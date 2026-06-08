  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 9 iunie 2026. Bucuriile nu se mai opresc. O zodie strălucește. Primește cele mai frumoase vești

Horoscop 9 iunie 2026. Bucuriile nu se mai opresc. O zodie strălucește. Primește cele mai frumoase vești

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 9 iunie 2026. O zi cu decizii importante pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru nativii din zodia Fecioară, ziua aduce o energie astrală deosebit de favorabilă. După o perioadă în care au muncit din greu, au făcut sacrificii și au avut impresia că rezultatele întârzie să apară, astrele decid să le ofere răsplata mult așteptată. Bucuriile nu se opresc, iar veștile care sosesc astăzi au puterea de a schimba complet starea de spirit a acestor nativi.

Horoscop 9 iunie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 9 iunie 2026

Energia favorabilă a lui Saturn te ajută să îți organizezi planuri ambițioase care, până de curând, păreau imposibil de realizat. În plan profesional, ai șansa de a face progrese importante în proiectele pe termen lung. Tensiunea dintre Marte și Pluto poate genera mici conflicte la locul de muncă, însă este recomandat să folosești această energie intensă pentru a depăși obstacolele, nu pentru a le evita. În dragoste, Venus favorizează conexiuni emoționale mai profunde, chiar dacă va fi necesar să depășești anumite bariere de comunicare. Starea de sănătate se îmbunătățește atunci când îți canalizezi emoțiile prin activitate fizică. Antrenamentele de forță sau sporturile competitive sunt ideale astăzi. Evoluția personală vine prin acceptarea transformării și nu prin rezistența la schimbare. Ai încredere că provocările actuale te pregătesc pentru succese mai mari.

Detalii scandaloase despre „slujbele” de noapte, pe care Cristian Pomohaci le ținea într-un garaj, la Mureș. Ce se întâmpla acolo, de fapt
Detalii scandaloase despre „slujbele” de noapte, pe care Cristian Pomohaci le ținea într-un garaj, la Mureș. Ce se întâmpla acolo, de fapt
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 9 iunie 2026

Marte aflat în semnul tău îți oferă o bază solidă pentru a transforma dorințele în realitate. Totuși, aspectul tensionat al lui Pluto indică faptul că trebuie să renunți la metodele învechite pentru a-ți atinge obiectivele. Din punct de vedere financiar, este o zi excelentă pentru negocieri sau investiții strategice, mai ales în proprietăți ori active pe termen lung. Venus susține echilibrul emoțional și aduce armonie în relațiile apropiate, chiar dacă apar unele tensiuni la începutul zilei. Modul tău calm și pragmatic de a rezolva problemele impresionează și deschide noi oportunități. Energia fizică este ridicată, dar are nevoie de o direcție clară. Activitățile care implică lucrul manual, grădinăritul sau gătitul îți pot aduce satisfacții neașteptate. Luna te încurajează să ai încredere în instinctele tale atunci când evaluezi oameni și situații. Răbdarea și perseverența sunt pe punctul de a-ți aduce rezultate surprinzătoare.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 9 iunie 2026

Soarele aflat în semnul tău primește sprijinul transformator al lui Pluto, amplificându-ți talentul natural de comunicare. Uranus contribuie cu oportunități neașteptate care se aliniază perfect cu viziunea ta de viitor. Discuțiile profesionale purtate astăzi pot genera progrese importante, mai ales dacă ai curajul să propui idei neconvenționale. Poziția lui Mercur îți oferă claritate mentală și capacitatea de a explica simplu chiar și cele mai complexe concepte. În plan sentimental, Venus poate crea anumite tensiuni, dar acestea vor conduce în cele din urmă la consolidarea relațiilor prin dialog sincer. Energia mentală este la cote maxime, ceea ce face ca această zi să fie excelentă pentru studiu, scris sau planificare strategică. Este momentul potrivit să îți diversifici competențele sau să explorezi tehnologii noi. Luna îți amintește că flexibilitatea este cel mai mare atu al tău în această perioadă.

Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 9 iunie 2026

Venus îți oferă energie blândă și protectoare, însă cuadratura cu Saturn te obligă să găsești un echilibru între compasiune și limite sănătoase. Aspectele armonioase ale lui Jupiter aduc oportunități de dezvoltare, mai ales în domeniile legate de familie, locuință și siguranță emoțională. În carieră, intuiția te ajută să înțelegi ceea ce ceilalți au nevoie cu adevărat. Ascultă-ți instinctele atunci când analizezi noi colaborări sau parteneriate. Luna îți amplifică sensibilitatea și te ajută să identifici tipare care nu îți mai sunt de folos. În dragoste, apropierea emoțională devine posibilă după ce alegi să discuți deschis despre problemele nerezolvate. Starea fizică se îmbunătățește atunci când respecți ritmul natural al organismului și nu forțezi lucrurile. Creează un mediu care să îți susțină atât visurile, cât și nevoile practice. Natura ta grijulie deschide uși pe care agresivitatea nu le-ar putea deschide niciodată.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 9 iunie 2026

Energia astrală a zilei îți susține într-un mod remarcabil creativitatea și capacitatea de leadership. Luna luminează sectorul casei și al familiei, sugerând decizii importante legate de locuință sau de relațiile cu cei apropiați. În carieră, oportunitățile apar prin intermediul contactelor și al capacității tale de a-ți evidenția talentele. Carisma naturală atrage atenția unor persoane influente care te pot ajuta să avansezi. Venus favorizează romantismul, însă recomandă prudență și construirea unor baze solide înainte de a face pași importanți. Vitalitatea este ridicată, iar activitățile care implică expunere publică sau performanță sunt favorizate. Dezvoltarea personală vine prin echilibrarea dorinței de recunoaștere cu disponibilitatea de a-i ajuta pe ceilalți. Astrele indică faptul că exprimarea autentică a personalității tale poate aduce atât satisfacții personale, cât și succes profesional.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 9 iunie 2026

Influențele astrale creează un context excelent pentru succes, recunoaștere și împlinire personală. Fecioarele pot primi confirmarea unei reușite profesionale, o veste legată de bani sau un răspuns pe care îl așteptau de mult timp. Este una dintre acele zile rare în care lucrurile par să se așeze exact așa cum și-au dorit.
În plan profesional, munca depusă în ultimele săptămâni începe să fie observată și apreciată. Superiorii, colaboratorii sau partenerii de afaceri pot veni cu propuneri interesante, iar unele oportunități apar exact atunci când nativii începuseră să își piardă răbdarea. Este momentul în care Fecioara înțelege că perseverența și seriozitatea nu au fost în zadar.
Și pe plan sentimental se anunță surprize plăcute. Relațiile existente se pot consolida prin gesturi de afecțiune și declarații sincere, iar cei singuri au șansa de a primi atenția unei persoane care le stârnește interesul. Comunicarea devine mai fluidă, iar tensiunile din trecut își pierd din importanță.
Din punct de vedere emoțional, Fecioara radiază. Încrederea în sine crește, iar optimismul revine după o perioadă de îndoieli. Astăzi, nativii reușesc să privească spre viitor cu mai mult curaj și să creadă din nou în proiectele și visurile lor.
Mesajul astrelor pentru Fecioară este simplu: primește cu recunoștință tot ceea ce vine către tine. Universul îți arată că eforturile depuse nu au trecut neobservate. Veștile bune, oportunitățile și momentele de bucurie care apar acum sunt doar începutul unei perioade mult mai luminoase. Astăzi, Fecioara este una dintre marile favorite ale zodiacului și are toate motivele să strălucească.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 9 iunie 2026

