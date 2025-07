Cum gestionează Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea conflictele legate de fiica lor, Zenaida: „Ne mai batem cap în cap” / Exclusiv

Adelina Pestrițu ne-a spus, la Unica Urban Party 2025, de ce ea și soțul ei, Virgil Șteblea, au decis să amâne mutarea în noua casă, dar și cum gestionează conflictele legate de fiica lor, Zenaida Maria.

Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre soț, fiică și mutarea în noua casă

Adelina Pestrițu (38 de ani) și Virgil Șteblea (38 de ani) au pus pauză mutării în noua casă, după ce, în septembrie 2024, anunțau că au găsit ce „aveau nevoie”, o locuință mai spațioasă într-o comunitate sigură. În prezent, Adelina și Virgil se concentrează pe a-i oferi fiicei lor cea mai frumoasă vacanță de vară și aniversare de 7 ani.

La Unica Urban Party 2025, Adelina Pestrițu ne-a dezvăluit ce fel de mamă este, cum gestionează ea și Virgil Șteblea conflictele legate de fiica lor, dar și motivul pentru care au decis să amâne mutarea în noua casă.

Cu ce te menții ocupată în această perioadă?

Cu foarte multe, prioritate fiind Zeny. Ne pregătim pentru ziua ei, ne pregătim pentru vacanță. Mă gândesc cu ce să îi ocup ei timpul pe perioada vacanței. Trebuie să se distreze, să se simtă bine, să simtă că este vacanța de vară și am făcut așa o listă de activități.

De ce este ea pasionată în acest moment?

Îi place foarte mult să facă sport. Îi place să petreacă timpul afară cu copiii. Îi place să se joace în piscină, să se joace sub orice formă, puzzle, lego, cu copiii, la tenis, la bazin. Avem foarte multe activități. La gimnastică.

Ce fel de mamă este Adelina Pestrițu

Ce fel de mama ai zice că ești? Mai permisivă? Mai strictă?

Echilibrată, aș putea spune. Nu-mi place să fiu omul extremelor, așa că încerc pe cât posibil să păstrez echilibrul, să cresc un copil educat și fericit! Cred că asta e cel mai important pentru noi, ca părinți. Să fie fericită!

Cum gestionezi timpul pe care cea mică îl petrece pe telefonul mobil?

Știe că în fiecare zi are voie să se uite și la desene, dar să nu exagereze. Am înțeles deja asta. Nu avem prea multe discuții pe tema asta, pentru că știe că ecranele folosite în exces dăunează. Și așa că am găsit această formă de negociere la început, în care i-am spus, uite, dacă petreci o oră, o oră și jumate pe zi, nu este o problemă. Dacă depășim acest timp, s-ar putea să fie o problemă, în primul rând, pentru tine. Și ea a înțeles asta și respectă.

Cum gestionează Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea conflictele legate de fiica lor, Zenaida

Tu și soțul tău aveți același stil de parenting? Vă mai bateți cap în cap când vine vorba de cea mică?

Suntem atât de dornici să fie totul perfect și sănătos pentru copil încât, da, noi ne mai batem cap în cap, pentru că nu putem fi întotdeauna de acord, dar discuțiile astea se fac în privat, niciodată în fața copilului. Se mai întâmplă, pentru că e normal, mai ales când cea mică e bolnăvioară. Se mai întâmplă să mai fim și în contradictoriu.

Știu că urmează să vă mutați într-o casă nouă.

Am pus puțin pe pauză această dorință noastră, pentru că au fost alte lucruri care au necesitat a fi prioritizate. Așa că ne vom concentra pe ceea ce avem de făcut și ulterior vom face și această mutare, dar încă nu am decis când se va întâmpla. Nu e nimic secret, ci pur și simplu lucrurile care sunt de zi cu zi, care necesită mai multă atenție.

Foto: Instagram/@adelina.pestritu

Imagine: Robert Nițoi

Montaj: George Capoianu

