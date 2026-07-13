De ce le-a blocat Adelina Pestrițu pe Teo Trandafir și Ilinca Vandici pe Instagram. Teo: „Am avut un schimb de…”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Teo Trandafir și Ilinca Vandici au comentat în emisiunea lor, Follow Us!, faptul că au fost blocate pe Instagram de Adelina Pestrițu. Cele două prezentatoare au discutat acest lucru în timp ce analizau imagini din vacanța influenceriței în Qatar.

De ce le-a blocat Adelina Pestrițu pe Teo Trandafir și Ilinca Vandici pe Instagram

Teo Trandafir și Ilinca Vandici, două dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii din România, au fost blocate pe Instagram de Adelina Pestrițu. În cadrul emisiunii pe care o prezintă împreună, cele două au comentat acest lucru. Discuția a început în mod inocent, cu Ilinca și Teo comentând imaginile spectaculoase din vacanța Adelinei în Qatar. Totuși, momentul a luat o turnură neașteptată:

„Dar tu ai văzut imaginile astea?”, a întrebat Teo Trandafir. „Uite acum le văd”, a răspuns Ilinca Vandici. Când Teo s-a arătat surprinsă, Ilinca a oferit o explicație surprinzătoare: „Nu le-am văzut înainte pentru că eu cred că sunt blocată (n.red. – pe Instagram)”. În scurt timp, cele două și-au dat seama că au asta în comun: „Și tu?”, a întrebat Ilinca. „Da!”, a confirmat Teo. „Și mai cine?”, a întrebat Ilinca. „Toți oamenii pe care-i cunosc sau cu care am intrat vreodată în contact”, a fost replica lui Teo.

Citește și: Cum își cresc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea fiica: „Cred că este un mod sănătos”

Teo: „Am avut eu un schimb de…”

Spre deosebire de Teo, care a sugerat că ar putea intui motivul acestei decizii – „Pentru că a vrut, nu cred că a fost vreun accident… Am avut eu un schimb de…” –, Ilinca s-a declarat complet nedumerită: „Eu nu știu ce am avut.” „Tu ești cu mine la emisiune”, a completat Teo. „Da, dar sunt blocată de mai mult timp”, a adăugat Ilinca. „Știa ea ceva”, a concluzionat Teo.

Schimbul de replici dintre Teo și Adelina a avut loc în 2019, când Adelina a fost invitată în emisiunea lui Teo de la acea vreme, Teo Show, pentru a vorbi despre premiul câștigat la E! People’s Choice Awards, Best Romanian Influencer 2019. În timpul emisiunii, Teo a amintit că discursul de acceptare al Adelinei a fost în română, un lucru criticat de unii și apreciat de alții. Tot atunci, Adelina a enumerat mai multe alte țări înscrise în concurs, printre care a numit și Africa. Imediat apoi, Teo i-a spus: „Păi Africa e continent, sora mea”. „Da, nu știu exact zona”, a răspuns Adelina. De atunci, Adelina nu a mai mers în emisiunea lui Teo.

Citește și: Adelina Pestrițu se alătură PRO TV și va prezenta emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”. „Abia aștept să începem filmările!”

Adelina Pestrițu revine pe micile ecrane

În ciuda acestor mici tensiuni din mediul online, Adelina Pestrițu are un motiv de bucurie. Vedeta urmează să revină pe micile ecrane în postura de prezentatoare a noului reality show „Burlacii: Foc în Paradis” de la PRO TV. Show-ul promite să aducă în prim-plan povești de iubire pline de emoții și decizii neașteptate, oferindu-le concurenților șansa de a-și găsi sufletul-pereche.

Foto: Instagram; Capturi YouTube

Urmărește-ne pe Google News