DJ Dave Llewellyn, una dintre figurile emblematice ale BBC Radio Tees, a murit la 57 de ani

Dave Llewellyn, una dintre cele mai emblematice figuri ale radioului britanic regional, s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani, lăsând în urmă o comunitate întreagă de ascultători îndurerați. Prezentatorul de la BBC Radio Tees, cunoscut pentru personalitatea sa efervescentă și pentru părul său vopsit într-un roșu aprins inconfundabil, a murit după o scurtă suferință.

Timp de peste două decenii, el a fost considerat „vocea drumurilor” în regiune, ghidând mii de șoferi prin traficul zilnic cu un optimism care a devenit marca sa înregistrată.

De la înălțimea cerului la pupitrul de emisie

Cariera lui Dave Llewellyn a început într-un mod spectaculos, acesta fiind inițial „reporterul aerian” al regiunii, raportând situația traficului dintr-un avion de mici dimensiuni care survola zona Teesside. Ulterior, el a devenit o prezență constantă în studiourile BBC din Middlesbrough, unde vocea sa familiară putea fi auzită de până la 12 ori pe oră, oferind informații esențiale șoferilor din tot nordul țării. Dincolo de știri, Dave și-a arătat versatilitatea prezentând inclusiv emisiuni de grădinărit duminică dimineața, demonstrând o conexiune autentică cu interesele ascultătorilor săi.

Fiica sa, Amy, a oferit o perspectivă emoționantă asupra omului din spatele microfonului, descriindu-l ca pe un tată și un soț exemplar, a cărui modestie era egalată doar de generozitatea sa.

„În afara muncii sale, își iubea familia și muzica. Adevăratul său talent strălucea atunci când cânta la clape, sintetizatoare și bas. A fost cel mai iubitor tată și soț, făcând mereu tot posibilul să ne facă fericiți. Va fi regretat de toți cei care l-au cunoscut, în special de iubitul nostru câine, Cupid, care beneficia mereu de generozitatea lui, de obicei sub forma unui sandviș cu cârnați împărțit frățește”, a declarat Amy Llewellyn.

Cămăși excentrice și cafea proastă: Omagiul plin de umor al colegilor

Atmosfera din redacția BBC Radio Tees a fost una încărcată de lacrimi, dar și de amintiri frumoase, colegii săi alegând să îl onoreze pe Dave prin evidențierea trăsăturilor care îl făceau unic. Amy Oakden, prezentatoarea matinalului, a subliniat impactul pe care vocea și caracterul lui Llewellyn l-au avut asupra echipei și a publicului de-a lungul anilor.

„Mi-l voi aminti mereu pe Dave pentru că era pur și simplu atât de bun și drăguț. A fost o legendă. Nu îi vom uita niciodată vocea iconică”, a mărturisit Amy Oakden în timpul emisiunii de vineri.

O notă de sinceritate caldă a venit din partea producătoarei Sarah Robinson, care a reușit să smulgă zâmbete printre lacrimi reamintind micile defecte simpatice ale regretatului DJ.

„Ce pot să spun despre Dave? Avea cele mai urâte gusturi la cămăși pe care le-am văzut vreodată, purta cămăși groaznice, făcea o cafea proastă, cea mai proastă cafea pe care am băut-o în viața mea, dar Dave era neobosit de vesel și pozitiv și nu intra niciodată în birou fără să aibă zâmbetul pe buze”, a povestit Sarah Robinson.

O pierdere imensă pentru scena muzicală și radiofonică

Dave Llewellyn nu a fost doar un om de radio, ci și un pilon al scenei muzicale locale, activând atât ca interpret, cât și ca producător. În ultimii șase ani, acesta s-a dedicat rolului de producător la BBC Radio Tees, lucrând recent la programul de zi al lui Gary Philipson. Originar din Fishburn, Dave se stabilise în Yarm alături de soția sa, Ange, și fiica lor, integrându-se perfect în comunitatea pe care a servit-o cu atâta pasiune.

Vestea dispariției sale a generat un val uriaș de mesaje din partea ascultătorilor, care au inundat redacția cu mesaje de condoleanțe. Mulți l-au descris ca fiind un om „amabil și prietenos”, a cărui absență va lăsa un gol imens în eterul radiofonic și în inimile celor care s-au obișnuit să își înceapă zilele alături de vocea lui calmă și optimistă.

