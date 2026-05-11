Când va fi înmormântat Ioan Isaiu. Trupul neînsuflețit al actorului va fi depus la Teatrul Național din Cluj-Napoca

Ioan Isaiu a încetat din viață pe 9 mai, la vârsta de 56 de ani. Apropiații regretatului actor au anunțat când și unde îi poate fi adus un ultim omagiu acestuia, dar și când va avea loc înmormântarea.

Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu

Ioan Isaiu, îndrăgitul actor cunoscut pentru talentul său desăvârșit, a părăsit această lume mult prea devreme, la doar 56 de ani. Vestea tragică a decesului său, survenit în urma unui infarct în timpul unor filmări în București, a îndurerat profund întreaga țară, lăsând un gol imens în inimile celor ce l-au admirat și iubit.

Acesta se afla la filmări atunci când starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc. Medicii sosiți la fața locului nu au mai reușit să îi salveze viața.

Cei care vor să își ia rămas-bun de la marele actor o pot face joi, 12 mai, între orele 11.00 și 14.00, la Teatrul Național din Cluj-Napoca, locul unde Ioan Isaiu a urcat de nenumărate ori pe scenă.

Ulterior, sicriul cu trupul său neînsuflețit va fi depus la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Dej, iar slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 13 mai, începând cu ora 12.00, la aceeași biserică.

Marele regret al actorului

Ioan Isaiu a plecat cu un mare regret în suflet: acela că nu a avut copii.

„Regret că nu am copii, dar nu este timpul pierdut. Așa spune și soția mea. Sperăm că Doamne-Doamne o să se uite și la noi, să ne dea un suflețel”, declara el în urmă cu ceva timp, conform Libertatea.

Din păcate, această dorință nu s-a îndeplinit.

Moartea lui Ioan Isaiu este o pierdere imensă pentru lumea artistică din România, dar și pentru toți cei care l-au cunoscut și apreciat.

De ce s-a îndepărtat Ioan Isaiu de televiziune

În ultimii ani, actorul a lipsit de pe micile ecrane, acesta alegând să se concentreze asupra pasiunii sale: teatrul.

Isaiu s-a reîntors la Teatrul Național din Cluj-Napoca, instituție cu care a colaborat de-a lungul carierei sale. În paralel, actorul a continuat să participe la turnee și proiecte independente, preferând un ritm de lucru mai apropiat de teatru decât de industria TV.

„Nu am dispărut complet de la televiziune, doar că am apărut mai rar. M-am întors la teatru, la dragostea mea dintâi. M-am reangajat la Teatrul Național din Cluj și am fost implicat și în turnee cu trupa de teatru independent din care fac parte. Este o vorbă: «Nu mai poţi prinde un tren care a plecat deja din gară». De-a lungul timpului am învăţat să nu mai regret lucrurile pe care le-am făcut, nici pe cele pe care nu le-am făcut. E în zadar. De asemenea, am învăţat să privesc spre ziua de mâine. Dar cu mai multă atenţie”, spunea Ioan Isaiu.

Sursă foto: Facebook