Venus, planeta care îți guvernează semnul, formează astăzi aspecte provocatoare și îți cere să gestionezi cu diplomație interesele aflate în competiție. Cheia succesului constă în găsirea unor soluții creative care să țină cont de nevoile tuturor, fără a fi nevoie să alegi tabere. Colaborările profesionale au potențial, chiar dacă la început apar divergențe privind metodele de lucru sau termenele-limită. Capacitatea ta de a vedea situațiile din mai multe perspective devine extrem de valoroasă în negocieri și în rezolvarea conflictelor. Luna activează sectorul financiar și poate aduce decizii importante privind resursele comune sau investițiile. În plan sentimental, comunicarea sinceră despre așteptări previne neînțelegerile viitoare. Nivelul de energie poate fluctua pe parcursul zilei, așa că este recomandat să programezi activitățile solicitante în momentele în care te simți cel mai productivă. Evoluția personală vine prin învățarea artei de a-ți susține propriile nevoi cu aceeași determinare cu care îi sprijini pe ceilalți.

Citește și: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 9 iunie 2026

Acest moment astral important scoate la lumină aspecte ale personalității tale care s-au dezvoltat discret în ultimele luni. Tensiunea dintre Marte și Pluto poate crea provocări, însă îți oferă și forța necesară pentru a depăși bariere care ți-au limitat potențialul. În carieră, este nevoie de curaj pentru a spune lucrurilor pe nume sau pentru a contesta sisteme și reguli care nu mai funcționează. Intuiția și capacitatea ta de a înțelege motivațiile ascunse ale oamenilor îți oferă un avantaj considerabil. În plan sentimental, apropierea autentică devine posibilă atunci când alegi să fii sinceră și vulnerabilă. Energia fizică este constantă și profundă, nu explozivă. Sunt favorizate activitățile care dezvoltă rezistența și forța interioară. Transformarea personală se accelerează atunci când accepți intensitatea emoțiilor tale în loc să încerci să o controlezi. Astrele îți transmit că provocările actuale te pregătesc pentru o exprimare mai autentică a puterii tale personale.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 9 iunie 2026

Prezența lui Jupiter în sectorul parteneriatelor indică oportunități de creștere prin colaborări și relații cu persoane care împărtășesc aceeași viziune asupra viitorului. Luna te încurajează să renunți la convingerile limitative legate de ceea ce este posibil în viața personală și profesională. Spiritul de aventură este puternic, însă energia zilei favorizează mai degrabă planificarea și pregătirea decât acțiunile impulsive. Legăturile cu străinătatea, studiile sau proiectele educaționale pot aduce vești încurajatoare. Venus favorizează schimburile culturale și colaborările artistice care îți lărgesc orizonturile. Din punct de vedere fizic, te vei simți excelent dacă alegi activități în aer liber care combină mișcarea cu explorarea unor locuri noi. Evoluția profesională vine prin împărtășirea cunoștințelor și prin capacitatea de a-i inspira pe ceilalți. Dezvoltarea personală se accelerează atunci când găsești echilibrul dintre nevoia de libertate și asumarea unor obiective importante.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 9 iunie 2026

Influența lui Saturn susține capacitatea ta naturală de a construi proiecte solide și de durată, oferindu-ți totodată recunoașterea pe care o meriți pentru eforturile depuse. Luna luminează sectorul social și îți arată clar care relații contribuie cu adevărat la obiectivele tale pe termen lung. În carieră, progresul vine prin seriozitate, responsabilitate și abilitatea de a găsi soluții inovatoare la probleme complexe. Reputația ta atrage atenția unor persoane care îți pot oferi oportunități concrete de dezvoltare. Venus te încurajează să adopți o abordare mai caldă în relațiile personale, fără a renunța la principiile și limitele tale. Rezistența fizică este remarcabilă și îți permite să faci față unor provocări solicitante. Sunt recomandate activitățile care dezvoltă atât forța, cât și flexibilitatea. Configurația astrală sugerează că răbdarea și perseverența vor aduce rezultate mai bune decât graba. Înțelepciunea ta practică și progresul constant inspiră încredere celor care se bazează pe experiența și leadershipul tău.

