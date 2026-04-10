Cine a oficiat slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. Ceremonia a fost rezervată familiei și apropiaților

Mircea Lucescu a decedat pe 7 aprilie 2026, iar astăzi, 10 aprilie, a fost condus pe ultimul drum. Trupul neînsuflețit al antrenorului a stat două zile pe Arena Națională, timp în care mii de oameni au venit să își ofere un ultim omagiu.

Mircea Lucescu a fost înmormântat

Antrenorul a fost înmormântat astăzi în prezența familiei și apropiaților. Slujba a fost oficiată la Biserica Sfântul Elefterie din București și a fost ținută de preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București.

Imagini din timpul slujbei au fost făcute publice și arată momente emoționante din timpul cuvântării. Familia îndurerată l-a condus pe legendarul antrenor pe ultimul drum. Slujba a fost emoționantă, iar Răzvan Lucescu a ținut și un discurs în biserică.

FOTO: Basilica.ro/ Mircea Florescu

Profund emoționat și îndurerat, fiul antrenorului și-a exprimat speranța că tatăl lui este mândru de tot ceea ce a realizat în recursul vieții sale.

Preasfinția Sa a citit și mesajul de condoleanțe transmis de Patriarhul Daniel marți seara, când a aflat vestea trecerii în neființă a antrenorului.

Nepotul lui Mircea Lucescu, discurs emoționant

Matei Lucescu, nepotul antrenorului, a vorbit după priveghiul care a avut loc pe Arena Națională, unde peste 15.000 de oameni au venit pentru a îi aduce un ultim omagiu acestuia.

Suntem toți impresionați de numărul de oameni care au venit la Arena Națională, cum s-au desfășurat aceste două zile. Au fost două zile incredibile, pline de emoție. Am vrea să le mulțumim celor care au venit.

Contează amintirea bunicului meu și cred că despre asta este vorba. Vor fi destule momente să povestim despre Mircea în zilele care urmează, în săptămânile și în anii care vor urma”, a spus Matei Lucescu, la Digi Sport.

Matei Lucescu a împlinit pe 8 aprilie 2026 32 de ani, însă aniversarea lui a fost una foarte tristă, venind la doar o zi după moartea lui Mircea Lucescu.

