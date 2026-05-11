Mesajele vedetelor după decesul lui Ioan Isaiu. Teo Trandafir: „Veștile acestea sunt greu de înțeles. A trecut de câteva ori, razant, pe lângă moarte”

Ioan Isaiu s-a stins din viață sâmbătă, 9 mai, la vârsta de 56 de ani. Actorul se afla la filmări, în București, în momentul în care i s-a făcut rău și s-a prăbușit. Deși ambulanța a fost chemată de urgență, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. În urma lui a rămas un gol imens în lumea teatrului și a cinematografiei, iar mesajele de tristețe și condoleanțe curg din partea colegilor de scenă.

Teo Trandafir, după decesul lui Ioan Isaiu

Teo Trandafir se numără printre cei care l-au cunoscut pe Ioan Isaiu. Întristată de vestea trecerii în neființă a actorului, vedeta a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui. În același timp, aceasta a dezvăluit că actorul a mai fost odată la un pas de moarte.

„Am auzit vestea, dar nu prea am înțeles-o. De la un timp, veștile acestea sunt greu de înțeles. Era cu 2 ani mai tânăr ca mine. Un tip de un bun-simț extraordinar și de o etichetă cum rar am întâlnit în toată cariera mea. Am filmat împreună, ne-am intersectat de mai multe ori. A fost un tip încercat, care – îmi amintesc o povestire interesantă de-ale lui – un tip care a trecut de câteva ori, razant, pe lângă moarte. Se pare că acum nu i-a mai ieșit”, a spus Teo Trandafir.

Prezentatoarea tv a povestit cum acesta a scăpat din fața morții, în urmă cu doar câțiva ani, când o stâncă a căzut în fața mașinii sale.

„Era o dimineață obișnuită de matinal și a venit Ioan Isaiu, impunător și elegant, cum îl știm cu toții. „Știți că era să nu mai ajung la voi?”, ne-a spus, zâmbind amuzat. „Mergeam cu mașina pe Valea Prahovei și mi-a picat brusc, în față, o bucată de stâncă… M-au despărțit câțiva metri de moarte”, a povestit atunci Ioan… Eu am rămas fără replică pentru câteva secunde, ceea ce nu prea mi se întâmplă. Mereu l-am perceput pe Ioan Isaiu ca pe un tip altfel. Genul acela de bărbat care se naște rar. O prietenă zicea că parcă era desprins dintr-o altă epocă. Eu nu i-aș zice așa. I-aș zice… parcă era o ultimă rămășiță a eleganței și a școlii de etică și de educație vechi în timpurile noastre. Drum lin, Ioan Isaiu!”, a mai spus Teo Trandafir.

George Burcea, șocat de moartea lui Ioan Isaiu

La rândul lui, George Burcea s-a arătat șocat de decesul subit al lui Ioan Isaiu. Acesta a transmis un mesaj pe rețelele sociale în care a povestit care a fost ultima lui conversație cu regretatul actor.

„Este atât de scurtă și nedreaptă viața asta… Acum nu mult timp vorbeam cu Ioan despre filme…. „E pe vine..” a spus el, referindu-se la o producție. A venit altceva, Ioane… Dumnezeu să fie cu tine…”, a scris George Burcea pe pagina sa de Facebook.

Mesajele foștilor colegi de scenă

Mai mulți foști colegi de scenă și de pe platourile de filmare au transmis mesaje de condoleanțe după pierderea fulgerătoare a lui Ioan Isaiu.

Printre aceștia se numără și Olga Delia Mateescu, cu care a jucat în serialul „Secretul Mariei”.

„Dragule, nu trebuia! Aveai multe de făcut! Mama din ‘Secretul Mariei’”, a scris actrița în mediul online.

Și Anemona Niculescu a deplâns moartea actorului.

„Drum lin, Ioan… Am construit împreună un proiect mare, greu și frumos — „Secretul Mariei”. Timpul trece, dar anumite etape și oameni rămân parte din povestea noastră. Plouă astăzi. Odihnește-te în pace! ”, este mesajul artistei.

Jennifer Dumitrașcu, cea care a jucat rolul Carinei în serialul ”Îngerașii”, i-a adus și ea un ultim omagiu lui Ioan Isaiu.

„Nu știu ce se scrie în astfel de momente. Știu doar că sunt în șoc. Recunoscătoare că am avut șansa să te cunosc atât ca actor, cât și ca om. Atât Carina, cât și Jennifer îți mulțumesc pentru blândețe, lecții și felul în care ai făcut copilăria mai frumoasă pentru copilul care eram atunci. Drum lin, Ioan Isaiu”, a scris actrița în mediul online.

