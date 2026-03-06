Cum își cresc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea fiica: „Cred că este un mod sănătos”

Adelina Pestrițu a oferit detalii rare din culisele vieții de familie, în exclusivitate pentru VIVA!. Vedeta a spus care este secretul relației cu soțul ei, Virgil Șteblea, dar și cum îi cresc fiica.

Care crede Adelina Pestrițu că este secretul căsniciei sale cu Virgil Șteblea

Adelina Pestrițu nu ascunde că între ea și soțul ei, Virgil Șteblea, mai apar și certuri. Dimpotrivă, vedeta crede că certurile sunt sănătoase. În plus, Adelina este de părere că secretul căsniciei sale este că atât ea, cât și soțul ei își cunosc limitele și sunt atenți să nu le depășească.

„Nu considerăm că avem o relație perfectă, deci acceptăm și momentele mai puțin plăcute, acceptăm și ne asumăm și certurile, pentru că sunt normale într-o relație sănătoasă și ne știm limitele. E important să-ți cunoști partenerul și să știi până unde poți să apeși accelerația”, a spus Adelina, pentru VIVA!.

Cum își cresc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea fiica

Vedeta a dezvăluit și ce fel de părinți sunt ea și Virgil. Cuplul are o fiică, Zenaida Maria, în vârstă de 7 ani. Adelina crede că este foarte important ca fiicei sale să i se spună „nu” ca și ea, la rândul ei, mai târziu, să știe să spună „nu”.

„Echilibrați. Ne dorim ca parentingul pe care îl avem pentru fiica noastră să fie echilibrat. Nici extraordinar de permisiv, dar nici dur. Undeva la mijloc, cred că este un mod sănătos de a ne crește copilul, pentru că e important să știe că sunt limite. E important să știe ce înseamnă nu. E important pentru ea să știe mai departe cum și când să spună nu, așa că noi am hotărât să avem un parenting echilibrat”, a mai spus fosta prezentatoare TV, pentru sursa citată.

Cum gestionează cuplul conflictele legate de fiica lor

La Unica Urban Party 2025, Adelina Pestrițu ne-a dezvăluit cum gestionează ea și Virgil Șteblea conflictele legate de fiica lor.

„Suntem atât de dornici să fie totul perfect și sănătos pentru copil încât, da, noi ne mai batem cap în cap, pentru că nu putem fi întotdeauna de acord, dar discuțiile astea se fac în privat, niciodată în fața copilului. Se mai întâmplă, pentru că e normal, mai ales când cea mică e bolnăvioară. Se mai întâmplă să mai fim și în contradictoriu”, a explicat Adelina atunci.

Foto: Instagram; Captură