Citește și: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 9 iunie 2026

Pluto retrograd continuă procesul profund de transformare personală început în urmă cu ceva timp, iar aspectele astrale ale zilei îți oferă mai multă claritate asupra direcției în care te îndrepți. Luna aduce revelații importante legate de carieră și imaginea publică. Ideile tale inovatoare găsesc susținere din partea unor persoane care apreciază originalitatea și viziunea de viitor. Venus creează anumite tensiuni în zona rutinei zilnice, împingându-te să renunți la obiceiuri care nu te mai reprezintă. Capacitatea de concentrare este excelentă, mai ales pentru activități care implică cercetare, tehnologie sau proiecte umanitare. Exercițiile fizice pot deveni mai eficiente dacă introduci metode sau echipamente noi care îți provoacă organismul într-un mod diferit. În relații, prietenia reprezintă fundația pe care se pot construi conexiuni mai profunde. Capacitatea ta de a vedea potențialul viitor al situațiilor actuale îți oferă avantaje strategice importante.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 9 iunie 2026

Prezența Nodului Nord în semnul tău sugerează că te apropii tot mai mult de scopul tău spiritual și de direcția care îți este destinată. În plan profesional, oportunitățile apar prin activități artistice, terapeutice sau orientate către sprijinirea altor persoane, domenii care îți oferă satisfacții profunde. Natura ta empatică atrage oameni care au nevoie de înțelegere și susținere, însă este important să îți protejezi propriile limite emoționale. Venus favorizează relațiile romantice autentice și conexiunile sufletești, deși aspectele practice nu trebuie neglijate. Starea de sănătate se îmbunătățește atunci când îți accepți sensibilitatea și nu încerci să pari mai dură decât ești. Exercițiile în apă sau practicile de meditație pot avea efecte benefice asupra echilibrului interior. Evoluția personală se accelerează atunci când alegi să ai încredere în propria înțelepciune, chiar dacă ceilalți nu îți înțeleg întotdeauna metodele.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Denise Rifai, primele declarații despre relația cu Dan Alexa. Cum a început și cum s-a sfârșit idila care a ținut prima pagină a ziarelor: „S-a ajuns la o demență”
Denise Rifai, primele declarații despre relația cu Dan Alexa. Cum a început și cum s-a sfârșit idila care a ținut prima pagină a ziarelor: „S-a ajuns la o demență”
Fanatik
Denise Rifai, adevărul despre relația cu Dan Alexa. Au fost surprinși împreună în repetate rânduri
Denise Rifai, adevărul despre relația cu Dan Alexa. Au fost surprinși împreună în repetate rânduri
GSP.ro
Și Dennis Man s-a căsătorit astăzi: căpitanul Stanciu i-a fost naș
Și Dennis Man s-a căsătorit astăzi: căpitanul Stanciu i-a fost naș
Click.ro
Nuntă de lux pentru Simona Trașcă! Cu ce preparate își răsfață invitații și ce vedete din showbiz vor participa la eveniment
Nuntă de lux pentru Simona Trașcă! Cu ce preparate își răsfață invitații și ce vedete din showbiz vor participa la eveniment
TV Mania
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Redactia.ro
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Citește și...
CFR Cluj, lovitură pe filieră portugheză: aduce antrenor de la FC Porto! Exclusiv
Cel mai bine plătite joburi pentru adolescenți. Ce locuri de muncă le pot aduce câștiguri pe timpul verii
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Relația dintre William și Harry, într-un punct critic. Șansele unei împăcări sunt tot mai mici
Horoscop 8 iunie 2026. Bate dragostea la ușa ei. O zodie își întâlnește perechea. Va fi dragoste la prima vedere
Horoscop 7 iunie 2026. Rămâne cu traista-n băț. O zodie cheltuie impulsiv și are dificultăți financiare
Horoscop săptămânal 8 - 14 iunie 2026. O veste neașteptată îi dă viața peste cap. O zodie este pusă la pământ. O așteaptă momente grele
Iulia Pârlea, mărturisiri cutremurătoare despre mama sa, la 18 ani de la pierdere: „Îi cer mereu un semn”
