Medana Oprea, copleșită de durere la căpătâiul lui Ioan Isaiu. „Există oameni care nu pot fi înlocuiți niciodată!” Mesajul tulburător transmis de lângă sicriu

Foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca a devenit marți scena celei mai triste despărțiri. Într-o atmosferă marcată de o liniște apăsătoare, întreruptă doar de suspine și foșnetul coroanelor de flori, familia, colegii și prietenii i-au adus un ultim omagiu regretatului actor Ioan Isaiu.

Printre cei care au venit să își ia rămas bun cu inima frântă s-a numărat și Medana Oprea, prietena de o viață a artistului, care a vegheat minute în șir la căpătâiul celui care a plecat dintre noi mult prea devreme.

O prietenie de peste un sfert de secol curmată brusc

Îmbrăcată în haine de doliu și purtând o voaletă care îi masca parțial ochii înlăcrimați, soția lui Alin Oprea a găsit cu greu puterea de a vorbi despre pierderea omului care i-a fost alături timp de 26 de ani. Prezența ei la priveghi nu a fost doar un gest de curtoazie, ci o ultimă conversație mută cu un prieten drag, a cărui dispariție lasă un gol imposibil de umplut în sufletele celor care l-au cunoscut dincolo de lumina reflectoarelor.

„O zi atât de dureroasă pentru toți cei care l-am iubit și prețuit. Astăzi am stat alături de mama și surorile lui, o familie absolut minunată, unită prin aceeași durere greu de descris în cuvinte. Sora lui mai mare mi-a spus cât de frumos vorbea despre mine, iar în acel moment am izbucnit în lacrimi.

Parcă sufletul meu a înțeles atunci, mai profund ca niciodată, că el nu se va mai întoarce”, a declarat Medana Oprea, în exclusivitate pentru Click!.

Dialogul interior de la marginea sicriului

În timp ce pe monitoarele din teatru rulau imagini cu rolurile memorabile ale lui Ioan Isaiu, Medana s-a recules la sicriul actorului, trăind momente de o intensitate emoțională copleșitoare. Pentru ea, Ioan Isaiu a fost un spirit generos care emana forță și farmec prin fiecare gest.

„Stând lângă sicriul lui, aveam senzația că îmi vorbește. În mintea mea au început să curgă, una după alta, amintiri, replici, conversațiile noastre telefonice și momente pe care le credeam veșnice. Iar gândul că de astăzi nu vor mai exista altele noi, m-a durut.

Teatrul Național din Cluj va fi de acum înainte mai gol fără el, iar scena mai tristă. Există oameni care nu pot fi înlocuiți niciodată, pentru că lasă în urmă nu doar roluri, ci bucăți din sufletul lor. Iar el a lăsat lumină. Multă lumină!”, a mai adăugat aceasta, profund marcată de trecerea în neființă a artistului.

Ultimul ropot de aplauze pentru un actor uriaș

Finalul priveghiului a fost unul demn de o mare legendă a scenei. Atunci când sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu a fost scos din clădirea teatrului pentru a porni pe ultimul drum, cei prezenți l-au onorat în singurul mod în care un actor poate fi celebrat cu adevărat.

„Oamenii au venit necontenit să își ia rămas bun, iar colegii lui au fost prezenți cu toții, așa cum se cuvine unui artist atât de iubit. Iar la final, când sicriul lui a fost scos din teatru, ropotele de aplauze au cutremurat locul. A fost ultimul lui spectacol… după care cortina s-a tras pentru totdeauna”, a conchis Medana Oprea. Ioan Isaiu va fi condus pe ultimul drum miercuri, 13 mai, în localitatea Dej, lăsând în urmă amintirea unui talent rar și a unui infarct nemilos care l-a răpit de pe scenă în plină repetiție.

