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Detalii neștiute din familia Danielei Gyorfi! Ce relație are, de fapt, Maria cu copiii lui George Tal din fosta căsnicie: „Sunt mari, au 20 și ceva de ani!”

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Daniela Gyorfi și George Tal formează unul dintre cele mai longevive și solide cupluri din showbizul românesc. De 18 ani împreună, cei doi au construit o familie frumoasă, a cărei verigă principală este fiica lor, Maria.

Cu toate acestea, dincolo de imaginea clasică de cuplu, în spatele porților se află o poveste fascinantă de maturitate și armonie. Invitată recent să vorbească despre secretele din căminul său, artista a oferit detalii neștiute despre cum își educă fiica, dar și despre relația incredibilă pe care o are cu cei trei copii mari ai lui George din fosta relație și, mai ales, cu mama acestora.

Cine este mai strict în educarea Mariei

Când vine vorba despre educația adolescenței lor, Daniela Gyorfi recunoaște că rolurile sunt clar împărțite în casă. În timp ce ea încearcă să impună reguli stricte și să fie mai exigentă, George Tal este cel care cedează mult mai ușor în fața dorințelor fiicei sale. Cu toate acestea, vedeta își dorește ca Maria să vadă în ea nu doar o autoritate, ci și o confidentă de sprijin.

„Din punctul de vedere al relației, cred că eu sunt mai exigentă cu Maria, deși noi suntem ca două prietene, ca două surori, așa îmi place să cred, chiar dacă se spune că tu trebuie să fii mamă. Da, trebuie să fii mamă, dar copilul crește și trebuie să știe că în părinte are cel mai bun prieten și să înțeleagă lucrul ăsta. Maria este mai „fata tatei”, așa. Dacă e ceva, George intervine: „Las-o pe Maria!”. Eu sunt: „Nu, stai să învețe!”.

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Dar să știi că dacă Maria a vrut ceva vreodată sau dacă am vrut să facem ceva vreodată, nu a existat ca eu să zic nu și George să zică da. Nouă nu ne-a cerut nimic Maria. E clar că e fata tatei, că George o mai cocoloșește, dar și el este destul de drastic câteodată”, a explicat Daniela Gyorfi, într-un interviu pentru viva.ro.

Relația cu cei trei copii ai lui George Tal: „Sunt toți copiii noștri”

Înainte de a începe povestea de dragoste cu Daniela, George Tal a mai avut o relație din care au rezultat trei copii: Franziska, George și Marcus. Aceștia locuiesc în prezent în Germania și Elveția, iar fiica cea mare i-a făcut deja bunici, având la rândul ei trei copii. Distanța uriașă nu a fost însă niciodată un impediment pentru ca Daniela să îi integreze complet în viața ei, iar Maria își consideră frații mai mari drept un pilon important.

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„George are deja trei copii, cu Maria patru. Copiii lui George sunt frații Mariei și le purtăm de grijă. Chiar dacă sunt mari, au 20 și ceva de ani, sunt toți copiii noștri, vor fi copiii noștri până când noi nu vom mai fi. Îți dai seama că eu am știut de la început că George are trei copii, că am acceptat lucrul ăsta și am relații normale cu ei.

Când avem posibilitatea, ne întâlnim toți trei, mai vin și ei la noi sau plecăm noi la ei. Relație normală. Maria se înțelege bine și cu George, și cu Franziska, și cu Marcus. Dintotdeauna am fost foarte deschisă cu ei. Au înțeles relația mea cu George și că suntem de 18 ani împreună”, a mărturisit cântăreața.

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La aceeași masă cu fosta soție a lui Tal

Maturitatea emoțională a Danielei a fost demonstrată pe deplin chiar în momentul în care cuplul a împlinit majoratul relației. Pentru a sărbători acest moment, întreaga familie extinsă s-a reunit într-o ipostază care pentru mulți ar părea greu de conceput: la aceeași masă, alături de fosta parteneră a lui George Tal și de părinții acesteia.

„Chiar la 18 ani ne-am sărbătorit cu toții, ca să puteți să înțelegeți, și cu fosta soție, și cu părinții, cu foștii socri. Am fost în Germania. Ne-am adunat toți la o masă, am stat împreună la masă. Eu personal n-am nimic cu nimeni, am știut de acești copii de când am acceptat relația.

Copiii nu m-au deranjat, nu i-am deranjat. Oricum, relația mea cu George e mai veche decât prima lui relație cu fosta soție, de 10 sau 12 ani, și până la urmă au înțeles că suntem un cuplu, suntem ca și căsătoriți, practic nu avem acte, dar suntem de atâția ani împreună”, a dezvăluit artista.

Foto – Facebook

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