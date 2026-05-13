Lacrimi și suferință nemărginită la înmormântarea lui Ioan Isaiu. Mama actorului nu s-a dezlipit de sicriu

Actualizat 13.05.2026, 12:04
Ioan Isaiu este înmormântat astăzi, după ce trupul său neînsuflețit a fost depus ieri, 12 mai, în foaierul Teatrului Național din Cluj Napoca. Sute de oameni au venit să îi aducă un ultim omagiu, iar astăzi, familia și cei dragi îl conduc pe ultimul drum. Mama actorului este sfâșiată de durere și nu s-a dezlipit de sicriul în care se află copilul ei.

Ioan Isaiu, înmormântat în Dej

Ioan Isaiu a murit pe 9 mai 2026, în urma unui infarct. El se afla la repetiții alături de colegii lui și nimic nu prevedea tragedia care avea să se întâmple chiar pe scena pe care urma să se urce. 

Slujba de înmormântare are loc la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej, la ora 12:00.

Pe 12 mai, marți, sute de oameni au venit în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al artistului, pentru a își lua adio de la artist.

Ioan Isaiu avea doar 56 de ani și era unul dintre actorii cunoscuți din România. El a jucat și în seriale românești precum Îngeri pierduți, îngerașii, Pariu cu viața sau Aniela.

„Zile triste şi un moment trist, surprinzător. A plecat ca, exact în momentul în care îşi făcea meseria, adică ieşirea din scenă, vrem noi aşa să avem aşa ieşiri grandioase şi frumoase şi surprinzătoare, exact aşa a făcut şi Ioan din viaţa asta. Ioane, zâmbetul tău, din ochii tăi, din sufletul tău, cel puţin mie asta îmi va rămâne în suflet”, spune Dan Chiorean, conform Observator.

Mama actorului, distrusă de durere

Mama actorului nu s-a dezlipit de sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului Ioan Isaiu. Femeia este sfâșiată de durere, după ce fiul ei a murit la doar 56 de ani.

Lumea teatrului este îndoliată, iar mesaje de condoleanțe au curs pe rețelele sociale după dispariția bruscă a actorului.

„Dacă vreau să îmi ceva în mod deosebit despre Ioan Isaiu, despre Jovanni, nu sunt rolurile extraordinare, noi ştim că era frumos, şi că era talentat. O să-mi amintesc de colegul care nu a primit, nu a privit niciodată dispreţuitor, de colegul care nu se bătea cu pumnul în piept că mama e bolnavă şi eu joc pe scenă, nu,  priorităţile lui erau întotdeauna mama şi-apoi teatrul”, spune Elena Ivanca.

