria lansare muzicală, „Dragostea-i ca focul”, care pune accent pe pasiunea iubirii, nu pe gesturi extreme.

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Pe lângă reacția sa, Valentin Sanfira a profitat de moment pentru a-și anunța fanii despre cea mai recentă piesă, realizată alături de Natalia Gordienko.

„Există povești care se scriu în tăcere și povești care se cântă. Astăzi vă dăruim „Dragostea-i ca focul”, o piesă în care am pus suflet, emoție și bucuria unei colaborări speciale”, a spus el.

Artistul își încurajează urmăritorii să descopere această creație muzicală și să o integreze în propriile povești de viață.

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Sursă foto: Instagram

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