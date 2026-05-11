Detaliul neștiut din viața lui Ioan Isaiu! Cine este femeia care i-a furat inima în Asia: „A avut o relație cu o chinezoaică” Dezvăluirea făcută de Alexandru Punga

Lumea artistică din România este în doliu după vestea stingerii din viață a actorului Ioan Isaiu, un nume de referință al scenei clujene și al televiziunii. Printre numeroasele mesaje de condoleanțe, unul a atras atenția în mod deosebit prin prisma detaliilor personale dezvăluite.

Interpretul de muzică populară Alexandru Pugna a ales să împărtășească public durerea pierderii unui om despre care puțini știau că îi era, de fapt, rudă. Printr-o confesiune emoționantă, Pugna a scos la iveală nu doar talentul actorului, ci și calitățile umane care l-au făcut iubit de toți cei care l-au intersectat.

O legătură de familie purtată pe drumuri diferite

Deși parcursurile lor profesionale au fost distincte, Alexandru Pugna a dezvăluit că între el și Ioan Isaiu exista o legătură de sânge strânsă, care își avea originile în satul Ilișua. Artistul a explicat că bunicii lor au fost frați, fapt ce i-a unit prin rădăcini comune, chiar dacă distanța și carierele nu le-au permis să cultive o relație apropiată de-a lungul anilor.

„Am avut rădăcini comune, prin bunica sa, căsătorită la Ilișua, și bunicul meu, Alexandru, din partea tatălui, care erau frați. Crescând la mare distanță, nu am ținut legătura între noi, dar l-am admirat mereu ca artist, pentru talentul său uriaș”, a mărturisit Alexandru Pugna. Acesta a ținut să sublinieze că, dincolo de lumina reflectoarelor, Ioan Isaiu a rămas un „om deosebit, cu mult bun-simț, modest și omenos”.

De la scena Teatrului Național la aventura din Noua Zeelandă

Cariera lui Ioan Isaiu a fost una marcată de succes, fiind un absolvent de excepție al promoției 1995 la Cluj-Napoca. Rolurile sale din piese fundamentale precum „Zbor deasupra unui cuib de cuci” sau „Visul unei nopți de vară” au rămas întipărite în memoria spectatorilor. Totuși, viața actorului a luat o turnură neașteptată atunci când acesta a decis să părăsească România pentru a-și încerca norocul la celălalt capăt al lumii.

Alexandru Pugna a reamintit parcursul spectaculos al actorului, care a lăsat scena pentru a munci în Noua Zeelandă. Acolo, Ioan Isaiu nu s-a sfiit să o ia de la zero, fiind pe rând barman și apoi manager de bar. Această dorință de explorare l-a condus ulterior în Singapore, unde și-a deschis o companie de impresariat artistic, demonstrând o capacitate incredibilă de adaptare într-una dintre cele mai riguroase țări din lume.

Destinul asiatic și povestea de iubire departe de casă

Viața lui Ioan Isaiu a fost marcată de experiențe ce par desprinse din scenariile de film în care a jucat. După perioada petrecută în Noua Zeelandă, actorul și-a căutat norocul în Singapore, unde s-a reinventat ca antreprenor în domeniul impresariatului artistic. Această etapă din viața sa nu a fost însă definită doar de succesul profesional, ci și de o latură personală profundă, marcată de o cultură complet diferită de cea europeană.

Alexandru Pugna a amintit în mesajul său despre perioada în care actorul s-a lăsat cucerit de mirajul Asiei, nu doar prin prisma afacerilor, ci și prin legăturile sufletești pe care le-a format acolo. „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu o chinezoaică”, a precizat artistul, punctând faptul că această conexiune a reprezentat un capitol important în maturizarea și adaptarea actorului la un stil de viață exotic.

Un ultim omagiu pentru un artist complet

Mesajul lui Alexandru Pugna s-a încheiat într-o notă solemnă, artistul rugându-se pentru liniștea sufletului celui care a fost Ioan Isaiu. Deși viața personală a actorului l-a purtat prin experiențe diverse, inclusiv relații care i-au marcat șederea în Asia, el a rămas în amintirea colectivă ca un profesionist desăvârșit și un caracter impecabil.

„Bunul Dumnezeu să-l odihnească de-a dreapta Sa, în Lumina Raiului Ceresc!”, au fost cuvintele de rămas-bun ale lui Pugna. Plecarea lui Ioan Isaiu lasă în urmă o moștenire culturală bogată și amintirea unui om care a avut curajul să își trăiască viața după propriile reguli, fără a-și pierde însă niciodată modestia și respectul față de ceilalți.