Cum arată apartamentul Alexiei Eram. Fiica Andreei Esca are o locuință care se învârte după soare. La doar 25 de ani, ea a reușit să și-o cumpere singură / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Bănică, momente de panică după o ploaie torențială: „Am un șoc nervos”. Ce s-a întâmplat la ea acasă
Andreea Bănică, momente de panică după o ploaie torențială: „Am un șoc nervos”. Ce s-a întâmplat la ea acasă
A fost pe culmile succesului în anii '70, iar acum duce o viață retrasă. Apariția spectaculoasă a unei actrițe de top pe care nu ai mai văzut-o de ani buni
A fost pe culmile succesului în anii '70, iar acum duce o viață retrasă. Apariția spectaculoasă a unei actrițe de top pe care nu ai mai văzut-o de ani buni
Proiecte speciale
„Matematicianul vs. fostul huligan de fotbal”. Financial Times scrie despre ascensiunea populismului în România, lupta Dan-Simion și o nouă furtună anti-UE
„Matematicianul vs. fostul huligan de fotbal”. Financial Times scrie despre ascensiunea populismului în România, lupta Dan-Simion și o nouă furtună anti-UE
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
Libertatea.ro
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
Avantaje
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
Cum arată vila lui Nuțu Cămătaru din Ferentari. Imagini cu proprietatea unde cresc canguri, cămile și cai de competiție
Cum arată vila lui Nuțu Cămătaru din Ferentari. Imagini cu proprietatea unde cresc canguri, cămile și cai de competiție
Elle
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Reacția complet neașteptată a lui Gabi Tamaș, după ce a câștigat Survivor! Gestul surpriză făcut de acesta în finala show-ului
Reacția complet neașteptată a lui Gabi Tamaș, după ce a câștigat Survivor! Gestul surpriză făcut de acesta în finala show-ului
Cristian Pomohaci, arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, după ce fusese reținut pentru agresiune sexuală asupra minorilor
Cristian Pomohaci, arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, după ce fusese reținut pentru agresiune sexuală asupra minorilor
Alexandra Becali a solicitat un ordin de protecție împotriva unui bărbat care a hărțuit-o și în trecut
Alexandra Becali a solicitat un ordin de protecție împotriva unui bărbat care a hărțuit-o și în trecut
Adelina Pestrițu, incident cu un șofer de Uber. Bărbatul i-ar fi furat tortul fiicei sale, Zenaida: „Ultima zi în care folosesc aplicația”
Adelina Pestrițu, incident cu un șofer de Uber. Bărbatul i-ar fi furat tortul fiicei sale, Zenaida: „Ultima zi în care folosesc aplicația”
Grasu XXL și Laura Andreșan, din nou împreună, la aniversarea de 7 ani a fiicei lor. Imagini rare cu cei trei
Grasu XXL și Laura Andreșan, din nou împreună, la aniversarea de 7 ani a fiicei lor. Imagini rare cu cei trei
Observator News
Răsturnare de situaţie în cazul elevei din Cluj care a acuzat că a fost drogată şi violată la banchet
Răsturnare de situaţie în cazul elevei din Cluj care a acuzat că a fost drogată şi violată la banchet
Libertatea pentru Femei
Video de senzație cu apariția-bombă de la NUNTA ANULUI! Așa ceva n-a mai existat! Ce imagini! Ce petrecere! Ce invitați! Toată crema showbizului românesc s-a adunat la nunta lui Bubu Cernea cu Elena Mogîldea, iar atmosfera a explodat după lăsarea serii! Horia Brenciu a făcut show total...
Video de senzație cu apariția-bombă de la NUNTA ANULUI! Așa ceva n-a mai existat! Ce imagini! Ce petrecere! Ce invitați! Toată crema showbizului românesc s-a adunat la nunta lui Bubu Cernea cu Elena Mogîldea, iar atmosfera a explodat după lăsarea serii! Horia Brenciu a făcut show total...
O zodie ajunge putred de bogată zilele următoare! Adio, lipsuri și sărăcie, nu va mai strânge cureaua!Camelia Pătrășcanu, predicție fantastică pentru o singură zodie! VALURI de bani pentru acest nativ, care se îmbogățește peste noapte
O zodie ajunge putred de bogată zilele următoare! Adio, lipsuri și sărăcie, nu va mai strânge cureaua!Camelia Pătrășcanu, predicție fantastică pentru o singură zodie! VALURI de bani pentru acest nativ, care se îmbogățește peste noapte
