Tradiția de Paște pe care Daniela Gyorfi o respectă în fiecare an: „Am superstiții”

Daniela Gyorfi se pregătește de Paște respectând o tradiție dragă moștenită de la regretata ei mamă. Artista își amintește cu emoție momentele copilăriei, când ciocnea ouă alături de familie.

Superstiția de Paște de care Daniela Gyorfi ține cont an de an

Paștele este momentul în care tradițiile și amintirile prind viață, iar pentru Daniela Gyorfi, această sărbătoare are un farmec aparte. Într-un interviu pentru Click!, artista a vorbit despre obiceiurile și superstițiile pe care le respectă cu sfințenie alături de familia sa, păstrând vie legătura cu trecutul și valorile moștenite de la mama sa.

„Am superstiții de Paște: să ne cumpărăm haine noi. Așa am păstrat tradiția tot timpul cu mama mea. Înainte de Paște, fac curățenie, ne înnoim, cumpărăm haine noi. Anul ăsta, față de anii trecuți, vreau să merg și la biserică în noaptea de Înviere. A doua zi ciocnesc ouă. Îmi amintesc de mama, când ciocneam ouăle în ziua de Înviere, și mă bătea de mă spărgea. Asta e o amintire dragă de Paște pentru mine”, a povestit artista.

Daniela a mărturisit că această tradiție a rămas cu ea încă din copilărie, când posibilitățile financiare erau limitate, dar mama ei găsea mereu o cale să-i ofere o bucurie în această perioadă specială. „Când eram mică, eram săracă. Iar atunci când aveam posibilitatea, mama mă înnoia, îmi cumpăra haine. Era plăcerea mamei să ciocnim ouă”, a adăugat Daniela pentru sursa citată.

De ce nu ține post

Astăzi, cântăreața continuă aceste obiceiuri împreună cu partenerul său, George, și fiica lor, Maria, care, deși se pregătește pentru examene importante, se bucură de momentele petrecute în familie. „Acum facem la fel, eu cu Maria, cu George… Maria nu e deloc cu pretenții, ea nu vrea nimic de obicei. Ea e cu învățatul acum. Știu că ar vrea să intre la unul dintre liceele din top 10 și i-ar plăcea să meargă la «Beach, Please!» să o vadă pe Tyla”, a dezvăluit artista.

În ceea ce privește postul, Daniela recunoaște că nu reușește să îl țină, dar asta nu o împiedică să se bucure de spiritul sărbătorilor. „Nu reușesc să țin post, nu pot, mă mai și enervez. Postul trebuie să îl ții cu totul. Anul acesta de Paște petrecem și alături de băiatul lui George, pe care tot George îl cheamă. A venit la noi să mai petreacă timp cu tatăl lui. Ei doi sunt catolici, așa că facem Paștele cumva de două ori”, a declarat ea.

Pentru Daniela Gyorfi, sărbătorile pascale sunt un prilej de a celebra alături de cei dragi și de a păstra vii tradițiile copilăriei, indiferent de locul în care se află. Fie că e în România sau, cum a fost în 2025, în Germania, artista reușește să îmbine obiceiurile ortodoxe și catolice, oferind un exemplu autentic de unitate și iubire familială.

