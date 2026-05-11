Totul pentru ea!  Femeia pentru care Ioan Isaiu s-a mutat la Cluj în ultimii ani de viață. „Am vrut să fiu poate și mai aproape de ea!”

Lumea teatrului românesc a primit cu profundă tristețe vestea stingerii din viață a actorului Ioan Isaiu, la vârsta de numai 56 de ani. Inima artistului, care a bătut cu atâta pasiune pentru scenă, s-a oprit brusc sâmbătă, în urma unui infarct.

Dincolo de rolurile care l-au consacrat în televiziune și pe scândura Teatrului Național din Cluj-Napoca, Ioan Isaiu lasă în urmă amintirea unui om care a ales, în ultimii ani, să își trăiască viața sub semnul decenței, al întoarcerii la origini și al datoriei morale față de cei dragi.

Drumul spre casă: Pentru cine s-a mutat în Cluj

Deși proiectele profesionale îl mențineau într-o legătură constantă cu Bucureștiul, în ultima perioadă a vieții sale, Ioan Isaiu luase o decizie radicală: mutarea definitivă la Cluj-Napoca. Motivul nu a fost unul legat de carieră, ci unul profund personal. Actorul a dorit să fie un sprijin real pentru mama sa, care locuiește în orașul Dej, demonstrând că valorile familiale au cântărit întotdeauna mai mult decât mirajul celebrității capitalei.

„Mama mea e într-un oraș de lângă Cluj, în Dej. Și am vrut să fiu poate și mai aproape de ea, și de la o vârstă, știi, te mai și tragi spre origini”, mărturisea actorul într-unul dintre ultimele sale interviuri. Această „tragere spre origini” a reprezentat pentru el o împăcare cu sine și o așezare într-un ritm de viață mai liniștit, aproape de locurile copilăriei.

Întoarcerea la „dragostea dintâi” și refuzul regretelor

În plan profesional, revenirea la Cluj a însemnat și o reîntoarcere la esența meseriei sale. Chiar dacă publicul larg îl asocia cu succesele din televiziune, inima sa aparținea teatrului. S-a reangajat la instituția clujeană și a început să colaboreze activ cu trupe independente, alegând cu grijă proiectele în care se implica.

„M-am reangajat la Teatrul Național din Cluj și am fost implicat și în turnee cu trupa de teatru independent din care fac parte”, spunea el cu entuziasm. Deși apărea mai rar pe micul ecran, Ioan Isaiu explica faptul că această alegere a fost una conștientă, dorind să se dedice scenei pe care o numea „dragostea mea dintâi”.

O lecție de viață despre prezent și viitor

Poate cea mai valoroasă moștenire pe care Ioan Isaiu o lasă publicului său este viziunea sa senină asupra trecerii timpului. Într-o lume măcinată de presiunea succesului și de regretele trecutului, actorul a reușit să găsească o formulă de echilibru interior, refuzând să se lase copleșit de greșelile sau oportunitățile irosite.

„Este o vorbă: „Nu mai poţi prinde un tren care a plecat deja din gară”. De-a lungul timpului am învăţat să nu mai regret lucrurile pe care le-am făcut, nici pe cele pe care nu le-am făcut. E în zadar”, declara artistul cu o sinceritate dezarmantă. Pentru el, singura direcție care conta era cea înainte, dar parcursă cu o înțelepciune dobândită prin experiență: „Am învăţat să privesc spre ziua de mâine. Dar cu mai multă atenţie”.

Miercuri, pe 13 mai, Ioan Isaiu va fi condus pe ultimul drum la Dej, orașul care l-a chemat înapoi acasă și unde va rămâne, de acum, pentru eternitate. Arta sa și cuvintele despre prețuirea zilei de mâine rămân însă puncte de reper pentru toți cei care l-au admirat.