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E subiectul BOMBĂ al momentului în lumea mondenă! Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Rareș Cojoc în urmă cu puțin timp. De necrezut, au apărut și IMAGINILE
E subiectul BOMBĂ al momentului în lumea mondenă! Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Rareș Cojoc în urmă cu puțin timp. De necrezut, au apărut și IMAGINILE
S-a aflat totul despre soția lui Dominic Fritz și e știrea care a stârnit o serie de comentarii. Detaliul despre care nu s-a mai vorbit până acum
S-a aflat totul despre soția lui Dominic Fritz și e știrea care a stârnit o serie de comentarii. Detaliul despre care nu s-a mai vorbit până acum
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Redactia.ro
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Ce substanță și-ar fi injectat medicul găsit mort la Spitalul Floreasca. Este de 50 de ori mai puternică ca heroina
Ce substanță și-ar fi injectat medicul găsit mort la Spitalul Floreasca. Este de 50 de ori mai puternică ca heroina
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent transmis de ruși
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent transmis de ruși
Zodia care va avea un weekend de COSMAR!! Toata viata li se da peste cap..
Zodia care va avea un weekend de COSMAR!! Toata viata li se da peste cap..
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce s-a întâmplat în ultimele ore ale medicului rezident găsit mort la Floreasca. Ipoteza care complică ancheta
Ce s-a întâmplat în ultimele ore ale medicului rezident găsit mort la Floreasca. Ipoteza care complică ancheta
Semnul din ochi care ar putea anunța Alzheimerul cu 12 ani înainte de diagnostic
Semnul din ochi care ar putea anunța Alzheimerul cu 12 ani înainte de diagnostic
Ziua de 11 iunie poate fi periculoasă pentru inimă. Medicii avertizează asupra unui risc crescut de infarct și AVC
Ziua de 11 iunie poate fi periculoasă pentru inimă. Medicii avertizează asupra unui risc crescut de infarct și AVC
Plantele care alungă țânțarii și muștele toată vara. Funcționează ca repelent natural
Plantele care alungă țânțarii și muștele toată vara. Funcționează ca repelent natural
TV Mania
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
Ea avea 16 ani, el 20! Cum s-au cunoscut Gabi Tamaș și soția lui, Ioana
Ea avea 16 ani, el 20! Cum s-au cunoscut Gabi Tamaș și soția lui, Ioana
Cheloo, gospodar cu moșie de 6.000 mp! Cum arată casa rapperului de la Paraziții, la țară
Cheloo, gospodar cu moșie de 6.000 mp! Cum arată casa rapperului de la Paraziții, la țară
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui Ilie Năstase arată diferit acum
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui Ilie Năstase arată diferit acum
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
Libertatea
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. 5 nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. 5 nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Denise Rifai, primele declarații despre relația cu Dan Alexa. Cum a început și cum s-a sfârșit idila care a ținut prima pagină a ziarelor: „S-a ajuns la o demență”
Denise Rifai, primele declarații despre relația cu Dan Alexa. Cum a început și cum s-a sfârșit idila care a ținut prima pagină a ziarelor: „S-a ajuns la o demență”
Lego lansează cea mai complicată machetă, un gigant de peste 12.000 de piese pentru catedrala Sagrada Familia
Lego lansează cea mai complicată machetă, un gigant de peste 12.000 de piese pentru catedrala Sagrada Familia
În jur de 40 de români, arestați în Canada pentru furturi și alte infracțiuni. Alții sunt căutați: „Pleacă înainte să putem afla cine sunt”
În jur de 40 de români, arestați în Canada pentru furturi și alte infracțiuni. Alții sunt căutați: „Pleacă înainte să putem afla cine sunt”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton